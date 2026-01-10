El potente entrenamiento del piloto ‘rookie’ de Racing Bulls antes de su debut oficial en la Fórmula 1

El joven piloto debutará de manera oficial en la Máxima de la mano de Racing Bulls en 2026

Arvid Lindblad está en centro de la escena de la Fórmula 1 al ser el único piloto que debutará de manera oficial en la competición en la parrilla de la temporada 2026. El joven británico afrontará el reto de participar con la escudería Racing Bulls en medio de una transformación profunda del reglamento técnico que redefinirá tanto los monoplazas como los motores. A semanas de estrenarse en pista, el corredor de 18 años realiza un potente entrenamiento para estar a la altura de las demandantes exigencias de la Máxima.

Las cuentas oficiales de la escudería Racing Bulls publicaron en sus redes sociales un video del joven Arvid Lindblad ejercitándose en la antesala de la nueva temporada con el mensaje “lo que se necesita”. Uno de los ejercicios que lo muestra realizando al británico es con el volante de fuerza, algo vital para los pilotos de la F1.

Dicha máquina está conectada a una serie de pesas que sirven para desarrollar músculos específicos para la conducción, como el cuello, antebrazos y la espalda, y su principal objetivo es imitar la fuerza G lateral y la resistencia necesaria en las curvas. Estos aspectos son trascendentales para un corredor de la F1, lo que lo convierte en un entrenamiento inestimable para prepararse el día de la carrera.

Arvid Lindblad será el único debutante en la temporada 2026 de la Fórmula 1 (@F1)

Luego de ser confirmado como piloto titular de Racing Bulls y tras la finalización de la temporada 2025 en el Gran Premio de Abu Dhabi, Lindblad palpitó lo que será su debut en la Máxima y cómo se está preparando para el desafío. “El consejo de Alan Permane y Peter Bayer ha sido que las cosas van a ser difíciles. No debo ser ingenuo. Soy muy consciente de que será un gran desafío. Va a ser un salto realmente grande”, expresó el joven rookie a la F1, según informó el medio especializado Motorsport.

El piloto de 18 años recalcó que, pese a su acelerada progresión por las categorías formativas, el desafío en la máxima categoría supera todo lo vivido: “Todavía no he hecho Fórmula 1, así que no sé qué es lo que viene. Habrá que ver y tengo que mantener la mente abierta y trabajar duro, porque este será el paso más grande al que me he enfrentado hasta ahora”.

La confianza de Lindblad se apoya en su historial de ascensos rápidos en las fórmulas de promoción. Solo acumuló tres años y medio en ese recorrido, destacando con un cuarto puesto en la Fórmula 3, donde fue el mejor debutante, y un sexto lugar en la Fórmula 2. En esta última, sumó tres victorias en 23 carreras durante su única temporada y convenció a los directivos de Red Bull para darle la oportunidad en Racing Bulls.

El salto de Lindblad al Gran Circo ocurre tras la salida del japonés Yuki Tsunoda, quien perdió su asiento en Red Bull después de no equiparar el rendimiento de Max Verstappen a lo largo de 2025, y se sumará a la escudería junto a Liam Lawson. Isack Hadjar, por su parte, acompañará al neerlandés en el equipo principal. El británico subrayó que la preparación será clave en los meses previos a los ensayos de pretemporada en Barcelona, previstos del 26 al 30 de enero, donde tanto él como el equipo enfrentarán numerosas novedades técnicas.

Arvid Lindblad es un joven prodigio de Red Bull que escaló meteóricamente en las categorías de monoplazas. Durante el 2025 participó de varios entrenamientos libres de la F1 (REUTERS/Raquel Cunha/File Photo)

“Hay mucho trabajo que tengo que hacer en los próximos meses antes de Barcelona. Pero incluso entonces, durante todos los test, durante la primera parte de la temporada, habrá muchas cosas que tendré que ir aprendiendo sobre la marcha. También del lado del equipo, porque va a haber muchísimas cosas nuevas. Todos vamos a tener que aprender y desarrollarnos juntos”, opinó el novato.

Tras incorporarse al programa de jóvenes de Red Bull en 2021, Lindblad solo logró un campeonato significativo, el de la Fórmula Regional Oceania el año pasado, cuando la categoría aún se denominaba Toyota Racing Series. Aun así, aseguró que su capacidad de adaptación constante será su mayor activo: “He subido por las categorías bastante rápido. Solo he estado un año en cada categoría, así que cada temporada estoy acostumbrado a que me tiren a la pileta. Seguro que por ese lado eso ayudará (a adaptarme a la F1), porque estoy acostumbrado a estar en esta situación”.

Arvid Lindblad tendrá la oportunidad de participar en los tres test de pretemporada que realizarán las escuderías de la Fórmula 1 antes del inicio oficial del campeonato el 8 de marzo en el Gran Premio de Australia. Los primeros test están previstos del 26 al 30 de enero en el circuito de Barcelona. Posteriormente, se realizarán otras dos tandas de entrenamientos en Bahréin: del miércoles 11 al viernes 13 de febrero y del miércoles 18 al viernes 20 del mismo mes.