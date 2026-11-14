Estados Unidos impone un nuevo requisito a quienes viajen en avión: quiénes deben presentar la declaración sanitaria

Estados Unidos exige a los pasajeros aéreos internacionales una declaración que confirme que no visitaron la República Democrática del Congo en los 21 días previos. (REUTERS/Luis Cortes)

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Desde el 3 de noviembre de 2026, Estados Unidos aplica un nuevo requisito sanitario para las personas que viajen en avión desde el extranjero hacia su territorio. La disposición obliga a los pasajeros a confirmar que no estuvieron en la República Democrática del Congo (RDC) durante los 21 días anteriores al embarque, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria.

La medida alcanza a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes, visitantes extranjeros y tripulaciones. Las aerolíneas deben comprobar que cada persona haya completado la declaración antes de permitirle abordar y conservar los registros durante al menos 42 días después de la llegada del vuelo.

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El requisito forma parte de la respuesta federal ante el brote de ébola causado por el virus Bundibugyo en África central. Sin embargo, no representa una prohibición general para quienes viajen desde ese continente. El Gobierno también mantiene restricciones temporales de ingreso para determinadas personas que estuvieron en la RDC, Uganda o Sudán del Sur, una disposición diferente que establece condiciones específicas según la nacionalidad y el historial de viaje.

Alcance de la obligación: vuelos comerciales, privados y de carga

La orden de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) comenzó a regir el 3 de noviembre de 2026 a las 23:59, hora del Este. Desde ese momento, cualquier persona que aborde una aeronave con destino a Estados Unidos desde un país extranjero debe completar la declaración sanitaria.

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La exigencia incluye vuelos comerciales, aeronaves privadas, aviones de carga y servicios de aviación general. También comprende a los integrantes de las tripulaciones que participan en la operación de las aeronaves y a quienes se trasladan para posicionarse en otro vuelo, aunque no tengan funciones operativas durante ese trayecto.

La norma no se limita a quienes hayan ingresado formalmente a la República Democrática del Congo. Los CDC consideran que una persona estuvo presente en ese país si transitó por su territorio por vía aérea, terrestre o marítima. Una conexión en un aeropuerto congoleño también cuenta como presencia en el país, incluso si el pasajero no abandonó la terminal ni descendió del avión.

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La disposición contempla una excepción para los sobrevuelos que no realizan ningún aterrizaje en territorio estadounidense. Los territorios y posesiones de Estados Unidos, como Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes estadounidenses, no son considerados países extranjeros para aplicar este requisito.

Las aerolíneas deben impedir el abordaje a los viajeros que no presenten el formulario completado de manera física, digital o verbal. (REUTERS/Elijah Nouvelage)

Obligación de las aerolíneas: impedir el embarque sin declaración

Las compañías aéreas y los operadores de aeronaves deben comprobar que cada persona haya completado y firmado una declaración antes de abordar un vuelo con destino a Estados Unidos. El procedimiento puede realizarse mediante un documento físico o un sistema digital que registre una firma autenticada o una confirmación electrónica.

Los viajeros pueden completar el trámite personalmente o mediante un representante autorizado. Esta figura incluye a padres, tutores legales, acompañantes y adultos que integren el mismo grupo de viaje. En el caso de menores de 18 años o personas que no puedan firmar, otro adulto autorizado puede realizar la declaración en su nombre.

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El personal de las aerolíneas puede ayudar con la carga de datos y el envío del formulario, pero la responsabilidad de confirmar la información corresponde al pasajero o a su representante.

Los CDC también permiten que las compañías acepten una declaración verbal bajo determinadas condiciones. Para ello, el viajero debe haber revisado previamente el contenido del documento y confirmar que no estuvo en la RDC durante los 21 días anteriores. El agente de la aerolínea debe registrar esa respuesta en el sistema correspondiente.

Los pasajeros no necesitan imprimir por cuenta propia el formulario disponible en el sitio oficial. Las compañías deben proporcionar el mecanismo para completar la declaración durante el registro, en la puerta de embarque o en otro momento previo a subir al avión.

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El plazo de 21 días y el período de incubación del ébola

La regla sanitaria se basa en el período de incubación de la enfermedad por el virus del Ébola, que puede alcanzar los 21 días. Este lapso comprende el tiempo entre una posible exposición al virus y la aparición de los primeros síntomas.

La cuenta se realiza por días calendario. El día en que una persona sale de la República Democrática del Congo se considera el día cero, mientras que el primer día completo fuera del país pasa a ser el día uno.

Por ese motivo, una persona que estuvo en la RDC solo puede abordar un vuelo hacia Estados Unidos a partir del día 22, siempre que reúna el resto de los requisitos migratorios y sanitarios aplicables.

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Los CDC explicaron que el objetivo de la declaración es reducir el riesgo de que la enfermedad ingrese al país a través de los viajes aéreos. La agencia también señaló que el riesgo general para los viajeros y el público estadounidense permanece bajo, aunque mantiene medidas específicas por la evolución del brote en África central y oriental.

La obligación de completar el documento no se extiende a los cruces fronterizos terrestres ni a los puertos marítimos. Solo rige para los traslados aéreos hacia Estados Unidos, incluidos los pasajeros que utilicen el país como conexión rumbo a un tercer destino.

Las compañías aéreas tienen la obligación de almacenar las declaraciones de los pasajeros durante al menos 42 días para eventuales auditorías. (REUTERS/Marco Bello)

Conservación de registros durante 42 días

Las aerolíneas tienen la obligación de archivar cada declaración durante un mínimo de 42 días. Los registros pueden conservarse en formato físico o digital y deben estar disponibles si los CDC solicitan verificar el cumplimiento de la disposición o realizar una investigación sanitaria.

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Entre los datos que las compañías deben estar preparadas para proporcionar figuran el nombre y apellido del pasajero, el número de reserva cuando corresponda, la aerolínea, el número de vuelo, los aeropuertos de salida y llegada, además de las fechas y horarios del viaje.

El documento no debe transmitirse mediante el Sistema de Información Anticipada de Pasajeros, conocido como APIS. Si los CDC necesitan acceder a una declaración, proporcionarán instrucciones específicas a la compañía para remitir el registro correspondiente.

Proporcionar información falsa de manera intencional puede acarrear sanciones penales, incluidas multas y prisión, conforme a la legislación federal sobre declaraciones fraudulentas ante las autoridades estadounidenses. La advertencia figura en el propio documento que deben completar los viajeros.

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Diferencia entre la declaración sanitaria y las restricciones de ingreso

La obligación de completar el formulario no equivale, por sí sola, a una prohibición migratoria general. Su finalidad es impedir que una persona que estuvo en la RDC durante los 21 días anteriores pueda abordar un vuelo internacional con destino a Estados Unidos.

Existe una segunda disposición sanitaria que restringe el ingreso de determinados extranjeros que hayan estado en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur durante las tres semanas anteriores al viaje. Esta medida fue renovada por los CDC el 10 de noviembre de 2026 y permanecerá vigente durante 30 días, hasta el 10 de diciembre a las 16:59 h, hora del Este, salvo que sea modificada o rescindida antes.

La suspensión alcanza a ciudadanos extranjeros, incluidos los residentes permanentes legales de Estados Unidos. Sin embargo, contempla excepciones para ciudadanos estadounidenses, nacionales estadounidenses, integrantes de las Fuerzas Armadas y determinados empleados gubernamentales y personas vinculadas con operaciones oficiales, además de otras excepciones que pueden autorizar las autoridades.

Esto significa que un titular de Green Card que haya estado en alguno de los tres países durante los 21 días anteriores puede quedar sujeto a la suspensión temporal de ingreso, aunque tenga residencia permanente. Los ciudadanos estadounidenses y nacionales estadounidenses, en cambio, están excluidos de esa orden específica.

La diferencia entre ambas disposiciones es su alcance: la declaración sanitaria se aplica a todas las personas que viajen en avión hacia Estados Unidos, mientras que la suspensión temporal de ingreso está dirigida a determinadas categorías de extranjeros que hayan estado en los países incluidos en la orden.

La orden sanitaria federal responde a un brote de la variante Bundibugyo del virus del Ébola detectado en África central. (Europa Press)

El brote de ébola en África central como fundamento de las medidas

La orden sanitaria de noviembre cita el brote de enfermedad por el virus Bundibugyo en la República Democrática del Congo como fundamento de las restricciones. Se trata de una variante del virus del Ébola que puede provocar fiebre, debilidad, vómitos, diarrea y, en los cuadros graves, complicaciones hemorrágicas y fallas orgánicas.

La transmisión ocurre principalmente por contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas o con materiales contaminados. Durante el período de incubación, las personas infectadas no transmiten la enfermedad antes de desarrollar síntomas.

La situación epidemiológica también explica por qué Uganda y Sudán del Sur permanecen dentro de las restricciones de ingreso. Aunque Uganda completó el período de vigilancia reforzada de 42 días el 27 de agosto de 2026, los CDC mantienen al país dentro de la orden temporal por el riesgo de propagación regional.

Sudán del Sur también continúa incluido en la disposición, pese a que no había registrado casos confirmados del brote en la evaluación federal del 10 de noviembre. Su incorporación responde a la evaluación de riesgo regional y a las posibilidades de transmisión transfronteriza.

Las autoridades estadounidenses consideran que los itinerarios con varias escalas pueden dificultar la identificación de personas que estuvieron expuestas al virus antes de llegar al país. Por esa razón, la declaración se exige independientemente del lugar desde el que se haya iniciado el viaje.

El Gobierno federal continuará evaluando la situación epidemiológica y podrá modificar, limitar o dejar sin efecto las restricciones si cambian las condiciones sanitarias o su evaluación del riesgo. Mientras tanto, los viajeros que hayan estado en la República Democrática del Congo deberán esperar el plazo completo de 21 días antes de intentar abordar un vuelo hacia Estados Unidos.