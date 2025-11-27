La charla definitoria que tuvo Marcelo Gallardo con el plantel de River Plate: los 6 jugadores que se irían

Marcelo Gallardo habló con los jugadores y les explicó su situación de cara al 2026 (@RiverPlate)

Tiempos de cambio se avizoran en River Plate. Marcelo Gallardo, tras la práctica que se llevó adelante en Ezeiza, le transmitió este jueves al plantel que al menos seis futbolistas referentes dejarán de formar parte del equipo tras la finalización de la temporada, dando inicio a uno de los procesos de recambio más resonantes en los últimos años.

Según le confiaron a Infobae desde el el círculo íntimo del cuerpo técnico, el entrenador se reunió individualmente y luego colectivamente con los jugadores, en el retorno a los entrenamientos después de la eliminación frente a Racing en el Torneo Clausura.

Durante el encuentro llevado a cabo en el predio River Camp, el Muñeco se sinceró con los futbolistas y les confirmó personalmente su decisión. Cuatro de los seis nombres corresponden a jugadores emblemáticos del ciclo que conquistó la Copa Libertadores en Madrid en 2018 se marcharán del club: Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Gonzalo Pity Martínez y Milton Casco. Todos ellos tienen contrato vigente hasta el 31 de diciembre, fecha en la que se producirá el corte.

Enzo Pérez, uno de los futbolistas que no continuarían en River Plate (REUTERS/Mike Blake)

“De a poco fue charlando con todos. Los que no van a seguir y con los que siguen también”, describió una fuente interna del club. Una de las salidas más resonantes es la de Enzo Pérez, quien a sus 39 años había retornado desde Estudiantes para vivir sus últimas temporadas en Núñez. El mediocampista fue titular en el último encuentro ante Racing. El volante ofensivo Ignacio Fernández, otro héroe de Madrid que emigrará del club, podría regresar a Gimnasia y Esgrima de La Plata, club donde inició y transitó dos etapas de su carrera profesional.

En la práctica del jueves se formalizó también la despedida de dos jugadores más: Miguel Ángel Borja y Federico Gattoni. El delantero colombiano, que supo ser una de las figuras del año pasado, perdió consideración en las últimas semanas y River Plate no tiene previsto renovarle el contrato. El ex jugador de San Lorenzo dejó de ser tenido en cuenta hace bastante y tras una campaña irregular. Debiera regresar a Sevilla (club dueño de su pase), aunque es poco probable que sea considerado en el conjunto español. Su última presencia con la camiseta de River fue el 19 de marzo, ante Ciudad Bolívar en la Copa Argentina. No ha sido convocado desde la disputa del Mundial de Clubes.

Nacho Fernández podría continuar su carrera en Gimnasia (REUTERS/Rodrigo Valle)

La intención de estos movimientos son encabezar la reconstrucción del plantel y buscar aliviar la masa salarial para facilitar la llegada de refuerzos y abrir espacio para el crecimiento de jóvenes provenientes de las divisiones inferiores.

Desde el club también le informaron a este medio que “el resto sigue siendo parte del plantel” y que no habría apartados. No obstante, hay varios futbolistas que no verían con malos ojos cambiar de aire.

Paulo Díaz, que todavía tiene dos años de contrato, quedó relegado tras la irrupción de Lautaro Rivero y el nivel de Lucas Martínez Quarta. Además, no tuvo un buen rendimiento en el último Superclásico. Debido a esto, ni siquiera concentró para los partidos frente a Vélez y Racing. El chileno podría cambiar de aire en esta ventana de transferencias.

Sebastián Boselli, con vínculo hasta diciembre de 2026, retornó antes de tiempo desde Estudiantes de La Plata, pero no pudo rendir. Su actuación en la serie por Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay influyó en la decisión técnica de ubicarlo detrás de Díaz, Martínez Quarta y Rivero dentro del plantel. Además, la vuelta de Germán Pezzella para la próxima temporada le restará aún más posibilidades de pelear por un puesto.

Por otra parte, el futuro de Fabricio Bustos permanece abierto. Incorporado a mediados de 2024 como refuerzo destacado proveniente de Internacional de Porto Alegre con el objetivo de consolidarse como lateral derecho, su panorama cambió con la vuelta de Gonzalo Montiel al club, lo que redujo de manera considerable su protagonismo en el once titular. Desde su entorno no descartan una transferencia si se concreta una oferta satisfactoria, ya que el jugador prioriza sumar minutos en un equipo donde pueda asegurarse mayor regularidad en la competencia oficial.

Respecto a los refuerzos, tanto la dirigencia como el cuerpo técnico determinaron posiciones clave a potenciar con vistas a la temporada 2026. El entrenador elevó el pedido de sumar un mediocampista central, un lateral izquierdo, un mediapunta y un atacante. Entre los nombres que evalúa River Plate se destaca la posibilidad de que regrese el Diablito Echeverri, quien carece de continuidad en el Bayer Leverkusen y pertenece al Manchester City. Además, el delantero Luciano Gondou figura entre las alternativas consideradas para el ataque, luego de una campaña irregular en el Zenit de San Petersburgo.

Vale destacar que de cara al próximo mercado de pases, el conjunto de Núñez implementará una nueva política contractual para sus futuras incorporaciones. Los nuevos contratos tendrán una estructura diferente: la parte fija del salario no podrá superar el 60% del total, mientras que el 40% restante dependerá estrictamente del rendimiento y los objetivos deportivos alcanzados. El club premiará la productividad con variables vinculadas a la cantidad de partidos jugados, títulos, goles, finales y clasificación a torneos internacionales. Este cambio también incluye una reducción en las comisiones de los representantes, que pasarán del 7,5% al 5%.