El tierno cruce de mensajes de Morena Beltrán y Lucas Blondel tras la decisión del lateral de jugar en la Reserva de Boca

El tierno ida y vuelta entre Morena Beltrán y Lucas Blondel en redes sociales (@lucasblondel17)

Ante la falta de rodaje en la Primera de Boca Juniors, Lucas Blondel generó una sorpresa en el entorno del club al pedir permiso para sumar minutos con la reserva. El cuerpo técnico liderado por Miguel Ángel Russo le dio el visto bueno y le permitió disputar los 90 minutos en la victoria por 2 a 0 ante Newell’s en el predio de Ezeiza. Morena Beltrán, periodista deportiva y pareja del lateral de 29 años, acompañó al futbolista en su búsqueda por recuperar ritmo de competencia tras varios meses sin actividad en el primer equipo. El reflejo del apoyo quedó expuesto en redes sociales con un tierno ida y vuelta.

Desde sus redes sociales, la panelista de ESPN celebró el regreso del defensor con un mensaje: “Taquitos y remates!!! Volvieron!!! Te amo”, escribió en su Instagram personal, destacando el significado especial del reencuentro de Blondel con la competencia. Posteriormente, el propio futbolista reposteó la storie de Morena Beltrán en su cuenta personal con un “Te Amo”, el cual estuvo acompañado de un emoji.

El partido, que estaba programado para las 19, comenzó con algunos minutos de demora debido a la descompensación de Antonio Barijho instantes antes del inicio. En el desarrollo del encuentro, Lucas Blondel logró integrarse de manera adecuada al equipo dirigido por Mariano Herrón, que se impuso con goles de Santiago Zampieri y Santiago Dalmasso.

Los goles de la victoria de Boca contra Newell's en la Reserva

Además, durante el encuentro ante Newell’s, Blondel sufrió una dura infracción de Jerónimo Russo a los 35 minutos del primer tiempo, pero pudo completar el partido sin mayores inconvenientes. Con este triunfo, Boca alcanzó 23 puntos y se posicionó como único escolta de Belgrano (26) en la Zona A del Torneo Clausura. Restan cinco partidos para el cierre de la fase regular y, con una victoria más, el equipo aseguraría su clasificación a los octavos de final.

El presente de Lucas Blondel en el Xeneize arrastra una notable incertidumbre hace varios meses. El lateral derecho, que actualmente se encuentra por detrás de Juan Barinaga y Luis Advíncula en la consideración del cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo, no suma minutos en Primera División desde los cuartos de final del Torneo Apertura, en mayo, cuando Boca fue eliminado por Independiente en La Bombonera. Desde ese momento, la falta de rodaje lo relegó no solo en el club, sino que también le hizo perder la posibilidad de ser convocado nuevamente por la Selección de Suiza.

No obstante, la situación de Blondel no es aislada dentro del plantel profesional. Otros futbolistas como Ignacio Miramón, Agustín Martegani y Lucas Janson también entrenan a diario con el primer equipo, aunque su participación en los partidos es limitada. En el caso de estos últimos dos, al menos han sido convocados al banco de suplentes en algunas ocasiones, mientras que Kevin Zenón se sumó a este grupo tras su frustrado intento de salida hacia el fútbol europeo.

Morena Beltrán y Lucas Blondel están en pareja desde principios de 2024

Vale recordar que Morena Beltrán hizo hincapié en la situación de Lucas Blondel en el Xeneize hace algunos meses. En medio de un debate en el programa de ESPN F90, la periodista hizo hincapié sobre el delicado momento que está atravesando su pareja. “La realidad es que tampoco encaja, porque Boca no juega con 8, juega con un doble 5, con un enganche y dos delanteros más. Lucas es lateral. Los considera más a Advíncula y a Barinaga. Y es fútbol. Somos todos grandes. Son elecciones”, explicó.

En otro momento, durante el pase entre los programas F12 y F90, Morena Beltrán fue consultada sobre cómo la falta de minutos termina perjudicando a Lucas Blondel respecto a su presencia en la Selección de Suiza. “La verdad, no sabe todavía si lo van a citar. Pero, por experiencia, por las dos anteriores, en general se comunican con bastante antelación y en esta oportunidad todavía no se comunicaron. Sí sé que habló con gente del cuerpo técnico y que querían saber su situación en el club, por qué no estaba jugando”, argumentó.

A esto, agregó: “No es favorable la situación de Lucas, no lo favorece para nada, obviamente. Los otros dos laterales que tiene Suiza, uno tiene entre 300 y 400 partidos y el otro está en el Leeds, que es suplente pero que sí es parte, alterna. Y si tenés tres laterales a elegir y dos juegan y uno no...”.

Cabe recordar que el lateral derecho llegó a Boca a mediados de 2023 desde Tigre. Desde entonces, alternó entre titularidades y suplencias, aunque la falta de minutos se profundizó en los últimos meses. El defensor suma un total de 32 partidos oficiales con el Xeneize, donde marcó cuatro goles y brindó una asistencia.