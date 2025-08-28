La verdad detrás del proyecto de techar y ampliar el aforo del estadio Monumental

La dirigencia de River Plate estudia la posibilidad de agrandar y techar el Monumental

El estadio Monumental, casa de River Plate, atravesó en los últimos años una transformación profunda que lo llevó a posicionarse como uno de los recintos deportivos más modernos, funcionales y con mayor capacidad de Sudamérica. Además de los progresos en el predio de Cantilo y el anuncio de la creación de un polideportivo, según pudo confirmar Infobae, el oficialismo, que tendrá a Stefano Di Carlo como candidato en los comicios del 1 de noviembre, avanza con el estudio de un proyecto que podría redefinir una vez más el perfil del emblemático escenario del Millonario: techar las tribunas del estadio y la posibilidad de ampliar aún más el aforo.

Actualmente, el proyecto de techar el Monumental se encuentra en una etapa final de análisis, atravesando una compleja fase de evaluación técnica, financiera y operativa. Según información recabada por este medio con fuentes de la conducción de River Plate, la posibilidad está abierta y existe un plan de trabajo en curso, aunque todavía no hay una definición formal en torno a su ejecución. Este mismo planteo incluye la opción —sujeta a estudio— de sumar una bandeja extra, lo que permitiría añadir, de mínima, 7.000 localidades al actual aforo.

“Todavía no está definido. Pero el proyecto está”, confesó una fuente importante del Mundo Millonario. “Resta ver cómo se financiará”, remarcó.

A diferencia de la última etapa de ampliación y modernización, donde la venta anticipada de nuevas plateas y palcos generó ingresos directos y permitió estructurar el financiamiento de las obras, el techado representa un desafío particular. En este caso, el financiamiento resulta más complejo, ya que —excepto en el escenario en que se agregue una bandeja y se aumente la oferta de ubicaciones— la cobertura misma no incorpora nuevas fuentes de ingreso inmediato ni ofrece productos de preventa.

El aspecto técnico es igualmente determinante. Según detallaron fuentes al tanto del desarrollo, la intervención requiere una obra de ingeniería avanzada que, a diferencia de proyectos tradicionales, evitaría cargar peso sobre la estructura actual del estadio. Para preservar la integridad de la obra ejecutada durante estos años y cumplir con los protocolos de seguridad y modernidad internacional, la solución diseñada consiste en un esquema de alrededor de cien columnas que se elevarían en el perímetro externo del Monumental. Sobre esta base se construiría una armazón que permite dos opciones: instalar solo el techo o, alternativamente, sumar una bandeja superior junto a la cobertura.

La nueva pantalla gigante del estadio Monumental

Dentro del análisis estratégico para avanzar con el techado, River Plate contempla una serie de beneficios de alto impacto. Uno de ellos es la conversión del techo en una gran superficie destinada a acuerdos de naming y branding, lo que abriría la puerta a convenios comerciales robustos con marcas locales e internacionales. La magnitud de la estructura ofrecería a los sponsors visibilidad inédita tanto para eventos deportivos como para recitales y espectáculos masivos.

Desde el plano operativo, la cobertura permitiría una reducción notable de los llamados gastos CAPEX asociados al mantenimiento de infraestructuras. Actualmente, los elementos expuestos al sol y la lluvia —caños, butacas, cubiertas, pintura, materiales plásticos— sufren un desgaste acelerado y requieren renovaciones periódicas. Con el techo, el nivel de deterioro se reduciría drásticamente, lo que redundaría en menores inversiones de reposición y mayor longevidad en butacas, estructuras y acabados.

“Primero, el naming, una gran superficie para brandear. Segundo, es todo lo que llamamos CAPEX, que es el gasto de mantenimiento de la estructura. Toda la durabilidad que a día de hoy, todo lo que queda adentro, se extiende infinitamente más. Vos tenés infinidad de cosas que uno no mide, caños, butacas, cosas que se reponen por el deterioro del sol y la lluvia, la pintura.. Todo eso, el costo se empieza a reducir exponencialmente. También podés vender mucho mejor los recitales porque eliminás las torres famosas que van en el campo. Lo colgarías del techo”, le explicaron a Infobae desde Núñez a la hora de hablar de los beneficios de techar el estadio.

El techado también modificaría el perfil del Monumental como recinto multipropósito. La estructura permitiría optimizar la venta de recitales, ya que los sistemas de colgado y soporte para escenarios, luces y pantallas podrían ir directamente sujetos al techo, eliminando la necesidad de grandes torres y estructuras temporales sobre el campo de juego.

Por otra parte, el techo ofrecería avances clave en términos acústicos. La obra pretende generar una caja de resonancia en el interior del estadio, amplificando la experiencia tanto en espectáculos deportivos como musicales. Este efecto beneficiará al público y, en ciertos casos, reducirá la transmisión de ruido hacia el entorno del barrio.

El diseño que analizan los equipos técnicos de River Plate contempla una cobertura sobre las tribunas, excluyendo la posibilidad de realizar un cierre total del estadio. La experiencia internacional ha demostrado que los estadios completamente techados, sin acceso a la luz natural, enfrentan problemas graves para mantener la calidad del césped. Los especialistas subrayan que las alternativas artificiales nunca igualan el rendimiento de los procesos naturales y advierten sobre los elevados riesgos en materia de deterioro del campo. “No hay manera de reemplazar los rayos UV que el campo necesita para estar bien. Después el césped queda quemado, todo amarillo”, le confiaron a este medio.

El proyecto de cubrir el Monumental se presenta en una etapa de cambios en la infraestructura impulsada desde 2020, cuando la institución, bajo la conducción de Jorge Brito y su equipo directivo, lanzó un ambicioso proceso de modernización. Ese sendero comenzó con la transformación total del campo de juego, con la introducción de césped híbrido (95% natural y 5% sintético) y un nuevo sistema de drenaje, desagüe y climatización, que colocó a River a la vanguardia de la tecnología deportiva regional.

La ampliación de estadio fue el paso siguiente. Se rebajó el suelo y se reorganizaron tribunas y palcos, incrementando el aforo hasta los actuales 85.018 espectadores, ubicando al Monumental en la cima del ranking continental de capacidad. En paralelo, se modernizaron sectores clave como el anillo 360, el hall central —ahora revestido en mármol y decorado con escudos históricos—, la fachada sobre Figueroa Alcorta y el acceso, que incluyó la creación de un nuevo estacionamiento con capacidad para más de 1.200 vehículos.

La accesibilidad y la experiencia del espectador también fueron prioridades. Se inauguró un palco sensorial orientado a personas dentro del espectro autista y nuevos espacios para personas con movilidad reducida, cumpliendo con estándares internacionales. En el frente gastronómico se sumaron propuestas y un restaurante tipo bodegón, además del rediseño de la confitería con vista al campo de juego.

El plan de cierre e integración estructural, concretado con la unión de las tribunas altas y la eliminación de espacios vacíos entre cabeceras, sentó las bases para avanzar hacia la próxima etapa. El techado del estadio se posiciona, así, como un objetivo estratégico y desafiante, cuya concreción depende de factores múltiples. La decisión final, aún pendiente, marcará una nueva era en la historia de un estadio que ya supo anticipar tendencias en materia de innovación y sustentabilidad en la región.

