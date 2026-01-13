Deportes

La escandalosa sospecha sobre la tenista egipcia que jugó un torneo sin saber las reglas

Hajar Abdelkader fue noticia tras perder con un doble 0-6 en un partido que la mostró sin saber los fundamentos básicos del deporte. Los organizadores ahora advierten que mintió para recibir el wild card

El escandaloso partido de tenis en un torneo de Nairobi

El mundo del tenis se vio sacudido tras la viralización del debut profesional de Hajar Abdelkader, una tenista egipcia de 21 años, quien protagonizó una derrota considerada la peor en la historia del deporte, al perder por 6-0 y 6-0 ante la alemana Lorena Schaedel durante un torneo de la Federación Internacional de Tenis (ITF) en Nairobi, el pasado 6 de enero.

Lejos de diluirse, el escándalo sumó un explosivo nuevo capítulo en las últimas horas. Según detalló el The Telegraph, los organizadores del evento afirmaron que Abdelkader había enviado múltiples correos electrónicos solicitando participar desde el 26 de diciembre, pero sus pedidos fueron rechazados hasta que surgió la vacante de último minuto. La fuente de la organización agregó un detalle tan clave como controversial: “Dio información falsa sobre su clasificación y sus estadísticas. No podemos encontrarla y no sabemos dónde está”.

Los registros en el sitio web de la ITF indicaban que la jugadora egipcia, diestra, competía desde los 14 años. Sin embargo, las imágenes del partido mostraron limitaciones técnicas que sorprendieron tanto a espectadores como a expertos, ya que Abdelkader pareció no dominar fundamentos del tenis recreativo.

El torneo en cuestión, parte del ITF World Tennis Tour, corresponde al nivel más bajo dentro de los circuitos profesionales, aunque suele atraer a deportistas de alto ranking que buscan puntos y premios económicos. En Nairobi participaron siete jugadoras ubicadas dentro del top 500 mundial con un reparto de 30 mil dólares como premio.

En un comunicado, Tennis Kenya explicó que la invitación a Abdelkader se otorgó porque “indicó que tenía un nivel apropiado de experiencia en juego competitivo”. Ante los cuestionamientos, la Federación Egipcia de Tenis confirmó que Abdelkader es ciudadana egipcia, reside en Kenia y no ha competido en su país de origen.

Los organizadores aseguraron que revisarán sus protocolos para evitar incidentes similares. Mientras tanto, la ubicación de Hajar Abdelkader y los detalles de su trayectoria deportiva permanecen sin esclarecer, según informaron las fuentes consultadas por The Telegraph. “Uno de los organizadores del evento declaró que la Sra. Abdelkader era sospechosa de mentir sobre su experiencia. Las autoridades intentan averiguar cómo supo qué información proporcionar para asegurarse su lugar en el torneo”, detalló el medio.

Mientras tanto, una cuenta de Instagram que afirmó pertenecer a la jugadora publicó: “Estoy feliz de anunciar que jugaré otro ITF este mes”. Consultado por el medio británico, el propietario de la cuenta manifestó haber encontrado un entrenador y un mánager, aunque no validó la identidad de la deportista.

Toda esta situación derivó en una investigación interna para determinar cómo Abdelkader consiguió acceder al torneo y qué mecanismos fallaron en el proceso de admisión. El caso puso en el centro del debate los controles de verificación de antecedentes y experiencia en competiciones profesionales, así como el procedimiento de otorgamiento de invitaciones en el circuito internacional de tenis.

El encuentro, que tuvo una duración de 37 minutos, mostró a Abdelkader cometiendo 20 dobles faltas y logrando conectar solo el 8% de sus servicios. Su adversaria, Lorena Schaedel, clasificada en el puesto 1139 del ranking mundial, solo cedió tres puntos: dos por dobles faltas y uno por error no forzado. Durante el desarrollo del partido, Abdelkader lanzó la pelota hacia atrás durante un saque y requirió instrucciones de su oponente para ubicarse correctamente en la cancha.

La controversia escaló cuando Tennis Kenya, el organismo rector del tenis en el país africano, reconoció que Abdelkader nunca debería haber sido admitida en el torneo. La egipcia recibió una invitación tras la retirada de último momento de una profesional local, hecho que abrió la puerta a las sospechas.

Nancy Nduku, secretaria general de Tennis Kenya, declaró: “Tennis Kenya reconoce que esta invitación no debería haberse concedido. La Federación ha tomado nota de esta experiencia y se asegurará de que un suceso tan excepcional no vuelva a ocurrir”.

Lorena Schaedel se impuso en 37 minutos de juego

