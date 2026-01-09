La historia de amor entre Morena Beltrán y Lucas Blondel: los “prejuicios” a vencer, la mirada del plantel de Boca y la frase que anticipó el matrimonio

El futbolista y la periodista se comprometieron

Sonrió para la foto. Bajó la vista y cambió su cara. Inmediatamente, le hizo un gesto a Lucas Blondel en señal de incredulidad. “Dale, boludo, ¿en serio?“, atinó a responder Morena Beltrán sin poder creer que su pareja desde hace dos años le propuso matrimonio. Un noviazgo que vivió de manera permanente con los riesgos de dos profesiones salpicadas por el periodismo deportivo y el constante tema de conversación en torno a Boca Juniors en los programas de fútbol. El amor venció al trabajo y ambos concretarán un nuevo paso en sus vidas.

Los rumores del romance entre la periodista y el lateral derecho del Xeneize comenzaron en los últimos días de diciembre de 2023. Todo inició por una foto publicada en las redes sociales, donde un usuario aseguraba que la pareja se había dejado ver en una playa, aunque no especificó el destino. Rápidamente, los enamorados buscaron despistar con diferentes historias: Blondel subió una fotografía en un sitio que identificó como “Las Toninas” y Beltrán hizo lo propio desde otra locación identificada como “Ibiza” en la opción que permite Instagram para dejar tu presunta ubicación en ese momento.

Sin embargo, ninguno se esforzó en desmentir el inicio del vínculo. Otras imágenes apoyados en la reposera o cara a cara alimentaron los trascendidos. En los días siguientes se repitieron los guiños, incluso durante el trabajo de Beltrán como panelista del programa F90 en ESPN, pero la confirmación llegó el 29 de enero de 2024. El defensor subió una storie con un mensaje muy especial a su amada, quien ese día cumplió 25 años: “Feliz cumpleaños, mi amor. Te merecés todo lo más lindo del mundo. Te amo”. A continuación, Morena reposteó la publicación en su cuenta personal.

El posteo de Lucas Blondel para confirmar su noviazgo con Morena Beltrán

Semanas más tarde, Morena Beltrán habló por primera vez de su relación y lamentó no haber podido elegir el momento para contarlo, ya que había terminado un vínculo muy reciente con el ex jugador de All Boys Tomás Mantia. “Se había filtrado bastante más tarde que yo me había separado de mi expareja que era Tomi y medio como que se dio todo eso así, bastante reciente. En cierto punto lo agradezco también porque sino iban a empezar a inventar que lo había cagado. Pero como mantuve en privado mi separación me hubiera gustado mantener en privado, hasta que tuviéramos ganas de contarlo, que había empezado a salir con Lucas”, se sinceró en charla con el programa Doble Mérito.

Los dos protagonistas tuvieron que recorrer diferentes etapas para consolidar su amor. Ella estuvo muy cerca en un duro momento para él. El futbolista se retiró lesionado después de un mal movimiento de su rodilla derecha en un partido jugado en marzo de 2024 ante San Lorenzo por la Copa de la Liga y los estudios complementarios arrojaron un “esguince con ruptura del ligamento cruzado anterior” en la zona afectada. La analista lo alentó con diferentes mensajes en redes sociales: “Fuerza Sonrisa Querido” y “Hoy es otro día”, este último acompañado de un emoji de un corazón, sumado a seguir de cerca su rehabilitación.

Morena Beltrán mostró cómo se recupera Lucas Blondel de su lesión

En diciembre de 2024, celebraron su primer aniversario con un viaje especial a Disney. Recorrieron diversos lugares del mítico parque de atracciones y Beltrán mostró la intimidad de la visita con un posteo en Instagram, que incluyó varias fotografías, aunque llamó la atención una en la que mostraba capturas de notas periodísticas donde se afirmaba que Blondel había financiado las vacaciones de ambos. Fiel a su estilo directo, respondió con humor en la descripción del post: “Igual pusimos miti miti”, aclarando que ambos contribuyeron económicamente.

La periodista se vio obligada a dejar atrás sus propios prejuicios a la hora de construir su vínculo en el día a día. “Yo tenía la negación, ese complejo o ese prejuicio de que es muy difícil salir con un jugador de fútbol. Y me encontré con un pibe que me hace la vida más fácil”, expresó en una entrevista para Infobae.

La inmediatez en la carrera de Lucas Blondel los llevó a pensar un escenario latente en cada mercado de pases: “La mayor inseguridad de nuestra relación cuando realmente nos dimos cuenta que estábamos muy enamorados y que proyectábamos juntos, fue preguntarnos qué pasaría si a él le sale irse”. En septiembre de 2024, Morena Beltrán aseguró que su respuesta la amarró a la Argentina: "Al principio yo le dejé en claro que no me iba“.

Un año después, dejó otra reflexión durante una entrevista con el Pollo Álvarez en el canal de YouTube Lo Del Pollo: “Se habló de eso, obvio. Lo tenemos re charlado. Yo creo que nos vamos a donde sea, cerca o lejos”. También fue consultada sobre los planes a futuro y, a la hora del casamiento, anticipó tener “todas las ganas”. “También tengo ganas de tener hijos, pero no me apuraría. Intentaría que sea en unos años”.

La periodista de ESPN manifestó que acompañaría al defensor en su carrera

El ex jugador de Atlético de Rafaela y Tigre acumula 32 partidos con la camiseta de Boca Juniors, en los cuales marcó 4 goles y 1 asistencia desde su llegada a mitad de 2023, pero su presente no es el mejor. El arribo de Miguel Ángel Russo y, tras su fallecimiento, la permanencia de Claudio Úbeda lo mantuvo al margen de la consideración por completo, algo que no había sucedido con Jorge Almirón, Diego Martínez, Fernando Gago y en los interinatos de Mariano Herrón.

Esta situación condicionó su futuro internacional, ya que el argentino de 29 años había sido convocado a la selección de Suiza en marzo y junio de 2025 para cuatro amistosos, pero su nula continuidad lo dejó afuera de las tres últimas fechas FIFA. Solamente sumó 180 minutos en dos partidos de la Reserva durante el último semestre.

Atenta a esto, Beltrán profundizó en la actualidad de su novio. “Estos meses fueron más difíciles porque tenemos la incertidumbre de por qué el cuerpo técnico nunca lo quiso, o lo quiso tan poco”, lanzó en declaraciones al programa de streaming Unbox. Acto seguido, se refirió a los rumores de que su relación pudo haber influido en la decisión del cuerpo técnico: “Sí, sé que se dijo eso, pero es incomprobable, aunque me siento culpable. En su momento dijeron que no jugaba por el vínculo que tengo con él. Él está desde mediados de 2023 y es el quinto entrenador que tiene. Con los cuatro anteriores podrá haber sido titular o suplente, pero jugó”.

En este sentido, Lucas Blondel habló de su falta de minutos en diálogo con El Fútbol Podcast: “Es la parte más difícil para un jugador, el no sentirse útil. Una parte bastante complicada. El jugador quiere darle algo al equipo, sentir que, no sé si lo necesitan, pero que importa”. Y a continuación, se refirió a la mirada interna del plantel por su unión con la periodista: “Muchos la conocen a ella. Yo creo que se armó una bola detrás de no gustarle a un entrenador o de que el entrenador considere que hay dos jugadores que están mejor que yo. Yo sé que a partir de que salimos es inevitable que no se la haga parte a ella”.

La historia que compartió Morena Beltrán entrenando con su novio Lucas Blondel

La pareja intentó desviar su atención al aspecto deportivo y eligió las playas de Punta del Este para cerrar 2025. Los dos compartieron imágenes de sus vacaciones con postales desde la arena, jugando a las cartas y manteniendo su físico con entrenamientos en un gimnasio, mientras Lucas Blondel parecía estar cerca de recalar a Argentinos Juniors, pero su salida se frenó por la partida de Luis Advíncula a Alianza Lima.

Y una prueba de que su amor continúa intacto fue la romántica propuesta de matrimonio a bordo de un yate. “El 2026 empezó así de increíble”, escribió Morena Beltrán con una publicación, en la que mostró cómo el jugador tuvo la iniciativa rodeados de amigos y familiares.

LAS FOTOS DE MORENA BELTRÁN Y LUCAS BLONDEL JUNTOS

La foto de Morena Beltrán con la alianza de compromiso entregada por Lucas Blondel

La pareja intentó despistar los rumores, pero confirmaron su noviazgo a comienzos de 2024

Cumplieron dos años de novios

Morena Beltrán trabaja como periodista en ESPN

Su primer aniversario lo celebraron con un viaje a Disney

Lucas Blondel jugó en Atlético de Rafaela y Tigre antes de recalar a Boca Juniors

Pasaron sus últimas vacaciones en Punta del Este

La intimidad del viaje a Disney

Blondel solo sumó 180 minutos en dos partidos con la Reserva de Boca Juniors

Ella declaró sentirse "culpable" por la nula continuidad que tuvo su novio con Russo y Úbeda

Blondel declaró no sentirse "util" en este último tramo con el Xeneize

Morena Beltrán expresó que acompañaría a Blondel frente a una posible oferta desde el extranjero

Ambos posaron acompañados de su mascota

Una de las postales elegidas por Blondel en una publicación para despedir el 2025

La pareja gozó de unos días de descanso en Uruguay (Crédito: RS Fotos)