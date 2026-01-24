River Plate renueva la ilusión en 2026: refuerzos de peso, apuesta por juveniles y salida de históricos

Marcelo Gallardo renovó el plantel para dejar atrás un magro 2025

La dirigencia de River Plate, con el visto bueno de Marcelo Gallardo, quien bajo esta nueva modalidad asumió la función de CEO del fútbol, decidió impulsar una reconstrucción del plantel profesional tras cerrar un 2025 sin trofeos ni actuaciones destacadas. La falta de éxitos deportivos y la ausencia de clasificación a la Copa Libertadores provocaron un cambio de rumbo en la política de fichajes y en la estructura interna del club. Así, el conjunto millonario afrontará hoy el inicio del semestre frente a Barracas Central en el estadio Claudio Tapia, con un plantel que experimentó modificaciones relevantes tanto en las altas como en las bajas.

El propio Gallardo lideró el proceso de análisis junto a su equipo técnico, y la prioridad pasó por reforzar el mediocampo y abrir espacio para la llegada de nuevos valores; aunque quedó pendiente la incorporación de un centrodelantero de nivel y de un jugador desequilibrante, capaz de vulnerar las defensas rivales. La salida de referentes históricos y la llegada de refuerzos importantes marcan el inicio de una etapa diferente, con el objetivo de volver a ser competitivos tanto a nivel local como internacional.

Tres refuerzos de jerarquía, pero con dos importantes asignaturas pendientes

Fausto Vera fue el primer refuerzo de River Plate en este mercado de pases

La primera incorporación oficializada por la institución fue Fausto Vera, mediocampista central de 25 años, quien arribó a préstamo desde Atlético Mineiro. River comunicó que Vera firmó un contrato por un año, con opción de compra, y el acuerdo contempló un cargo de 500.000 dólares y una cláusula de compra definitiva fijada en 4 millones de dólares.

El volante, con antecedentes en Argentinos Juniors, Corinthians y su último paso por el equipo de Belo Horizonte, intentará reencontrar su mejor versión luego de una campaña irregular y escasa continuidad en Brasil desde la llegada de Jorge Sampaoli al Galo. Durante el último año, participó en 32 partidos y acumuló 1.728 minutos en el campo, aunque solo convirtió un gol y cedió su lugar en el once inicial en el tramo final del Brasileirao.

Aníbal Moreno busca darle un salto de calidad a la mitad de la cancha de River Plate

A este refuerzo se agregó Aníbal Moreno, mediocampista de 26 años procedente del Palmeiras. La operación, que se concretó por una suma cercana a los 7 millones de dólares, implicó la adquisición total de su pase y un vínculo firmado hasta diciembre de 2029. El ex jugador de Newell’s y Racing fue convocado recientemente a la selección argentina por Lionel Scaloni y llega tras una temporada con 55 encuentros disputados y dos asistencias en el fútbol brasileño.

Matías Viña buscará en River Plate conseguir continuidad de cara al Mundial 2026 con Uruguay (Foto: @RiverPlate)

Matías Viña se sumó como el tercer refuerzo al Millonario en este mercado de pases. El lateral uruguayo de 28 años firmó su contrato en San Martín de los Andes y se incorporó a la pretemporada bajo las órdenes del Muñeco, tras su último paso por Flamengo. Viña llega a préstamo hasta diciembre de 2026, con una opción de compra que podría transformarse en obligatoria si cumple con ciertos objetivos deportivos. La cesión se concretó a cambio de 500.000 dólares, y si disputa la mitad de los partidos oficiales de 2026, River estará obligado a comprar el 50% de su pase.

El defensor, surgido en Nacional de Uruguay, tiene experiencia en clubes como Palmeiras, Roma, Bournemouth y Sassuolo. En Brasil consiguió dos títulos de Copa Libertadores y, aunque una lesión lo mantuvo fuera de las canchas durante varios meses, regresó a la competencia en 2025.

En contrapartida, el conjunto de Núñez no logró concretar la llegada de un centrodelantero ni de un futbolista capaz de aportar desequilibrio en el frente de ataque. A pocos días del cierre del mercado de pases, la dirigencia resolvió mantener el plantel sin nuevas incorporaciones, salvo que aparezca alguna alternativa excepcional antes del límite. El club millonario consideró que el grupo de jugadores actual cuenta con recursos suficientes para afrontar los compromisos del primer semestre de 2026

La decisión se da tras los intentos fallidos por Luciano Gondou, transferido al CSKA de Moscú, y Tadeo Allende, quien continuará su carrera en el Inter Miami, además de las negativas recibidas por Gianluca Prestianni y la imposibilidad de avanzar por Santino Andino y Maher Carrizo.

Por otra parte, de los que regresaron de sus préstamos solo serán tenidos en cuenta el arquero Ezequiel Centurión, que viene de ser campeón con Independiente Rivadavia de Mendoza de la Copa Argentina y se encuentra en la recta final de una recuperación y Tomás Galván, de buenas actuaciones en Vélez.

Vale destacar que la institución fijó un tope de 20 millones de dólares para este mercado de pases, de los cuales solo se utilizó el 40 por ciento (ocho millones de la moneda estadounidense). Además, se establecieron nuevos topes salariales. Este ajuste presupuestario se da en paralelo al megaproyecto de ampliación y techado del Estadio Monumental, una obra que demandará una inversión millonaria.

Un inicio de año con salidas de peso

Enzo Pérez fue presentado como refuerzo de Argentinos Juniors

La reunión de Marcelo Gallardo con el plantel al finalizar la temporada anticipó la salida de varios referentes. La medida alcanzó a figuras clave del ciclo reciente: Enzo Pérez (firmó en Argentinos Juniors), Ignacio Fernández (quien regresó a Gimnasia), Gonzalo Pity Martínez (se sumó a Tigre) y Milton Casco (recaló en Atlético Nacional de Colombia). En todos estos casos se resolvió no renovar sus vínculos, los cuales concluían el 31 de diciembre.

El club también oficializó la partida de Miguel Ángel Borja, delantero colombiano que, tras un coqueteo con Boca Juniors y Cruz Azul de México, terminó cerrando con Al-Wasl de Emiratos Árabes, y de Federico Gattoni, defensor que retornó al Sevilla tras un año con altibajos.

Jeremías Ledesma se fue a Rosario Central en búsqueda de continuidad

También decidieron cambiar de institución en búsqueda de mayor continuidad Jeremías Ledesma (retornó a Rosario Central) y Sebastián Boselli, que pasó a préstamo con opción de compra de la mitad del pase al Getafe de España. Otro jugador que quedó relegado en la consideración del Muñeco y podría emigrar es el chileno Paulo Díaz.

La nómina de salidas también la integran David Martínez (volvió de Olimpia y se fue a préstamo a Defensa y Justicia), Tiago Serrago (firmó en Tigre tras su paso por Aldosivi), Joaquín Flores (a préstamo a Central Córdoba), Franco Alfonso (acordó con Olimpia de Paraguay), Tomás Castro Ponce (fichó en Atlanta), Tomás Nasif (cedido a Platense) y Bautista Dadín (jugará la Copa Libertadores con Independiente Rivadavia de Mendoza).

La dirigencia apuntó a reducir el presupuesto salarial y así generar espacio para nuevas llegadas y la proyección de futbolistas surgidos en las divisiones menores. En paralelo a los cambios en el plantel, River adoptó una política contractual diferente para los refuerzos, fijando que la parte fija de los sueldos no supere el 60% del total y que el 40% restante dependa de metas deportivas, además de una baja en las comisiones a representantes.

Un 2026 con apuestas por juveniles

Santiago Beltrán tuvo la oportunidad de mostrarse tras las lesiones de Franco Armani y Ezequiel Centurión y la salida de Jeremías Ledesma (Fotobaires / Gastón Britos)

Marcelo Gallardo decidió apostar por la renovación y sumó a cuatro juveniles durante la pretemporada en San Martín de los Andes. Cristian Jaime, Thiago Acosta, Facundo González y Agustín Obregón integran la delegación principal tras mostrar condiciones en el cierre de 2025 en el River Camp. Para los cuatro, se trata de la primera experiencia de trabajo con el plantel profesional y una oportunidad para ganar minutos en la máxima categoría.

Facundo González, defensor central de 19 años, todavía no debutó oficialmente en Primera División, aunque ya fue citado al banco de suplentes en dos partidos oficiales frente a Atlético Tucumán y Vélez. Se distingue por su fortaleza en el juego aéreo, una característica que le permitió marcar tres goles en 25 partidos con la Reserva, a pesar de no ser un zaguero de gran altura. Gallardo lo observa como una alternativa para el fondo del equipo durante la temporada.

Agustín Obregón, mediocampista de 19 años, cuenta con experiencia en selecciones juveniles y ya tuvo su estreno en la Primera de River Plate, cuando ingresó en lugar de Fabricio Bustos ante Vélez. Además de desempeñarse como volante central, puede ocupar el lateral derecho, lo que le otorga al cuerpo técnico una opción polifuncional.

Thiago Acosta, mediocampista de 20 años, y Cristian Jaime, extremo izquierdo de 19, completan el grupo de juveniles promovidos. Acosta debutó en la derrota ante Atlético Tucumán y acumuló minutos en partidos posteriores, alternando funciones en el mediocampo y mostrando versatilidad. Jaime, por su parte, ya suma 103 minutos de juego en Primera y seis convocatorias al plantel profesional, luego de debutar ante Sarmiento y firmar su primer contrato profesional con una alta cláusula de rescisión.

Junto a ellos, otros jóvenes con mayor recorrido como Santiago Lencina, Ian Subiabre y Agustín Ruberto, además de los arqueros Santiago Beltrán y Franco Jaroszewicz y el defensor Ulises Giménez, formaron parte de la pretemporada.

En contraste, quedaron afuera de esta convocatoria Juan Cruz Meza, Bautista Dadín, Joaquín Freitas y Agustín De la Cuesta.

La agenda de River Plate

River Plate tendrá su debut oficial este sábado ante Barracas Central (Fotobaires)

Tras vencer 1 a 0 a Millonarios de Colombia y a Peñarol por penales durante la pretemporada, el elenco de Núñez afrontará un calendario exigente en 2026, marcado por su participación en el Torneo Apertura, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina.

El equipo comenzará el semestre oficial esta tarde frente a Barracas Central, desde las 17, en el estadio Claudio Tapia. El tramo inicial del Apertura incluye partidos ante Gimnasia en La Plata, Rosario Central, Tigre, Argentinos, Vélez y Banfield, además de los clásicos ante Racing y Boca, programados para las fechas 14 y 15 respectivamente. Las primeras doce jornadas ya tienen calendario definido, lo que permite al cuerpo técnico planificar la adaptación física y táctica desde el inicio.

En el ámbito internacional, River Plate encabezará uno de los grupos de la Copa Sudamericana. El sorteo de la fase de grupos se realizará la semana del 18 de marzo y el debut será el martes 7 de abril. La fase de grupos se desarrollará en seis jornadas entre abril y mayo. De avanzar, el equipo disputará los octavos de final entre el 11 y el 20 de agosto, los cuartos de final en septiembre, semifinales en octubre y la final prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. El club buscará recuperar protagonismo continental tras quedar fuera de la Copa Libertadores.

La Copa Argentina representará otro desafío importante para el plantel del Muñeco. El debut será ante Ciudad de Bolívar el martes 17 de febrero. Si avanza, River se medirá con Aldosivi o Excursionistas en la siguiente ronda.

El plantel profesional

River Plate renovó su plantel de cara al 2026 (CARP)

Arqueros: Franco Armani, Ezequiel Centurión, Santiago Beltrán y Franco Jaroszewicz.

Defensores: Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo, Paulo Díaz, Germán Pezzella, Matías Viña, Lautaro Rivero, Fabricio Bustos, Marcos Acuña, Facundo González y Ulises Giménez.

Mediocampistas: Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Maximiliano Meza, Matías Galarza, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina, Thiago Acosta, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Agustín Obregón y Tomás Galván.

Delanteros: Maximiliano Salas, Facundo Colidio, Sebastián Driussi, Agustín Ruberto, Ian Subiabre y Cristian Jaime.