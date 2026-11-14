Medio mes en calabozos sin atención médica: la denuncia de la esposa de un preso político cubano que clama al mundo

Alina Fonseca Guevara, esposa del expreso político Bismar Mustelier Galán, se dirige a la cámara en una grabación doméstica desde Palma Soriano, Santiago de Cuba. A través de este testimonio audiovisual, Fonseca Guevara expone la detención y la situación legal de su cónyuge.

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Alina Fonseca, esposa del expreso político Bismarck Mustelier Galán, denunció que él y José Antonio Riquelme llevan 15 días detenidos en calabozos de Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba.

En un video difundido en redes sociales, reclamó atención médica para Mustelier y pidió apoyo a la comunidad internacional ante las condiciones de reclusión que describió.

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La mujer afirmó que su esposo presenta dolores en todo el cuerpo y que, aunque fue trasladado a un hospital, regresó al lugar de detención sin una solución a su cuadro de salud. “Se puso muy mal”, sostuvo Fonseca, quien no precisó la fecha de la detención ni los cargos formulados contra los dos hombres.

El testimonio circula mientras organizaciones de derechos humanos y medios independientes informaron en las últimas semanas sobre nuevas detenciones, citaciones policiales y otras acciones contra activistas en Cuba. Hasta el momento de la difusión de la denuncia, no había una versión pública de las autoridades cubanas sobre el caso mencionado por Fonseca.

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Alina Fonseca denunció que su esposo permanece detenido en calabozos de Palma Soriano (Captura de video)

Reclamo de atención médica y libertad para los detenidos

Fonseca aseguró que Bismarck Mustelier Galán y José Antonio Riquelme permanecen en “calabozos” de Palma Soriano desde hace dos semanas. Según su relato, el lugar carece de condiciones adecuadas para la permanencia de los detenidos.

“Llevan ya quince días en los calabozos de Palma Soriano sin condiciones ninguna. Son condiciones infrahumanas”, dijo en el video. La mujer no detalló cuántas personas comparten el espacio, si ambos cuentan con acceso a abogados o familiares, ni qué asistencia médica recibieron durante ese período.

La denuncia se concentra en el estado de salud de Mustelier. Fonseca aseguró que su esposo sufrió dolores generalizados y que fue llevado a un hospital después de que su condición empeorara. “Todavía sigue allí con dolores”, agregó, sin identificar el centro médico ni informar si recibió un diagnóstico.

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La esposa del opositor definió la situación como una “injusta detención” y dirigió su pedido a organismos, activistas y personas fuera de la isla. “Estoy clamando a la comunidad internacional que me ayude a clamar justicia para Bismarck Mustelier Galán y José Antonio Riquelme”, expresó.

El caso, en el contexto de presión contra activistas cubanos

Mustelier había sido mencionado en reportes recientes sobre acciones contra personas vinculadas con la oposición y el activismo en Cuba. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) incluyó a un activista identificado como Bismark Mustelier Galán entre las personas citadas durante octubre, de acuerdo con una nota de ADN Cuba —sitio de periodismo independiente cubano— que recogió su informe.

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El disidente Bismarck Mustelier Galán es miembro de la Unión Patriótica de Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese registro no aporta datos sobre la detención descrita por Fonseca ni permite establecer si se trata del mismo episodio. Tampoco identifica a José Antonio Riquelme ni explica el motivo de las actuaciones de los organismos de seguridad contra ambos hombres.

Las denuncias de familiares suelen ser una de las primeras fuentes sobre arrestos de opositores y activistas en la isla, ante la falta de información oficial sobre procedimientos policiales, imputaciones o traslados. En este caso, el video tampoco permite verificar de forma independiente el estado físico de Mustelier ni las condiciones del sitio de reclusión.

Fonseca vinculó su reclamo con la situación de su familia. “Bismarck es el hombre de esta casa. Nosotros lo necesitamos aquí”, afirmó. Su declaración concluyó con un llamado a que el caso reciba atención fuera de Cuba, mientras persisten las incógnitas sobre la situación procesal de los dos detenidos y la evolución médica de Mustelier.

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