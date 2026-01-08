Dieron a conocer por qué invitaron a la tenista egipcia que generó un escándalo por desconocer las reglas: “No debe volver a ocurrir”

El escandaloso partido de tenis en un torneo de Nairobi

El tenis femenino atraviesa una de las primeras polémicas de este año después de lo sucedido en la primera fase del W35 de Nairobi, en Kenia, luego de que la egipcia Hajar Abdelkader cayera por un doble 6-0 contra la alemana Lorena Schaedel en 37 minutos de juego mostrando serias dificultades para comprender el reglamento. La deportista había recibido una wild card (invitación) para participar en el certamen del circuito profesional de la Federación Internacional de Tenis (ITF).

Frente al revuelo que generó este episodio, Tennis Kenya, Federación del deporte de ese país africano, emitió un comunicado, al que tuvieron acceso diferentes medios como The Athletic y AFP, con su explicación sobre cómo Abdelkader fue aceptada en el torneo. La entidad afirmó ser “consciente de las preocupaciones” provocadas por la singular situación, luego de la “circulación” de un video en redes sociales que trajo “dudas” sobre el rendimiento de la perdedora, quien según los registros de la ITF tiene 21 años y tuvo su bautismo profesional frente a Schaedel.

En este sentido, la Federación declaró que “se le otorgó una invitación especial para la segunda semana del evento después de presentar una solicitud formal y viajar el martes por la mañana”. “Indicó que tenía un nivel adecuado de experiencia competitiva, por lo que la invitación especial se otorgó según la información proporcionada”, detallaron.

La vacante se originó a partir de que una jugadora eligió participar de la fase de clasificación al cuadro principal en lugar de aceptar la wildcard: “En ese momento, la Sra. Abdelkader era la única jugadora que había solicitado una invitación especial, y la decisión se tomó con base en la información proporcionada y en el interés de mantener un cuadro completo y equilibrado, además de apoyar el desarrollo del tenis en África”.

A la vista del partido disputado sobre polvo de ladrillo, Tennis Kenya dio un veredicto tajante: “Esta invitación no debió haberse otorgado”. “La Federación ha tomado nota de esta experiencia y se asegurará de que un caso tan inusual no vuelva a ocurrir”, afirmó el comunicado. Y señaló que la aceptación de este tipo de procedimientos se basa en la consideración de diversos factores, como el desarrollo de las jugadoras, el equilibrio competitivo del cuadro y la información proporcionada por las solicitantes, con énfasis en jugadoras de Kenia, África Oriental y africanas.

Debido a la juventud de Hajar Abdelkader y Lorena Schaedel (25 años), Tennis Kenya e ITF “han reconocido la necesidad de velar por el bienestar de ambas jugadoras como consideración prioritaria” y se han puesto en contacto con ellas para ofrecerles apoyo por la “naturaleza y el alcance de la controversia”.

Además, el organismo nacional manifestó su compromiso con la equidad, la transparencia y la integridad de la competición, así como con el desarrollo continuo del tenis en Kenia, África Oriental y en todo el continente africano.

El encuentro tuvo datos singulares que llamaron la atención del público en general. La tenista africana registró 20 doble faltas y tuvo un escaso porcentaje del 8% en su primer servicio y un 9% en el segundo saque. Solo ganó 3 puntos, todos por errores de su rival, y expuso un claro desconocimiento de las reglamentaciones: por momentos, no sabía de qué lado pararse para sacar o esperar el servicio de su rival.

La ganadora aparece en el puesto 1.026 del ranking WTA con 18 puntos, y también figura 403° en el ranking ITF (Federación Internacional de Tenis), al que llegó a escalar hasta el 93° puesto a mediados del año pasado, aunque no contabiliza títulos ni en singles ni en dobles. Sus estadísticas se contrapusieron de gran manera en el enfrentamiento: selló 13 aces con un 92% de efectividad en el primer saque. En segunda ronda, quedó eliminada frente a la china Yufei Ren, séptima preclasificada, por 6-4 y 6-3. La competencia reparte 30 mil dólares en premios y se desarrolla en el Parklands Sports Club de la capital de Kenia, según los registros de la ITF.

Las imágenes viralizadas entre los usuarios llegaron a los ojos de la Federación Egipcia de Tenis (ETF) y se vio obligada a emitir un mensaje que trajo más dudas: “En referencia a la jugadora Hagar Abdelkader, de nacionalidad egipcia, que participó en uno de los torneos internacionales celebrados en Kenia y sobre cuya participación en dicho torneo se solicita una aclaración, queremos aclarar que no está inscrita en la Federación Egipcia de Tenis y no figura en ninguna de nuestras listas oficiales de jugadores”.

La Federación destacó que no tuvo "ningún papel, directo o indirecto, en la nominación de la jugadora ni en la solicitud o aprobación de la concesión de esta invitación, y la Federación Egipcia de Tenis no ha participado de ninguna manera en la inscripción y participación de la jugadora en este torneo". “Según la información de que disponemos, creemos que la jugadora reside actualmente en Kenia y que participó en el torneo de la Federación Internacional de Tenis en Nairobi con una invitación especial que le concedió la Federación Keniana de Tenis", subrayó.

The Athletic intentó comunicarse con Abdelkader, pero denegó su solicitud, como así también buscó el testimonio de Schaedel y la directora del torneo, Martha Tirop, pero tampoco hicieron comentarios.