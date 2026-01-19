Alarma en Boca: el gesto de Miguel Merentiel tras ser reemplazado y las bajas en el ataque a una semana del arranque del Torneo

En el cierre de la pretemporada, se encendieron las alarmas en Boca Juniors en medio del amistoso contra Olimpia de Paraguay en el Estadio Único de San Nicolás. Antes de los 15 minutos del primer tiempo, segundos después del gol en propia puerta de Juan Barinaga que puso al Decano en ventaja, Miguel Merentiel pidió el cambio luego de sentir una molestia. A una semana del debut oficial por el Torneo Apertura y con varias bajas en la ofensiva, se sumó un nuevo dolor de cabeza para Claudio Úbeda.

En medio de un desarrollo del encuentro en el que Olimpia impregnó un ritmo más alto que el cuadro argentino y se adelantó en el marcador después de una jugada en la que un centro se desvió en Barinaga, algo que descolocó al arquero Agustín Marchesín, Merentiel elevó la preocupación al pedir el cambio de manera efusiva. El delantero uruguayo le hizo gestos al banco de suplentes para ser reemplazado, algo que el cuerpo técnico no dudó ni un segundo ante los problemas de lesiones que tiene el plantel en el apartado ofensivo.

“Es un golpe”, se lo ve decir a Merentiel en un diálogo con Leandro Paredes cuando se estaba retirando del campo de juego. En su lugar ingresó Lucas Janson, quien no sumaba minutos con la camiseta azul y oro desde septiembre. La transmisión oficial capturó el momento en el que Úbeda le pregunta a la Bestia qué fue lo que pasó apenas se marchó de la cancha. “Tiene hielo en la zona del gemelo”, comentó Emiliano Raddi, periodista que hizo el campo de juego Xeneize.

Cabe resaltar que Boca enfrenta una situación delicada por las lesiones de cuatro de sus principales futbolistas, quienes quedaron marginados de los dos amistosos de la preparación del elenco Xeneize. En los últimos días, la institución difundió un parte médico oficial en el que quedó en evidencia el complejo panorama para el entrenador Claudio Úbeda, principalmente por la falta de precisiones sobre el tiempo de recuperación de los afectados, lo que afecta la planificación del equipo de cara al arranque de la Liga Profesional.

Boca Juniors cerró su pretemporada con un amistoso contra Olimpia en San Nicolás (FotoBaires)

El sector más afectado es el ofensivo. El parte médico informó que Edinson Cavani padece una lumbalgia que lo afecta desde el último Torneo Clausura de 2025. Esto derivó en que no pudiera entrenar a la par del equipo durante toda la pretemporada. El atacante uruguayo se centró en recuperarse del problema lumbar. El objetivo del cuerpo técnico es que se sume al plantel de forma progresiva y no apurar los tiempos de la recuperación, ya que la molestia fue recurrente en los últimos meses y pretenden que esté en óptimas condiciones para afrontar las competiciones oficiales.

Por su parte, Milton Giménez quedó descartado de los encuentros amistosos por una pubalgia. Estas bajas dejaron a un plantel de Claudio Úbeda diezmado en la zona ofensiva. Para el encuentro contra Olimpia, solamente estuvieron disponibles Kevin Zenón, Exequiel Zeballos, Brian Aguirre, Lucas Janson y Miguel Merentiel, quien es el único que se desenvuelve como delantero centro. Es por eso que una hipotética lesión del atacante uruguayo podría ser un problema para el debut en la próxima semana.

Luego de lo que fue el empate sin goles contra Alianza Lima en La Bombonera y el choque contra Olimpia de Paraguay en San Nicolás, el equipo de Claudio Úbeda culminó con la pretemporada y la próxima semana comenzará de forma oficial con el Torneo Apertura. En condición de local, Boca se estrenará contra Deportivo Riestra el domingo 25 de enero desde las 18:30.

Vale destacar que el mediocampista Rodrigo Battaglia sufrió una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles derecho, lo que podría dejarlo fuera de las canchas por varios meses y es otra de las lesiones que tiene el cuadro Xeneize. Por su parte, Carlos Palacios presenta una sinovitis en la rodilla derecha como consecuencia de un golpe reciente en la misma articulación previamente lesionada durante 2025.