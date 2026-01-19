8 frases de Úbeda, tras la victoria de Boca ante Olimpia: de las molestias físicas de Merentiel y Zeballos al mercado de pases

Claudio Úbeda habló en conferencia de prensa después del amistoso contra Olimpia (FotoBaires)

En el cierre de la pretemporada 2026, Boca Juniors venció por 2-1 a Olimpia de Paraguay en el Estadio Único de San Nicolás. Después de un gol en contra de Juan Barinaga, el Xeneize revirtió el resultado con tantos de Alan Velasco y Tomás Belmonte. Una vez finalizada la actividad en cancha, el entrenador Claudio Úbeda habló en conferencia de prensa sobre el desarrollo del partido y lo que será el inicio oficial de la temporada por el Torneo Apertura.

“Todos sabemos que Boca siempre tiene que ganar, por más que sea un partido amistoso. Quisimos que ganen minutos la mayor parte del plantel. Eso nos sirvió”, argumentó el director técnico sobre lo que se vio en el terreno de juego. Y agregó sobre la llegada de los mediocampistas al gol, como ocurrió con Toto Belmonte: "Al modificar un poco la estructura de la formación nuestra, jugar con tres volantes, siempre intentamos que el opuesto tenga esa posibilidad de romper y llegar al área rival. Necesitas mucha presencia de área. Es importante que los volantes entiendan que tienen que llegar al área".

El entrenador del Xeneize también se refirió a las salidas de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, quien pidió el cambio tras sentir una molestia y encendió las alarmas ante las numerosas bajas que tiene el plantel en la zona ofensiva: “Lógico que preocupa y nos ocupa. Merentiel tenía una pequeña molestia de un golpe, en teoría fue ahí donde lo sintió. Esperemos la evolución de las horas y los estudios, y que no sea nada grave. Es una posición donde estamos recuperando a centro delanteros y necesitamos a todos".

En tanto, por el Changuito Zeballos llevó tranquilidad: “Fue el golpe que tuvo en el hombro, no creo que sea nada grave. El golpe y la caída que tuvo. Se lo veía bastante mejor dentro del vestuario. Seguro no sea nada”. Sobre su gran partido, remarcó: “Lo veo muy bien, con confianza. Es un jugador desequilibrante que tenemos que aprovecharlo al máximo. Cuidarlo para que pueda llegar en las mejores condiciones al inicio del torneo”.

Respecto a la inminente llegada de Marino Hinestroza, procedente de Atlético Nacional de Colombia por una cifra que ronda los 5 millones de dólares, Úbeda brindó su punto de vista del extremo: “Boca hizo su oferta y trabajo, está esperando respuesta. Ojalá se pueda resolver. Uno siempre anhela que sea lo más rápido posible, pero es cuestión de esperar estas horas que seguro se va a definir”.

Y con relación a la posible llegada de un 9 como refuerzo, fue terminante: “Me ocupo a solo una semana del comienzo del torneo del plantel que tenemos a disposición, que es grande. Estamos tratando de recuperar a jugadores que están en esa posición. Esperemos lograrlo lo más rápido posible”.

Por último, resaltó el gran momento de Ander Herrera, quien volvió a completar 45 minutos sin problemas físicos: "El tiempo que ocupe en el campo seguramente sea productivo. En los dos tiempos que jugó en los últimos partidos lo hizo bien, no queremos apresurarnos en cargarle demasiado el físico. Lo vamos llevando, ha trabajado en forma completa en toda la pretemporada y lo cuidamos en los partidos amistosos. Esta semana hablaremos más con él, la idea es que pueda sumar más minutos y tenga más presencia en una mayor parte del partido".

*El compacto de la victoria de Boca sobre Olimpia

El desarrollo del primer tiempo del amistoso en San Nicolás fue considerablemente intenso. Olimpia se adelantó en el marcador antes del primer cuarto de hora tras un centro proveniente de Hugo Quintana que pegó en Juan Baringa, algo que desvió la trayectoria de la pelota y descolocó al arquero Agustín Marchesín. No obstante, el cuadro azul y oro reaccionó rápidamente para igualar el trámite: Alan Velasco disparó desde afuera del área y, tras un leve toque en un rival, el balón ingresó con el guardameta Gastón Olveira sin oponer resistencia.

Un par de minutos después, Boca se puso en ventaja gracias a una notable jugada individual de Exequiel Zeballos. El Changuito rompió la defensa del Decano con una serie de enganches y tiró un centro punzante para la irrupción de Tomás Belmonte, quien conectó con fuerza con la cabeza para convertir el 2-1.

Desde entonces, el transcurso del juego se caracterizó por constantes interrupciones y escasas jugadas de peligro sobre los arcos. No obstante, Agustín Marchesín se destacó con dos atajadas trascendentales para mantener el triunfo de Boca.

Una vez finalizada la pretemporada, que incluyó un empate 0-0 contra Millonarios de Colombia por la Copa Miguel Ángel Russo y la victoria sobre Olimpia en San Nicolás, Boca deberá afrontar el arranque oficial del primer semestre del 2026 contra Deportivo Riestra por el Torneo Apertura: recibirá al Malevo en La Bombonera el domingo 25 de enero a partir de las 18:30. La agenda del Xeneize marca que volverá a tener actividad inmediatamente, ya que chocará contra Estudiantes en La Plata el miércoles 28 del mismo mes desde las 22:15.