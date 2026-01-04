La publicación de Pierre Gasly por el cumpleaños de Michael Schumacher que generó críticas: “No fue buena idea”

Una chaqueta emblemático, el homenaje de Gasly en un nuevo cumpleaños de Michael Schumacher

Este sábado no es un día más para los fanáticos de la Fórmula 1 porque Michael Schumacher cumplió 57 años durante la jornada del 3 de enero y el piloto de Alpine, Pierre Gasly, le rindió un homenaje al siete veces campeón mundial que provocó diversas reacciones en redes sociales.

El compañero de Franco Colapinto disfruta sus últimos días de vacaciones antes de enfocarse en la próxima temporada de la Máxima. Así realizó un posteo en su cuenta de Instagram junto a su pareja, Francisca Gomes, en Los Alpes, el mismo lugar en que Schumacher padeció lesiones cerebrales severas, producto de un accidente de esquí el 29 de diciembre de 2013.

Gasly llevó los instrumentos adecuados para esquiar y sorprendió al ponerse una campera roja, que poseía una reconocida marca de cigarrillos en el frente. Este guiño derivó en una vinculación directa a Schumi por su similitud a la ropa que utilizaba el alemán durante su etapa en Ferrari.

Sin embargo, una porción de sus seis millones de seguidores criticó la elección de esa mítica prenda por tratarse de una fecha sensible para los seguidores de la F1. “No fue buena idea ponerse la chaqueta hoy para ir a esquiar, tío”, escribió una persona, mientras que otro perfil manifestó: “Gasly, ten cuidado. Cuando vi esa chaqueta todo lo que pude pensar es en Michael Schumacher, él era mi favorito y tú eres uno de mis favoritos”.

La publicación de Pierre Gasly junto a su novia Francisca Gomes

También otro individuo lo definió como un “momento equivocado” para ese homenaje. El recuerdo latente de lo ocurrido con Michael Schumacher continúa en los corazones de los fans: “Siento algo tan malo cuando un piloto de F1 va a esquiar...”.

Sin embargo, otras cuentas se manifestaron a favor de la postura del francés para mantener vivo el legado del emblemático conductor, sobre cuya salud se mantiene un profundo hermetismo en el seno familiar. “La chaqueta...”, manifestó un perfil con emojis de una carita de emoción. “Camino a honrar a una leyenda” y “de repente, ahora quiero esa chaqueta”, fueron algunos de los comentarios positivos en la publicación.

No fue la única mención del entorno de la Fórmula 1 a uno de los maestros de la categoría, ya que la hija de Schumacher, Gina, le dedicó un tierno posteo en su Instagram, donde se podía ver una postal con Michael, su pareja Corinna Schumacher y sus hijos Gina y Mick, ambos durante su infancia: “El mejor por siempre. Feliz cumpleaños, papá”.

Más allá de la revolución generada en redes, Pierre Gasly y Francisca Cerqueira Gomes disfrutaron un momento de felicidad en su noviazgo antes de que el francés deba retornar a Alpine con vistas al 8 de marzo, cuando se correrá el primer Gran Premio de la temporada en Australia.

La pareja se presentó en sociedad en enero de 2023, pero había rumores de su vínculo durante 2022, según arrojó la publicación Cosmopolitan, ya que ambos se dejaron ver juntos en un club de Porto, Portugal. La fuente citada afirmó que su primera aparición pública fue el 16 de octubre de ese año, cuando la Messimanía los llevó a ver el clásico entre París Saint-Germain (PSG) y Olympique de Marsella en el Parque de los Príncipes.

Muchos usuarios objetaron la utilización de la campera por tratarse del día que nació Schumacher, afectado hace más de una década por un accidente de esquí

Los trascendidos quedaron a un lado con la imagen de ambos compartida en la cuenta oficial de Gasly: “Querido 2023, esperemos un año con buena salud, lleno de amor, dopamina, adrenalina y muchos trofeos. Les deseo a todos un año increíble para ustedes y con sus seres queridos. Hagamos que sea uno para recordar”.

Los dos fueron parte del quinto capítulo de la sexta temporada de la serie Drive to Survive, que se centraba en la competencia con su entonces compañero Esteban Ocon, y los mostró asistiendo al Festival de Cannes: “Conducir para Alpine te lleva a lugares que parecen un sueño, todo parece surrealista. Y cuando vas a Cannes, ves a todas esas personas con vestidos increíbles, con relojes de lujo...”. Dijo tener la “mejor novia” y la mujer de 22 años le devolvió el halago entre risas: “Te conozco perfecto”.