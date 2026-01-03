El conmovedor posteo de la hija de Michael Schumacher en el día de su cumpleaños: “El mejor por siempre”

La tierna imagen que compartió Gina Schumacher en el cumpleaños de Michael, histórico piloto de la Fórmula 1 (@gina_schumacher)

El histórico Michael Schumacher cumplió 57 años el presente 3 de enero de 2026. El icónico piloto que ganó siete títulos de la Fórmula 1, que se mantiene alejado de la vida pública tras el accidente de esquí que sufrió en 2013 y que restringió cualquier información sobre su estado de salud debido a la estricta privacidad que mantiene su familia, recibió el saludo de miles de fanáticos durante su cumpleaños. Uno de los más especiales fue el de su hija, Gina, quien le dedicó un tierno posteo en su Instagram que se viralizó rápidamente en las redes.

“El mejor por siempre. Feliz cumpleaños, papá”, comentó la hija del Kaiser en un posteo en sus redes. El mensaje estuvo acompañado por una fotografía en la que se encuentra toda la familia: Michael, su pareja Corinna Schumacher y sus hijos Gina y Mick, ambos durante su infancia. Hasta el momento, el joven corredor, que también compitió en la F1 con Haas durante dos temporadas, no le dedicó ningún posteo en sus redes, algo que suele hacer todos los años.

La publicación de Gina Schumacher en su Instagram (@gina_schumacher)

El reconocimiento al legado de Schumacher quedó reflejado en los homenajes organizados por escuderías como Ferrari, que compartió una fotografía del piloto en Maranello acompañada de la frase “El día que nació una leyenda” y el mensaje en italiano “Tanti auguri (Feliz cumpleaños)”.

Mercedes, su último equipo, también destacó su figura con un saludo: “Feliz cumpleaños, Michael. Un verdadero icono y una parte importante de nuestra historia”, junto al hashtag que promueve su familia Keep Fighting Michael (sigue luchando, Michael), lema y nombre de la fundación dedicada a recaudar fondos para sus cuidados médicos.

El mensaje de la escudería Ferrari, donde Schumacher ganó cinco títulos de la F1

La propia Fórmula 1 se sumó a los saludos al ex piloto alemán, mientras que otros eventos de motor como el Festival de Goodwood y la Race of Champions también enviaron felicitaciones. “Deseándole un muy feliz cumpleaños a Michael Schumacher”, fue el mensaje de la Máxima en su cuenta oficial, la cual estuvo acompañada por un festejo en el podio de Schumi.

El legado deportivo de Michael Schumacher comenzó con su debut en Bélgica en 1991 y culminó en su última carrera en Brasil en 2012, tras haber competido para equipos como Jordan, Benetton, Ferrari y Mercedes. Su mayor logro fue conquistar siete títulos mundiales de Fórmula 1—cinco de ellos de manera consecutiva entre 2000 y 2004 con Ferrari, y los otros dos en los años 1994 y 1995 pilotando para Benetton—, marca que comparte con Lewis Hamilton.

El posteo de Mercedes en homenaje a Schumacher

El pasado 29 de diciembre se cumplió un nuevo aniversario del fatídico accidente en 2013 en los Alpes franceses, el cual le causó lesiones cerebrales irreversibles al entonces ídolo del automovilismo internacional. Schumacher esquiaba acompañado de su hijo Mick cuando se desvió brevemente de la pista señalizada en la estación de Méribel. Oculta bajo la nieve, una roca provocó una caída que partió el casco del deportista.

Los médicos afirmaron luego que ese casco evitó una tragedia aún mayor. El traslado en helicóptero al hospital de Grenoble permitió una rápida intervención: los cirujanos trataron un traumatismo craneal severo, con hemorragias y edema cerebral, mediante dos operaciones y un coma inducido. Durante meses, los partes médicos describieron un cuadro “crítico pero estable”, sin previsión de evolución clara.

En junio de 2014, Schumacher salió del coma, primero fue trasladado a un centro de rehabilitación en Lausana antes de regresar a su hogar, reacondicionado como clínica privada. Desde ese momento, el flujo de información es mínimo y controlado, bajo la supervisión constante de Corinna Schumacher, quien dirige tanto las comunicaciones como el equipo médico integrado por hasta 15 profesionales con atención permanente las 24 horas.

El saludo de la Fórmula 1 a Schumacher, el máximo ganador de la categoría junto a Lewis Hamilton

La venta del jet privado, distintas propiedades y la compra de la Villa Yasmin en Mallorca obedecieron al objetivo de reordenar activos familiares y asegurar lugares de refugio, como también de celebración, entre ellas la boda de Gina Maria Schumacher en septiembre de 2024, sobre cuya asistencia del expiloto nunca se difundió confirmación oficial.

La esposa del campeón, Corinna, expresó recientemente a través de los canales oficiales del propio Schumacher: “Extraño a Michael todos los días. Pero no soy solo yo quien lo extraña. Son los niños, la familia, su padre, todos los que lo rodean. Todos extrañan a Michael, pero Michael está aquí; diferente, pero aquí. Sigue demostrándome lo fuerte que es cada día”. El mensaje se viralizó en redes sociales y cientos de aficionados respondieron con saludos y muestras de apoyo.

Michael Schumacher ganó siete campeonatos mundiales de la Fórmula 1 (John Marsh/ Reuters)

En cuanto al estado clínico, ni médicos ni allegados ofrecen actualizaciones detalladas. Según los testimonios recogidos por Bild, Schumacher no puede comunicarse verbalmente y solo realiza movimientos oculares mínimos, un indicador de conciencia muy limitada. El ex directivo de Ferrari, Jean Todt, uno de los escasos admitidos en el círculo personal, sintetizó la situación: “Michael está aquí, pero no es el Michael que solía ser”. Este añadió que suelen ver juntos carreras de Fórmula 1, lo que permite inferir cierto vínculo emocional y percepción de su entorno.

La protección de la intimidad y la imagen de Schumacher ha sido una prioridad inquebrantable para la familia. Casi toda información sobre su salud proviene de personas de máxima confianza. Mick Schumacher, que continuó la tradición familiar en las pistas y llegó a la F1 con Haas, manifestó en un documental su deseo de poder hablar con su padre: “Daría cualquier cosa por poder mantener una conversación con él”.

A 12 años y en el cumpleaños 57 de Michael, el apellido Schumacher se mantuvo asociado a la admiración de los seguidores del automovilismo, mientras su círculo íntimo llevó adelante una vida cuidadosamente resguardada de la exposición mediática, enfocada en la fortaleza y la defensa de la privacidad del campeón alemán.