Las revelaciones de Morena Beltrán: qué haría si Blondel se va de Boca y “del 1 al 10″ cuántas ganas tiene de casarse

Ambos evitan estar en el ojo público pero Morena Beltrán y Lucas Blondel se han transformado en una de las pocas parejas que reúnen los dos mundos del deporte en el fútbol argentino. De un lado, la periodista con agenda actual en ESPN y, a su lado, un jugador con presente en Boca Juniors. El amor los unió en 2023 y, desde ese momento, se demuestran cariño a través de las redes sociales, como lo hicieron en el festejo de cumpleaños del lateral que cumplió 29 años el pasado 14 de septiembre.

Beltrán subió una serie de fotografías a su cuenta personal de Instagram con el festejo organizado para celebrar un nuevo natalicio de su pareja, entre ellas se destacó una imagen en la que ambos se dan un beso y la mujer escribió un romántico mensaje: “Te amo mi vida, que los cumplas muy feliz”.

En los días anteriores a esa celebración, ella también brindó una entrevista con el Pollo Álvarez en el canal de YouTube, Lo Del Pollo, en la cual reveló detalles del vínculo con el defensor del Xeneize. En este sentido, declaró tener conversado qué haría si lo llegan a buscar desde el extranjero para emigrar en el futuro: “Se habló de eso, obvio. Lo tenemos re charlado. Yo creo que nos vamos a donde sea, cerca o lejos”.

A continuación, señaló los tres tópicos que prioriza su pareja para dar un salto profesional y no descartó destinos como Arabia Saudita o Estados Unidos: “Bueno, él contempla tres cosas: un buen proyecto deportivo, mucho dinero y el lugar. Si cumple dos de esas tres, adentro. Si es el equipo de Cristiano Ronaldo (Al Nassr), ya tenés dos adentro. Inter Miami es un buen lugar, tiene proyecto deportivo y es buen dinero. Estaría bien Inter Miami”.

A propósito de este caso hipotético, Morena Beltrán profundizó sobre qué pasaría con su faceta laboral, luego de ser viral en redes sociales por sus análisis futbolísticos y saltar a la principal cadena deportiva en materia de eventos deportivos: “En un desafío salir de esa. La verdad, tenés dos maneras: me lo tomo con mucho cagazo o digo que vayamos. Me tratan muy bien en el canal, los quiero un montón a mis jefes, tenemos una muy buena relación y sé que haríamos lo posible para poder seguir laburando desde las dos partes. Sea en torneos Conmebol, UEFA o de la manera que sea”.

“También pasa por salir de mi zona de confort y enfrentar algo que no hago en la diaria. Intenté ponerme a streamear, y sé que no tengo esa constancia porque tampoco tengo esa necesidad. Y quizás a partir de la necesidad surgen algunas cosas”, declaró.

Por otro lado, habló de los proyectos a largo plazo que sostienen con Lucas Blondel, y el casamiento es uno de ellos. Ante la pregunta sobre cuántas ganas tiene de hacerlo del 1 al 10, respondió: “10, todas las ganas”. Aunque no le puso fecha, se mostró segura de su afirmación de hacerlo con el futbolista: “No me incomoda, sé que nos vamos a casar”.

Más adelante, añadió su deseo de poder quedar embarazada: “También tengo ganas de tener hijos, pero no es joda básicamente. Estoy súper segura, pero también me encanta mi vida hoy y eso cambiaría. No me apuraría. Intentaría que sea en unos años”.

Incluso, se animó a jugar un breve juego, donde le preguntaron sobre quién roba más de la pareja, en el sentido de quién es el más afortunado de tener a la otra persona a su lado; y ella no tuvo dudas: “Yo robo. Estoy profundamente enamorada, es precioso mi novio. Para mí, Lucas es un 11”.

Por último, se desmarcó de las cuestiones amorosas para referirse a un intercambio que mantuvo con Juan Román Riquelme durante una entrevista en ESPN. Ya en su función de dirigente en Boca Juniors, el presidente recibió la consulta sobre qué tipo de volante central le gustaba en términos futbolísticos y él hizo un silencio antes de soltar: “No, yo creo que el volante central, el 8, el 9, el 10, el 11 tienen que parar la pelota y dársela al del mismo color”.

Más allá de que la charla con JRR10 continuó, Morena dio su mirada sobre esa contestación: “Yo me cagué toda. No aflojé, ja. Yo era re chiquita. En ese momento, pensé que estaría bravo, pero no me salía no repreguntarlo. Aparte, creo que es la pregunta más noble que le hicieron en su carrera porque estábamos hablando de un volante central. Ya prescribió esa charla, es la manera que tiene Román de responder, yo no la comparto. Yo tenía 22 años y le estaba haciendo una pregunta de fútbol, pero me orinó. El silencio y, sobre todo, porque me contesta con una obviedad de que el 5 se la tiene que dar al compañero. Obvio, sí, ya lo sabemos“.

“En ese momento, había una controversia de por qué no jugaba Alan Varela y si era el tipo de volante central que le gustaba a Román o no, por eso le pregunté y por eso le seguí repreguntando. Ese momento no estuvo tan bueno porque después era una carnicería. Era un debate futbolero y de qué pensaba él de determinada posición. Me acuerdo ese silencio esperando la respuesta y preguntándome si me iba a contestar o no”, concluyó.

