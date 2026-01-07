Deportes

El partido de tenis más extraño de la historia: anotó apenas 3 puntos, no sabía sacar y desconocía las reglas

La alemana Lorena Schaedel, ubicada en el 1026 del ranking WTA, venció por un doble 6-0 en poco más de media hora a la egipcia Hajar Abdelkader, que registró su primer juego oficial

El escandaloso partido de tenis en un torneo de Nairobi

El partido en la capital de Kenia entre la alemana Lorena Schaedel y la egipcia Hajar Abdelkader está dominando el debate público en el mundo del tenis por su tono escandaloso. Las imágenes y las estadísticas del triunfo de la europea por doble 6-0 en 37 minutos de actividad son por demás elocuentes.

Schaedel y Abdelkader se cruzaron en la primera fase del W35 de Nairobi. La alemana perdió apenas tres puntos en los 12 games que disputaron: cometió dos doble faltas y pegó largo un drive después de que su rival alcanzara a devolverle un saque en una de las pocas ocasiones que lo consiguió.

La ganadora tiene 24 años y ostenta incluso una posición en el ranking WTA: aparece 1026 con 18 puntos en el circuito principal. También figura 403° en el ranking ITF (Federación Internacional de Tenis), al que llegó a escalar hasta el 93° puesto a mediados del año pasado aunque no contabiliza títulos ni en singles ni en dobles.

A lo largo de su cruce ante la egipcia, logró 13 aces con un 92% de efectividad en el primer saque. El contraste de las estadísticas es verdaderamente letal: Abdelkader registró 20 doble faltas y tuvo un porcentaje del 8% en su primer servicio y un 9% en el segundo saque. Sólo ganó 3 puntos, y los 3 fueron por los errores de la alemana. Por momentos, no sabía de qué lado pararse para sacar o esperar el servicio de su rival, exponiendo un claro desconocimiento de las reglamentaciones. Las imágenes fueron transmitidas por el canal oficial de la ITF que emite los diversos partidos de su circuito y fueron arbitrados

Según indica el cuadro principal del torneo en el sitio de la ITF, Hajar Abdelkader recibió un wild card, es decir una invitación. Lo llamativo del caso, más allá de sus notorias dificultades para dominar el cuerpo y la raqueta sobre el polvo de ladrillo, es que no tiene datos de carrera en los registros oficiales. Sólo figura que tiene 21 años.

Schaedel, que venía de alcanzar la segunda ronda en otro W35 en Nairobi la semana pasada tras vencer a la egipcia Sandra Samir pero caer luego ante su compatriota Anastasiya Kuparev, jugará en la siguiente ronda contra la china Yuffei Ren, séptima preclasificada y ubicada en el 498° del ranking WTA.

Un dato que no pasó desapercibido es que el mejor rendimiento en la carrera de la jugadora alemana fue cuando alcanzó la tercera ronda de este W35 de Nairobi en 2025, donde ganó sus dos primeros partidos y cayó en cuartos de final ante la francesa Alyssa Reguer. Ese resultado lo repitió luego en mayo en el W15 de Shymkent (Kazajistán) con un cuartos de final que la vio perder contra Elina Nepliy.

El circuito mundial de tenis tiene a la gira principal que tiene los Grand Slam, WTA 1000, WTA 500 y WTA 250 dependiendo las exigencias de cada torneo, aunque también está la gira de la ITF que es el primer escalafón profesional de todos los jugadores. W100, W75, W50, W35 y W15 son los diversos rangos posibles en esta esfera deportiva.

El certamen en Nairobi, que comenzó el lunes 5 de enero y se extenderá hasta el domingo 11, repartirá 30 mil dólares en premios. Se juega en el Parklands Sports Club de la capital del país africano con la dirección de Martha Tirop, según los registros de la ITF.

La actuación de la egipcia Abdelkader dominó el debate en redes sociales. “La egipcia Hajar Abdelkader jugaba, visiblemente, por primera vez en su vida al tenis. 0 y 0. 3 puntos ganados (una hazaña, dado su nivel)”, escribió la cuenta Tennis Legende. “La egipcia Hajar Abdelkader recibió una Wild Card para jugar el torneo, pero parece que era su primera vez jugando al tenis. Hizo 20 dobles faltas. Ganó 3 puntos en todo el partido. Un papelón”, se unió el perfil Cancha Central.

“No, no fue un partido amistoso de tenis entre dos amigas, una de las cuales nunca había tenido una raqueta en la mano. La jugadora egipcia Hajar Abdelkader sí participó el miércoles en un torneo profesional y oficial de la ITF”, reflexionó el medio francés RMC ante el hecho.

Hasta el momento, no hubo un comunicado oficial del torneo, de las autoridades o de las propias protagonistas para expresarse sobre el encuentro. Tampoco detallaron si se trató de alguna acción vinculada al marketing.

