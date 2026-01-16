La desafiante respuesta de Red Bull en medio de las acusaciones por el motor que utilizarán en la nueva era de la Fórmula 1

La desafiante frase de un importante ingeniero de Red Bull respecto al desarrollo del motor del monoplaza para la normativa técnica de 2026 (@redbullracing)

En un importante evento en Detroit, Red Bull dio el puntapié inicial en la temporada 2026 de la Fórmula 1 revelando la decoración oficial de su monoplaza junto a su escudería satélite Racing Bulls. La marca de los dos toros se adueñó de los flashes por ser los primeros en mostrar su livery y revelar algunos aspectos de cómo será el auto de la nueva era técnica de la Máxima, la cual es considerada una de las más revolucionarias de la historia. Al mismo tiempo, en la gala se celebró la asociación con Ford y el estreno del nuevo motor creado por Red Bull Powertrains tras la finalización del acuerdo con Honda.

Precisamente, la nueva unidad de potencia quedó en el centro de la escena ante la controversia en la que también está involucrado Mercedes con su desarrollo de motores. Ambas fábricas fueron señaladas por sus competidores (Ferrari, Audi y Honda) por trabajar en una zona gris del reglamento e incumplir con la nueva normativa. Pese a que la marca alemana era la gran señalada, Ben Hodgkinson, director técnico de Red Bull Powertrains, se encargó de confirmar que el equipo austriaco también está abordando su desarrollo al límite de lo permitido.

“Estoy seguro de que lo que hacemos es legal. Por supuesto, lo hemos llevado al límite de lo que permiten las regulaciones. Me sorprendería que no lo hicieran todos”, destacó el ingeniero durante el evento oficial de la presentación del monoplaza, según replicó el medio especializado The Race.

Incluso, se animó a lanzar una desafiante frase contra sus competidores: “Creo que hay cierto nerviosismo por parte de varios fabricantes de unidades de potencia ante la posibilidad de que se estén implementando ingeniería inteligentes en algunos equipos. La verdad es que no sé muy bien cuánto escuchar. Llevo mucho tiempo haciendo esto, y es casi solo ruido. Simplemente, tienes que interpretar a tu propia raza, la verdad”.

Red Bull presentó el diseño oficial para la temporada 2026 de la Fórmula 1

Cabe resaltar que Mercedes y Red Bull son señalados por sus competidores por haber explorado hasta el extremo las posibilidades que ofrece la relación de compresión máxima permitida. El debate se avivó tras la revelación de que Ferrari, Audi y Honda enviaron una carta formal a la FIA solicitando aclaraciones sobre la normativa. Esto provocó la programación de una reunión entre el organismo rector del automovilismo y todos los fabricantes, prevista para el 22 de enero, según informaron medios especializados como The Race.

Este mismo portal aseguró que las estimaciones sugieren que dicho desarrollo que estaría al borde del límite del reglamento se podría traducir en una ganancia de hasta 10 kW de potencia, lo que representa entre 0.3 y 0.4 segundos por vuelta. “Desde un punto de vista puramente técnico, el límite de la relación de compresión es demasiado bajo. Podríamos lograr una relación de 18:1 con la velocidad de combustión que hemos logrado”, respondió Ben Hodgkinson al ser consultado sobre la polémica en los motores.

Vale aclarar que el reglamento para 2026 redujo dicho límite en la relación de compresión de los motores de 18:1 a 16:1. Sin embargo, los rumores se centraron en que tanto Mercedes como Red Bull habrían encontrado una forma de obtener ventajas mediante el uso de materiales que se expanden con el calor. Esto altera el proceso de desarrollo de las piezas durante el funcionamiento real del motor, ya que las verificaciones oficiales se realizan a temperatura ambiente.

A su vez, el director técnico afirmó que considera que el equipo reunió “todos los ingredientes” necesarios para triunfar, destacando la calidad de las instalaciones y del personal técnico: “Tengo mucha confianza en nuestras instalaciones. Creo que nuestro equipo es increíble. Hay algo realmente único en el grupo de personas que forman parte de una startup como la nuestra”.

La nueva decoración del monoplaza de Red Bull presentó un azul más brillante en comparación a las últimas versiones, que contaron con una pintura con un tono mate que lo hacían más oscuro (@redbullracing)

El que tomó una postura más cautelosa fue el jefe de Red Bull, Laurent Mekies, quien anticipó un período cargado de dificultades en los primeros meses de la nueva etapa. “Estamos entrando en un momento sorprendente para la Fórmula 1. Va a ser el mayor cambio de regulaciones en la historia de la Fórmula 1. Después de todo lo que hemos dicho sobre la magnitud del desafío, de empezar desde cero y construir todo, creo que llegar al primer año e ir a la primera carrera y pensar que desde el principio vamos a estar al nivel de la competencia –que lo ha estado haciendo durante años– sería ingenuo”, destacó.

En esta misma línea, reconoció: “No somos ingenuos. Sabemos que habrá muchas dificultades, muchos dolores de cabeza y noches de insomnio, pero para eso estamos aquí. Tenemos la confianza de haber formado un grupo increíble de personas, un grupo increíble de socios, y superaremos las dificultades. Al final saldremos airosos. Tengan paciencia durante los primeros meses, y creo que estas dificultades iniciales serán un buen recordatorio de todo lo que sufrimos para finalmente triunfar”.

En el acto de presentación en Detroit—elegida por ser la sede estadounidense de Ford—, también participaron los pilotos Max Verstappen e Isack Hadjar. “Estoy muy emocionado de comenzar este nuevo capítulo”, aseguró el cuatro veces campeón del mundo. No obstante, reconoció que el nuevo reglamento y las modificaciones técnicas plantean muchos interrogantes: “Aún es una incógnita. Por supuesto, hay un cambio muy grande en el motor y el coche; como pueden ver, las dimensiones del coche han cambiado un poco”.

Racing Bulls, equipo satélite de Red Bull, también presentó su livery oficial para el 2026, con un diseño similar al que utilizaron la temporada pasada (@visacashapprb)

Una de las particularidades que tuvo la presentación de la decoración del nuevo monoplaza de las escuderías hermanas se centró en la diferencia entre el vehículo mostrado en Detroit y el que se utilizó en las imágenes de redes sociales.

Este último develó ciertos rasgos del camino de desarrollo que tomaron Red Bull y Racing Bulls, mientras que el vehículo que se exhibió era prácticamente similar al render oficial de la F1. Más allá de que se espera que el auto que debute en el inicio de la temporada el 8 de marzo (Gran Premio de Australia) sea considerablemente diferente, los equipos de los dos toros dieron un primer indicio de cómo podrían ser los coches en la flamante normativa técnica.

“Las imágenes del estudio son realmente diferentes a las del coche de exhibición de F1. Representa la propia visualización de Red Bull de las reglas, sin llegar a ser una pista definitiva del RB22 final. Sea cual sea el motivo, Red Bull creó su propia maqueta para 2026. Y eso la convierte en la interpretación más relevante de las reglas de 2026 hasta la fecha”, aseguró el medio especializado The Race.

Cabe recordar que la primera prueba en pista en la que participarán todas las escuderías se realizará en el Circuito de Cataluña-Barcelona, del 26 al 30 de enero. Luego, se llevarán a cabo otros dos test de pretemporada en Bahréin: del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes.