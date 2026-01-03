Los 4 juveniles que Marcelo Gallardo llevó por primera vez de pretemporada en River Plate

Marcelo Gallardo busca darle más lugar a los juveniles de River Plate (@riverplate)

El plantel de River Plate ya se encuentra en San Martín de los Andes para iniciar la etapa más exigente de la pretemporada 2026, después de un 2025 sin títulos y con la obligación de renovar su estructura tras quedar fuera de la clasificación a la Copa Libertadores. Marcelo Gallardo, que bajo esta nueva condición asumió el rol de CEO del fútbol, tomó la decisión de impulsar una refundación del plantel para recuperar el protagonismo local e internacional. La concentración en la Patagonia, que se extenderá hasta el 10 de enero, marca el inicio de un nuevo ciclo con una lista de 33 convocados, entre refuerzos, regresos y una apuesta fuerte a juveniles.

La salida de referentes históricos como Enzo Pérez, Nacho Fernández, Gonzalo Pity Martínez, Milton Casco y el delantero Miguel Ángel Borja, junto a otras bajas como la de Federico Gattoni, abrió espacio para el arribo de incorporaciones y la proyección de jóvenes de inferiores.

Entre los refuerzos de jerarquía sobresalen Fausto Vera, mediocampista central de 25 años que llega de Atlético Mineiro, y Aníbal Moreno, ex Palmeiras y reciente citado a la selección argentina. Ambos se sumaron antes de las fiestas y ya trabajan bajo las órdenes de Gallardo, mientras la dirigencia acelera negociaciones por el uruguayo Matías Viña y el delantero Santino Andino, de Godoy Cruz.

La nómina también refleja el regreso de nombres como Ezequiel Centurión y Tomás Galván, El arquero retorna tras su cesión en Independiente Rivadavia y el volante después de su paso por Vélez, ambos considerados por el cuerpo técnico para afrontar la temporada.

En este contexto de transición, Gallardo incluyó en la delegación a cuatro juveniles que se destacaron en el River Camp durante los últimos días de 2025 y realizarán su primera pretemporada: Cristian Jaime, Thiago Acosta, Facundo González y Agustín Obregón.

LAS 4 APUESTAS DE MARCELO GALLARDO:

Facundo González aún no debutó en Primera, pero estuvo en el banco de suplentes (@filialmillonariasanfco)

- Facundo González (defensor central, 19 años): todavía no sumó minutos en la Primera de River Plate, aunque ya fue citado al banco de suplentes en dos encuentros oficiales (Atlético Tucumán y Vélez). Destaca por su capacidad en el juego aéreo, una virtud que le permitió marcar tres goles en los 25 partidos que disputó en la Reserva, pese a no ser un defensor de gran altura, con 1.80 metro.

Agustín Obregón participó de selecciones juveniles y tuvo su estreno en River Plate tras reemplazar a Fabricio Bustos (@agustinobregonn_)

- Agustín Obregón (mediocampista, 19 años): con experiencia en selecciones juveniles, ya sumó su primera presencia en la Primera de River Plate al ingresar ante Vélez, partido en el que reemplazó a Fabricio Bustos por lesión. Además de desempeñarse en la mitad de la cancha, también puede ocupar la banda como lateral. Obregón cuenta con dos citaciones como suplente en el primer equipo (Atlético Tucumán y Sarmiento de Junín) y se perfila como una opción polifuncional para el plantel profesional.

Thiago Acosta busca ganarse un lugar en la consideración de Marcelo Gallardo

- Thiago Acosta (mediocampista de 20 años): puede desempeñarse en varias posiciones en la zona media, aunque su función principal es la de enganche. Debutó en la Primera de River Plate en la derrota ante Atlético Tucumán por el Clausura, luego sumó minutos en el empate frente a Vélez y fue titular en los encuentros contra Sarmiento y Racing. En esos partidos alternó roles: actuó como volante central en uno y se adelantó en el otro, mostrando su capacidad para adaptarse a distintas funciones dentro del mediocampo.

El extremo Cristian Jaime asoma como una variante para Marcelo Gallardo

- Cristian Jaime (extremo izquierdo, 19 años): debutó en la Primera de River Plate durante la derrota por 1 a 0 ante Sarmiento. Luego ingresó contra Gimnasia en el torneo local y ante Independiente Rivadavia, por las semifinales de la Copa Argentina. Acumula 103 minutos de juego y seis convocatorias al plantel profesional. Tras su estreno, firmó su primer contrato profesional con una cláusula de rescisión fijada en 100 millones de euros.

Dentro de los jóvenes que están presentes en la pretemporada también figuran otros con más rodaje y que ya cuentan con varios partidos con la camiseta del conjunto millonario, como Santiago Lencina, Ian Subiabre y Agustín Ruberto. O quienes ya tienen otras pretemporadas, como el arquero Franco Jaroszewicz y el marcador Central Ulises Giménez.

No obstante, también sobresalieron algunas ausencias. Otros nombres conocidos que quedaron marginados en esta oportunidad son Juan Cruz Meza, Bautista Dadín, Joaquín Freitas y Agustín De la Cuesta.

Luego de finalizar la concentración en la Patagonia, River Plate continuará su preparación en Uruguay. El plantel tiene previsto viajar el 10 de enero en vuelo chárter desde San Martín de los Andes hacia Punta del Este, donde se alojará en Solanas. Allí disputará dos encuentros amistosos: el primero ante Millonarios de Colombia, programado para el 11 de enero en el Campus de Maldonado, y el segundo frente a Peñarol, el 17 de enero en el mismo estadio.

La agenda establece el regreso a Buenos Aires tras el duelo contra Peñarol, dando cierre al ciclo de pretemporada antes del arranque de las competencias oficiales. Con una estructura renovada, dos incorporaciones ya sumadas y la expectativa de concretar nuevos refuerzos (Matías Viña y Santino Andino en la mira), River Plate apunta a recuperar el ritmo futbolístico y dejar atrás los resultados adversos del 2025.