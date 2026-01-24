Deportes

La respuesta de Pierre Gasly tras la polémica que se generó por la chaqueta de Michael Schumacher que utilizó en sus vacaciones

El francés quedó envuelto en una inesperada controversia porque subió una foto esquiando con un abrigo que recordaba al legendario piloto de F1 justo el día en el que cumplía 57 años: “Siempre le he mostrado respeto”

"Creo que siempre he compartido el hecho de que él era uno de mis ídolos cuando era niño. Era una de sus chaquetas", dijo Gasly sobre la chaqueta roja que lució el día del cumpleaños de Schumacher

El piloto francés Pierre Gasly fue objeto de debate en redes sociales tras publicar, el 3 de enero, una foto en la que vestía una chaqueta roja similar a las usadas por Michael Schumacher en sus años con Ferrari. La imagen, tomada en los Alpes y difundida en el cumpleaños del heptacampeón, generó opiniones divididas entre los aficionados de la Fórmula 1, con algunos considerando el gesto como un homenaje y otros señalando su imprudencia debido a la sensibilidad en torno a la salud del expiloto alemán.

La publicación de Gasly atrajo una oleada de comentarios en redes sociales. Días después, durante la presentación del nuevo monoplaza de Alpine F1, el A526, Gasly ofreció su respuesta ante la prensa. “Soy un gran admirador de Michael”, afirmó el piloto en declaraciones que recogió el medio especializado Motorsport. Señaló que “siempre le he mostrado respeto” y recordó que Schumacher fue una referencia en su vida desde la infancia: “Creo que siempre he compartido el hecho de que él era uno de mis ídolos cuando era niño. Era una de sus chaquetas. Me encanta esquiar. Siempre lo he hecho desde que era niño. Creo que realmente te despeja la mente”.

Gasly también abordó el tema de las críticas recibidas. “Creo que, por desgracia, es la vida que llevamos. Creo que siempre demuestro que soy una persona muy respetuosa. He tenido un par de ídolos en mi vida. Michael era y es uno de ellos. Así que ni por un segundo quise decir nada (malo) con eso”, remarcó.

“Como he dicho, tuve dos semanas. Pasé una semana con mi familia en Navidad y otra con mis amigos, algo muy necesario en mi vida, simplemente para alejarme del entorno en el que estamos normalmente y volver a una vida más tradicional con tus amigos. Disfruto mucho de esta parte. Estuvo bien”, señaló en referencia a esos días de descanso antes del inicio de la exigente temporada de F1.

"Creo que siempre demuestro que soy una persona muy respetuosa", aclaró Gasly

Entre sus más de seis millones de seguidores, algunos lo criticaron en aquella publicación por el “momento equivocado”, sugiriendo que “no fue buena idea ponerse la chaqueta hoy para ir a esquiar”. Otros, en cambio, valoraron positivamente que el francés mantuviese presente el legado de Schumacher. Entre los mensajes se leía: “camino a honrar a una leyenda” y “de repente, ahora quiero esa chaqueta”.

El posteo de Gasly coincidió con el aniversario número 57 de Schumacher, al mismo tiempo que el estado de salud del expiloto sigue estando rodeado de absoluto hermetismo desde su accidente de esquí en 2013, también en los Alpes. En la misma jornada, Gina Schumacher, hija del alemán, compartió en redes una imagen familiar y un mensaje de cariño dirigido a su padre.

El detalle es que aquel posteo, que contenía 4 fotos de Gasly con su chaqueta roja en la nieve, no tuvo referencia específica a la leyenda de la F1 y el pie de la imagen decía sólo “paraíso nevado”. Sin embargo, la fecha elegida y el sitio lo transformaron en una inesperada referencia directa a Schumi. Días más tarde, Pierre compartió más imágenes de sus días de descanso en la nieve.

Las palabras de Pierre sobre la controversia que generó su posteo se dieron en el marco de la presentación oficial de su A526 para la temporada 2026 de Fórmula 1 en un evento a bordo de un crucero en las costas de Barcelona. El coche, diseñado en azul con detalles en rosa, simboliza el inicio de una nueva etapa técnica y deportiva para el equipo. En la presentación estuvieron figuras como Franco Colapinto, piloto argentino que es compañero de Gasly, el directivo Flavio Briatore y el director técnico David Sánchez.

Entre los principales cambios técnicos del A526 destaca la colaboración con Mercedes para la provisión de la unidad de potencia y la caja de cambios. El nuevo reglamento permitirá la libertad aerodinámica y la adopción de alerones móviles, lo que introduce novedades como el “modo de adelantamiento” y la “recarga”. Sánchez subrayó que el vehículo será más corto y estrecho, el uso de combustibles 100% sostenibles y mayor potencia eléctrica.

Pierre Gasly habló en el marco de la presentación del nuevo Alpine (Foto: Reuters/Albert Gea)

Desde el punto de vista deportivo, Gasly expresó su impresión por los cambios: “Es la primera vez en mi carrera que el coche ha sufrido cambios tan significativos. Todo el mundo se adentra en territorio desconocido, pero como piloto lo encuentro muy emocionante”. Recalcó la importancia de aprender en cada jornada y de analizar mejoras constantes en pista.

Franco Colapinto celebró la oportunidad de tener una pretemporada completa por primera vez en su trayectoria. “Por primera vez en mi carrera, he tenido una pretemporada adecuada para prepararme para un año completo. Esto me permite sentirme parte integrante del proyecto y trabajar con el equipo desde el inicio”, compartió. El argentino afrontará con el A526 las tres pruebas de pretemporada programadas, un paso clave para su integración.

La agenda de Alpine contempla las primeras pruebas oficiales en el Circuit de Barcelona-Cataluña del lunes 26 al viernes 30 de enero, con rodaje de coches en tres de los cinco días estipulados y sin acceso al público ni transmisión en directo. Posteriormente, el equipo continuará con entrenamientos en Baréin (del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero), antes del inicio de la temporada, programado para el 8 de marzo en el Gran Premio de Australia. El objetivo de la escudería es aprovechar todos los recursos técnicos disponibles para progresar y buscar mejores posiciones bajo la nueva normativa.

