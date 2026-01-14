Deportes

Boca Juniors y Millonarios disputarán un amistoso en homenaje a Miguel Ángel Russo: hora, TV y formaciones

El Xeneize iniciará su puesta a punto ante el conjunto colombiano. Desde las 19, en La Bombonera

La Bombonera se prepara para recibir un evento cargado de emoción y fútbol este miércoles a las 19, cuando Boca Juniors y Millonarios disputen el primer partido de la pretemporada, en el marco de la Copa Miguel Ángel Russo. El encuentro servirá como homenaje al ex entrenador argentino, campeón con ambos equipos, quien falleció en 2025. Televisará la plataforma de streaming Disney+

La organización de este amistoso internacional responde al deseo de recordar a Miguel Ángel Russo, figura respetada tanto en el fútbol argentino como en el colombiano. En la previa del inicio del Torneo Apertura, el equipo dirigido por Claudio Úbeda buscará mostrar una versión renovada y dar las primeras señales tras semanas de preparación en el predio de Ezeiza. Durante la pretemporada, el plantel priorizó el trabajo físico, aunque en las últimas prácticas el cuerpo técnico comenzó a delinear la nueva estructura táctica.

El ciclo de Úbeda afronta cambios importantes respecto al semestre pasado. Sin refuerzos oficializados hasta el momento, el club espera la inminente llegada del colombiano Marino Hinestroza. En contrapartida, se confirmaron varias salidas: Luis Advíncula, Ignacio Miramón, Cristian Lema y Frank Fabra ya no forman parte del plantel. Además, para este amistoso, el técnico no contará con Edinson Cavani, Carlos Palacios ni Rodrigo Battaglia, todos afectados por diversas molestias físicas.

En el armado del equipo, el cuerpo técnico xeneize ensayó una modificación táctica respecto al 4-4-2 empleado en el cierre del Clausura. Para el estreno de la temporada, la apuesta será por un 4-3-3, con un único centrodelantero, extremos abiertos y un mediocampo pensado para la circulación y la dinámica. Entre las novedades, Ander Herrera se ganó un puesto entre los titulares, mientras la posición de extremo derecho se disputa entre Brian Aguirre y Kevin Zenón.

El calendario de Boca en esta etapa de preparación incluye otro compromiso internacional: el domingo 18 enfrentará a Olimpia de Paraguay en el estadio Único de San Nicolás. El debut oficial en la temporada será ante Deportivo Riestra por el Torneo Apertura, lo que convierte al duelo ante Millonarios en una oportunidad clave para afianzar conceptos y evaluar alternativas.

Del lado colombiano, Millonarios llega a la cita en Buenos Aires tras haber sufrido una derrota 1-0 frente a River Plate en Montevideo, en el primer amistoso de su gira. El equipo, también identificado con la figura de Russo, afronta una exigente pretemporada enfrentando a los dos clubes más populares de Argentina.

Ambos clubes comparten el legado de Miguel Ángel Russo, quien dejó huella a partir de sus logros y su estilo de conducción. El homenaje de este miércoles en la Bombonera funciona como punto de encuentro entre dos instituciones que reconocen su aporte y su figura.

Probables formaciones:

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón o Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Alex Paz; Danovis Banguero, David Silva; Mateo García, Stiven Vega, Carlos Quintero y Leonardo Castro. DT: Hernán Torres.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Hora:

19.00 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile

18.00 Venezuela y Bolivia

17.00 Ecuador, Colombia, Perú y Miami (Estados Unidos)

16.00 México

Televisación: Disney+

