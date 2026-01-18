Boca Juniors disputará su segundo amistoso del año frente a Olimpia de Paraguay: hora, TV y formaciones

Boca viene de igualar en la Copa Miguel Ángel Russo (Fotobaires)

Boca Juniors disputará su segundo encuentro preparatorio del año ante Olimpia de Paraguay. El encuentro, que tendrá lugar en el estadio Único de San Nicolás, comenzará a las 21:00 y la transmisión estará a cargo del plan Premium de Disney+. El Xeneize viene de igualar 0-0 con Millonarios en La Bombonera y quiere sumar su primera sonrisa de la temporada.

En el historial reciente entre Boca y Olimpia figura un empate 2 a 2 registrado el 9 de octubre de 2016 en el estadio 23 de Agosto de Jujuy. En aquel duelo amistoso, los argentinos marcaron a través de Darío Benedetto y Walter Bou, mientras que Julián Benítez y William Mendieta anotaron para el conjunto paraguayo. El partido se interrumpió al minuto 89 a raíz de una pelea en el campo de juego.

El estadio Único de San Nicolás ha sido un escenario conocido para Boca. El equipo disputó allí un amistoso contra Juventude de Brasil en enero de 2025, logrando un triunfo 2 a 0 con goles de Miguel Merentiel y un tanto en contra de Adriano Martins.

Boca viene de empatar con Millonarios de Colombia (Fotobaires)

De cara a la competición doméstica, Boca buscará romper la sequía de títulos que se extiende desde marzo de 2023. Competirá en el torneo Apertura y el Clausura, ambos en la Zona A, con debut frente a Deportivo Riestra. Para la fecha interzonal, la sexta del calendario, el club se medirá con Racing en la Bombonera el viernes 20 de febrero a las 20h, y el clásico ante River Plate será en la jornada 15.

En la Copa Argentina, donde Boca ostenta el récord de cuatro títulos, el debut se producirá contra Gimnasia de Chivilcoy, representante del Federal A, el martes 24 de febrero en sede a confirmar. Si avanza, se enfrentará a Sarmiento de Junín o Tristán Suárez. Boca podría enfrentarse a Racing en cuartos de final, a San Lorenzo en semifinales, y a River o Independiente en la final.

Respecto a la Libertadores, el sorteo de grupos se celebrará durante la semana del 18 de marzo de 2026, una vez concluidas las tres fases preliminares que completarán el listado de clasificados. Boca, que fue eliminado en esta instancia en 2025 frente a Alianza Lima de Perú tras empatar 2 a 2 y caer por penales, accederá como uno de los cabezas de serie. El elenco de La Ribera integrará el Bombo 1, reservado para campeones y mejores posicionados del ranking de Conmebol, junto con equipos de peso como Flamengo, Palmeiras, Peñarol, Nacional y Liga de Quito.

Posibles formaciones:

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Olimpia: Gastón Olivera; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra, Aníbal Chalá; Alex Franco, Juan Fernando Alfaro, Hugo Quintana; Iván Leguizamón, Sebastián Ferreira y Rodney Redes. DT: Pablo Vitamina Sánchez.

Hora: 21:00

TV: Disney +

Estadio: Único de San Nicolás.