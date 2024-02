Morena Beltrán habló por primera vez de su separación con Tomás Mantia y se refirió a los comentarios sobre su noviazgo con Lucas Blondel

La reacción de Morena Beltrán tras los comentarios de su romance con Lucas Blondel

Morena Beltrán se transformó en una de las periodistas con más seguidores en las redes sociales. Desde su desembarco en la pantalla de ESPN, la analista que ocupa un lugar en el programa F90 y que además es cronista de campo de juego en el partido más relevante de cada jornada en el fútbol argentino.

Más allá de mostrar cada día su capacidad para analizar el juego, en las últimas semanas su nombre apareció en escena luego que junto al jugador de Boca Lucas Blondel hicieran oficial su noviazgo. Justamente, en relación a su nueva pareja, Beltrán contó cómo fue su reacción al ver los comentarios del público en las redes sociales por su nuevo romance.

“A mi me pasó un poco cuando se empezó a saber que yo salía con Lucas, que veía, y un poco envidiaba sanamente, el hecho de que los pibes se tiran la buena todo el tiempo. ‘Che, estás saliendo con esta mina, qué bueno’, ‘Qué tipazo’”, analizó Morena en diálogo con el programa Doble Mérito luego de jugar un partido contra los integrantes de Generación F, el show de streaming que tiene el canal deportivo y del cuál la periodista es parte.

En ese sentido, la comentarista profundizó en los comentarios negativos e hizo hincapié en cómo sintió que otras mujeres la apuntaron por estar en pareja con un futbolista. “Y las ves, no quiero decir a todas las minas porque sé que hay minas que no, pero que dicen ‘Ay, sale con un jugador de fútbol. De primera, de Boca, qué interesada’ o ‘sale con él porque tiene guita’”, explicó.

La publicación en redes de Morena Beltrán y Lucas Blondel cuando confirmaron su romance

“Me pasó eso, digo: ‘Boludo, ¿por qué nosotras no nos tiramos buena onda?’. Ver toda la parte positiva que tiene, o lo lindo. Me pasó que el hateo venía por ese lado. Igual, al fin y al cabo, te preguntas cuánto de esto tiene que importarte, pero inevitablemente lo leés”, agregó.

Por otra parte, Morena destacó que su relación con Blondel salió a la luz un tiempo antes de lo que ella y el ex lateral de Tigre hubieran querido. Hay que recordar que los rumores sobre un romance entre ellos se hizo viral en las redes sociales luego que se publicara una foto de ambos juntos durante las vacaciones a pesar que la periodista no había confirmado su separación de su anterior pareja, el ex jugador de All Boys Tomás Mantia.

“Se había filtrado bastante más tarde que yo me había separado de mi expareja que era Tomi y medio como que se dio todo eso así, bastante reciente. En cierto punto lo agradezco también porque sino iban a empezar a inventar que lo había cagado. Pero como mantuve en privado mi separación me hubiera gustado mantener en privado, hasta que tuviéramos ganas de contarlo que había empezado a salir con Lucas”, expresó Beltrán.

“Elijo divertirme con eso, por eso pusimos lo de Las Toninas. La verdad, no queríamos que pasara así, pero pasó. Y dijimos ‘Ya fue vamos a divertirnos’ porque sino, primero estamos que te guste alguien, no sé si hay algo más lindo. Primero, lo que nos está pasando es hermoso, disfrutémoslo. Por eso tampoco no coincidimos en nuestras vacaciones. Por eso no fuimos a Uruguay. Escaló más rápido de lo que nos hubiera gustado”, concluyó.