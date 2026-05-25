Una histórica marca deja de fabricar autos en la Argentina a pesar de su crecimiento en ventas: importará desde Brasil y Europa

El Citroën Berlingo, modelo de larga trayectoria, deja de fabricarse en Argentina después de casi 30 años, marcando el cese de producción de vehículos Citroën en el país y la llegada de una nueva generación en junio.

La inminente discontinuación del Citroën Berlingo en la planta bonaerense de Palomar, representa el cierre, al menos por el momento, de una historia de producción nacional de vehículos de la marca francesa comenzó en 1960, y en la que se fabricaron modelos icónicos como el 2CV y 3CV, hasta el moderno C4 Lounge como último vehículo de pasajeros.

No será, sin embargo, la primera vez Citroën interrumpe sus operaciones industriales en el país, ya que desde 1979 a 1990, entre la finalización del ciclo productivo de los populares 3CV y Ami 8, hasta el retorno con la fusión entre Citroën y Peugeot en PSA, tampoco se fabricaron vehículos de la marca en el país.

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Con el advenimiento de Stellantis, la fabricación local quedó reservada exclusivamente al Citroën Berlingo furgón y pasajeros, en una planta en la que tomó mayor relevancia Peugeot, que además del furgón equivalente de la línea Partner, se focalizó fuertemente en los modelos 208 y 2008 como principales productos.

La planta de Stellantis en Palomar ya producía mayormente modelos Peugeot 208 y 2008 y solo algunas unidades de Citroën Berlingo y Peugeot Partner. Ahora solo quedarán los primeros.

Los motivos del fin de la producción

La finalización del ciclo de los actuales utilitarios livianos de Stellantis en la planta de Palomar, que Infobae adelantó en abril, se deba a dos razones de peso tan fuertes una como la otra. Por un lado está la antigüedad de los dos modelos, que data de 1998 en su primera generación, y que requería una inversión de grandes proporciones para un segmento de nicho, de poco volumen de ventas, que pesaba un 5,5% hace tres años y hoy apenas está en un 2,5% del total de autos patentados en el mercado local.

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La segunda es la posibilidad de renovar los actuales furgones de ambas marcas por la nueva generación europea que gracias al acuerdo comercial entre los mercados del Mercosur y la Unión Europea, ahora pueden ser importados con un arancel extrazona del 17,5% en lugar del 35% normal que rige para todos los vehículos extrazona fuera de algún tipo de cupo.

Stellantis confirmó la semana pasada la convivencia de ambos modelos por algún tiempo, debido a que todavía queda un remanente de unidades en el giro industrial que ocuparán parte de junio, y quedan unidades en el stock de la fábrica y la red de concesionarios. Esa convivencia también se debe a que el nuevo modelo tiene un mayor equipamiento y tecnológica, y pertenece a un segmento superior, ya que el viejo Berlingo es un furgón B y el nuevo pertenece al segmento C.

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El nuevo Citroën Berlingo llegará en junio desde España, dentro del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que reduce el arancel de importación del 35 al 17,5%.

El nuevo portafolios de autos

Los nuevos Berlingo y Partner se fabrican en España, están montados sobre la plataforma EMP2 de Stellantis que también se usa en modelos de DS y Opel en Europa, serán presentados oficialmente el próximo mes en Argentina, ya que el primer embarque de unidades ya está en el puerto de Zárate en proceso de nacionalización.

Mientras Peugeot seguirá fabricando en Argentina los modelos de dos segmentos como b-Hatch con el Peugeot 208 y B-SUV con el Peugeot 2008, Citroën ya no ofrecerá modelos de producción local y combinará autos provenientes de Brasil con los europeos de reciente lanzamiento.

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El portafolio de productos Citroën quedará conformado por los actuales C3, Basalt y Aircross que se producen en Brasil dentro del programa CCubo que le posibilitaron a la marca pasar de un 2,8 a un 4% de participación en el mercado argentino como tiene actualmente, a los que se sumaron dos modelos franceses de la franja media y media alta de precios, con los tecnológicos Citroën C4 Hybrid y el recientemente lanzado Citroën C5 Aircross.

La otra novedad del segmento de los utilitarios livianos tipo furgón es que en agosto se producirá el lanzamiento otro modelo, aunque solo de Peuegot, y también proveniente de Brasil. Es el Peugeot Partner Rapid, que comparte la plataforma y motorización con el actual Fiat Fiorino, y que le permitirá a la marca ofrecer un modelo de menor porte que permitirá a los usuarios que no necesiten un utilitario de mayor capacidad que el nuevo modelo europeo.

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