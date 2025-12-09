Deportes

River Plate ofertó por un mediocampista que juega en Brasil y por una de las nuevas promesas de la selección argentina

La dirigencia del Millonario comenzó a moverse para cumplirle los deseos a Marcelo Gallardo

Fausto Vera, sin lugar en Atlético Mineiro, es una prioridad para River Plate (REUTERS/Agustin Marcarian)

River Plate avanzó en las gestiones para reforzar su plantel de cara a la próxima temporada y ya realizó ofertas formales por Fausto Vera y Julio Soler, dos futbolistas que responden a las necesidades planteadas por el entrenador Marcelo Gallardo. Con el plantel licenciado hasta el 20 de diciembre, la dirigencia y el cuerpo técnico enfocan el trabajo en cubrir los puestos identificados como prioritarios y acelerar la llegada de refuerzos.

La planificación para el 2026 surge tras la reestructuración inicial que comenzó el Muñeco antes de las vacaciones, en la que decretó las salidas de Miguel Borja, Federico Gattoni, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco y Pity Martínez.

El técnico remarcó la necesidad de sumar un lateral izquierdo, un volante central, un volante ofensivo o mediapunta y un centrodelantero. Al igual que como viene sucediendo desde hace varias ventanas de transferencias, la posición del número 5 volvió a ser un aspecto prioritario en la búsqueda.

Dentro de este diagnóstico, Fausto Vera surgió como el nombre preferido para reforzar la mitad de la cancha. El mediocampista, actualmente en Atlético Mineiro, quedó relegado de la consideración del entrenador del club brasileño, Jorge Sampaoli. Según la prensa brasileña, el entrenador argentino le comunicó al ex Argentinos Juniors que no figura entre sus prioridades para el siguiente año, pese a que el jugador posee contrato vigente hasta diciembre de 2027.

Ante ese escenario, la Comisión Directiva encabezada por Stefano Di Carlo envió una propuesta de préstamo por un año, con cargo y opción de compra. La modalidad busca evitar el pago inmediato por la totalidad del pase, que estiman rondaría entre 4 y 5 millones de dólares.

Esta zona del campo viene siendo un dolor de cabeza para los de Núñez desde hace varios mercados de pases, ya que en el último tiempo contrató a Matías Kranevitter y Rodrigo Villagra, pero ninguno pudo hacerse con el puesto. Además, ante la salida de Enzo Pérez, solamente Juan Portillo aparece como variante en esa posición.

Soccer Football - FIFA World Cup U-20 - Semi final - Argentina v Colombia - Estadio Nacional, Santiago, Chile - October 15, 2025 Argentina's Julio Soler celebrates after the match REUTERS/Pablo Sanhueza

Mientras tanto, la ofensiva para sumar un lateral izquierdo cobró fuerza por la situación de Julio Soler, futbolista de 20 años, surgido en Lanús, actual capitán de la Selección Argentina Sub 20 y citado por Lionel Scaloni para la Mayor. Ante el complejo panorama que sería el desembarco de Ramón Vega, hombre del Zenit de Rusia, el ex Granate cobró fuerza en las últimas horas. Mariano Barnao, mano derecha del Muñeco, contactó al Director Deportivo de Bournemouth, Tiago Pinto, para iniciar conversaciones y trasladar la oferta.

La propuesta, en este caso, también se estructuró como un préstamo con opción de compra. El club espera la respuesta oficial del equipo inglés para conocer si aceptan avanzar en la negociación, dado que Soler no ha sumado minutos relevantes desde su desembarco en la Premier League.

El joven lateral disputó ocho partidos y acumuló 267 minutos repartidos principalmente entre la FA Cup y la EFL Cup. En competiciones de liga, su presencia resultó escasa y su mayor destaque se observó en el Mundial Sub-20, donde portó la cinta de capitán del seleccionado nacional juvenil. La salida de Milton Casco dejó un vacío en el costado izquierdo de la defensa, y la incorporación de un futbolista con proyección internacional resultó prioritaria para el armado del plantel que encarará las competencias de 2026.

En caso de no finalizarse la operación por Soler, la directiva del Millonario maneja alternativas como la de Mateo Del Blanco. El defensor de Unión posee un valor de mercado de 4 millones de dólares y aparece en la nómina de candidatos en función de cómo evolucionen las conversaciones principales.

En lo que respecta al puesto de mediapunta, las prioridades eran repatriar al Diablito Echeverri o acelerar por el joven Gianluca Prestianni. Sin embargo, hasta el momento, ambos casos parecen difíciles de concretarse. Manchester City, club dueño del pase del chaqueño, en caso de romper el préstamo con Bayer Leverkusen preferiría cederlo a otro conjunto europeo, como el Girona de España, perteneciente al City Group. Benfica, por su parte, también estaría en la misma sintonía y en caso de liberar al ex Vélez lo haría a un conjunto del Viejo Continente.

