El escándalo que desató la participación de una tenista que no conocía las reglas de juego: las pistas sobre su polémica invitación al torneo

El escandaloso partido de tenis en un torneo de Nairobi

La egipcia Hajar Abdelkader salió a la cancha como una verdadera desconocida en el W35 de Nairobi y, en pocas horas, se convirtió en la noticia principal de los medios deportivos alrededor del mundo. Su derrota tras un doble 6-0 en 37 minutos ante la alemana Lorena Schaedel generó enormes críticas por su falta de conocimiento de las reglas de juego y abrió un amplio debate sobre los motivos detrás de su participación en el certamen femenino de Kenia.

El escándalo sigue creciendo e impulsó a la Federación Egipcia de Tenis (ETF) a emitir un comunicado oficial para desligarse del wild card (invitación) que recibió la jugadora de 21 años para ser parte del cuadro principal del torneo de rango ITF. “En referencia a la jugadora Hagar Abdelkader, de nacionalidad egipcia, que participó en uno de los torneos internacionales celebrados en Kenia y sobre cuya participación en dicho torneo se solicita una aclaración, queremos aclarar que no está inscrita en la Federación Egipcia de Tenis y no figura en ninguna de nuestras listas oficiales de jugadores”, señalaron en el mensaje.

“Según la información de que disponemos, creemos que la jugadora reside actualmente en Kenia y que participó en el torneo de la Federación Internacional de Tenis en Nairobi con una invitación especial que le concedió la Federación Keniana de Tenis”, aclararon. Al mismo tiempo que se desligaron del tema: “La Federación Egipcia de Tenis no ha tenido ningún papel, directo o indirecto, en la nominación de la jugadora ni en la solicitud o aprobación de la concesión de esta invitación, y la Federación Egipcia de Tenis no ha participado de ninguna manera en la inscripción y participación de la jugadora en este torneo”.

En el comunicado detallaron que no disponen de "ninguna información técnica, competitiva o administrativa adicional sobre la jugadora o las circunstancias de su participación en el torneo“. ”La participación y la forma de obtener la invitación no son competencia de la Federación Egipcia de Tenis, ya que se trata de un torneo internacional que no está sujeto a las normas o reglamentos de la Federación Egipcia, sino a los reglamentos de la Federación Internacional de Tenis, que establecen que cada país que organiza un torneo internacional tiene derecho a conceder tarjetas de invitación excepcionales a cualquier jugador de cualquier nacionalidad sin la intervención de su federación nacional, lo que confirma que la Federación Egipcia de Tenis no tiene ningún papel y no asume ninguna responsabilidad por la participación mencionada“, explicaron para desligarse de la invitación que le proporcionaron a Abdelkader.

El periódico de Egipto Youm7 afirmó que el propio presidente de la Federación se involucró en el tema. El ex tenista Ismail El Shafei, actual líder del tenis egipcio, “contactó directamente al presidente de la Federación Keniana para conocer los detalles de cómo la jugadora obtuvo la wildcard que le permitió participar en el torneo”. Desde Kenia reconocieron que la jugadora “había solicitado en más de una ocasión la wildcard para participar en el torneo, pero que estas solicitudes fueron rechazadas en un principio, antes de que la situación cambiara en el último momento”. Esa modificación de última hora se debió a una baja antes del arranque del torneo, lo que derivó en esta invitación “para cubrir el hueco en el calendario del torneo y ocupar la plaza vacante”, aunque aseguran que aceptaron que se “cometió un error al aceptar su participación sin consultar su clasificación en la Federación Internacional, sin ninguna intervención de la Federación Egipcia de Tenis”, según los informes del medio egipcio.

El torneo W35 de Nairobi se ha situado en el centro de la atención mundial al convertirse en escenario de uno de los partidos más comentados del tenis profesional femenino. La contundente victoria de Lorena Schaedel sobre Hajar Abdelkader mostró una brecha competitiva pocas veces vista: la alemana se impuso por un doble 6-0 en apenas 37 minutos y su rival, según los datos oficiales, solo obtuvo tres puntos, todos producto de errores de la europea. Más allá del resultado, esta diferencia extrema ha despertado interrogantes sobre los criterios de acceso y la formación de nuevas promesas, en un certamen que reparte 30 mil dólares en premios y se desarrolla en el Parklands Sports Club de la capital de Kenia, bajo la dirección de Martha Tirop, según los registros de la ITF.

Desde la transmisión oficial realizada por el canal de la Federación Internacional de Tenis (ITF), las imágenes revelaron que Abdelkader se mostró desorientada en varios momentos, sin saber cómo posicionarse en la pista para sacar o recibir el servicio y exhibiendo desconocimiento de las reglas básicas del juego. De acuerdo con el cuadro principal publicado por la ITF, la jugadora egipcia, de 21 años y carente de historial profesional, accedió al torneo mediante una invitación (wild card) para jugar directamente el cuadro principal.

Estadísticamente, el contraste fue abrumador: Schaedel logró 13 aces con un 92% de primeros servicios acertados, mientras que Abdelkader acumuló 20 doble faltas y apenas alcanzó un 8% de efectividad en su primer saque y 9% en el segundo. Esta diferencia se tradujo en un desarrollo sin equivalencias, donde la alemana perdió solo tres puntos durante los 12 juegos disputados, todos ellos cedidos por doble faltas o pelotas largas, lo que reafirma la naturaleza excepcional del partido.

A pesar de su condición de vencedora, el palmarés de Lorena Schaedel presenta una trayectoria modesta: con 24 años, figura en el puesto 1.026 del ranking WTA con 18 puntos y es la 403 del circuito de la ITF, donde llegó a ocupar la posición 93 en 2025. No ha conquistado títulos, ni en individuales ni en dobles, aunque su rendimiento más destacado llegó precisamente en Nairobi, al alcanzar la tercera ronda de este W35 en 2025, donde obtuvo dos victorias antes de ceder en cuartos ante la francesa Alyssa Reguer. Ese desempeño también lo replicó en mayo, en el W15 de Shymkent (Kazajistán), donde cayó en cuartos de final frente a Elina Nepliy.

En la edición actual del torneo, Schaedel venía de avanzar a la segunda ronda en el W35 de Nairobi organizado la semana anterior, tras superar a la egipcia Sandra Samir, aunque luego resultó eliminada por su compatriota Anastasiya Kuparev. Esta semana volvió a repetir porque cayó en segunda fase contra la china Yuffei Ren, séptima preclasificada y ubicada en el puesto 498 del ranking WTA, por 6-4 y 6-3. La búlgara Isabella Shinikova, máxima favorita y que llegó a ser 159° del mundo WTA, sigue en carrera y se metió en cuartos de final donde chocará con la local Angella Okutoyi.

El circuito profesional femenino está estructurado en varias categorías: los torneos de Grand Slam, WTA 1000, WTA 500 y WTA 250, más la gira ITF, considerada la puerta de entrada profesional, cuyos torneos se dividen en W100, W75, W50, W35 y W15, según la exigencia y el reparto de premios. La actual edición en Nairobi se disputa desde el lunes 5 de enero hasta el domingo 11.