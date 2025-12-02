Con 20 millones de dólares para gastar, las figuras que buscará Marcelo Gallardo para la refundación de River Plate

Marcelo Gallardo tendrá un mercado de pases clave por delante en River Plate (Fotobaires)

River Plate se prepara para una etapa de profundas modificaciones bajo la conducción de Marcelo Gallardo, quien tendrá a disposición 20 millones de dólares para rearmar el plantel en el mercado de pases, según le confiaron a este sitio desde la cúpula dirigencial del club. Este plan de refundación implica una búsqueda intensa en el mercado, salidas de referentes históricos y una apuesta estratégica por juventud y talento comprobado. El objetivo central es devolver al equipo la competitividad que viene demandando su hinchada tras una temporada de altibajos.

El lateral Román Vega

Con la confirmación oficial de la continuidad de Gallardo como entrenador y CEO del fútbol, se definieron los principales puestos a reforzar. Una de las necesidades es la de sumar un lateral izquierdo. En ese sentido, el club ya estableció contactos con Román Vega, defensor de 21 años con paso por Argentinos Juniors y que actualmente permanece bajo contrato en Zenit de San Petersburgo. El marcador de punta disputó 14 partidos oficiales en Rusia sin convertir goles ni registrar asistencias, y no logró ganarse un lugar en el once inicial de su equipo, lo que abrió la posibilidad de un regreso al fútbol argentino.

Como alternativa en la famosa carpeta de alternativas asoma el nombre de Julio Soler, distinguido por su proyección ofensiva y su convocatoria reciente a la selección argentina bajo la dirección de Lionel Scaloni. Soler fichó por Bournemouth en la Premier League, pero acumula pocos minutos en cancha esta temporada. El club inglés está abierto a desprenderse del jugador, aunque prioriza un traspaso a otro equipo europeo en calidad de préstamo.

Fausto Vera quedó relegado en Atlético Mineiro tras la llegada de Jorge Sampaoli REUTERS/Agustin Marcarian

El interés de Gallardo y la secretaría técnica del club no se limita a reforzar la defensa. El mediocampo es otro sector neurálgico a renovar ante las bajas y el desgaste de los últimos años. Entre los apuntados figura otra vez Fausto Vera, mediocampista central surgido en Argentinos Juniors y que actualmente milita en Atlético Mineiro. El futbolista fue objetivo de negociación en mercados anteriores, pero ahora su situación contractual parece facilitar su llegada: con el arribo de Jorge Sampaoli como entrenador, Vera perdió presencia en el equipo principal y careció de minutos tanto en la final de la Copa Sudamericana ante Lanús como en las últimas dos fechas del Brasileirao.

Esta zona del campo viene siendo un dolor de cabeza para los de Núñez desde hace varios mercados de pases, ya que en el último tiempo contrató a Matías Kranevitter y Rodrigo Villagra, pero ninguno pudo hacerse con el puesto. Además, ante la salida de Enzo Pérez, solamente Juan Portillo aparece como variante en esa posición.

El Diablito Echeverri, un sueño dentro de River Plate (@bayer04_es)

Otro de los focos de la dirigencia está puesto en la línea ofensiva. El nombre de Claudio Diablito Echeverri lidera la lista de prioridades para el rol de mediapunta o creador de juego. El jugador de 19 años atraviesa una etapa de altibajos en el Bayer Leverkusen, donde apenas disputó un puñado de partidos entre Bundesliga y Champions League desde su llegada en agosto. Ante esta situación, el Manchester City, dueño de su ficha, analiza poner fin al préstamo antes de lo acordado y ya considera otras posibilidades para su futuro. Pese al deseo del argentino de retornar al club de sus amores, los Ciudadanos preferirían darlo al Girona de España, conjunto que pertenece al City Group.

A la posibilidad de Echeverri se suma el ofrecimiento de Gianluca Prestianni, atacante surgido de Vélez Sarsfield que emigró al Benfica de Portugal. El joven, de 18 años, ocupa habitualmente un lugar en el banco de suplentes en el club portugués y en Núñez ven con buenos ojos su posible desembarco.

Luciano Gondou, la opción para la delantera (@zenit_spb)

Para reforzar la delantera aparece la posibilidad de Luciano Gondou. El delantero atraviesa actualmente una etapa con altibajos en Zenit de San Petersburgo, donde anotó dos goles y brindó dos asistencias en 22 partidos en la última temporada, después de un comienzo alentador en el fútbol ruso. La dirigencia de River Plate ya estableció contactos preliminares y el futbolista de 24 años manifestó su conformidad para analizar un regreso al club.

Vale recordar que hace unos días Gallardo se reunió con varios referentes del ciclo anterior para comunicarles la decisión de no renovar sus contratos. La nómina incluye a Enzo Pérez, capitán y emblema del ciclo; Nacho Fernández, Pity Martínez, Milton Casco, Miguel Borja y Federico Gattoni. Todos ellos finalizarán su vínculo con el club una vez terminado el torneo en curso.

El club también contempla ventas ante ofertas considerables por jugadores que no son prioridad dentro del plantel, como el marcador central chileno Paulo Díaz, el defensor uruguayo Sebastián Boselli y el marcador de punta derecho Fabricio Bustos (suena el uruguayo Kevin Amaro de Liverpool de Uruguay como opción para reemplazarlo y competir con Gonzalo Montiel).

De cara a esta nueva etapa, River Plate implementará un cambio significativo en su política de contrataciones para los futbolistas que se sumen a partir de 2026. La conducción encabezada por Stefano Di Carlo estableció que los nuevos contratos dividirán la remuneración en un 60% de parte fija y un 40% variable basada en objetivos, rendimiento y logros deportivos. Según confirmaron fuentes del club a este medio, los factores que influirán en el salario incluyen la cantidad de partidos disputados, títulos obtenidos, goles convertidos o minutos jugados, además de parámetros físicos y regularidad durante la temporada.

Esta reforma también prevé una reducción en las comisiones para los representantes, que pasarán del 7,5% al 5%. El objetivo es ajustar los costos salariales y desincentivar largos periodos de permanencia en el plantel bajo condiciones que no reflejen el aporte al primer equipo. Vale destacar que los contratos vigentes no se verán afectados por la modificación, que será exclusiva para los futbolistas que firmen acuerdo desde el año que viene.