Morena Beltrán: el prejuicio que rompió al enamorarse de un futbolista, la naturalidad de su vínculo con Lucas Blondel y el sueño de casarse

Morena Beltrán es una periodista deportiva y conductora de televisión argentina, reconocida por sus análisis tácticos de fútbol en redes sociales. Estudió periodismo deportivo en el instituto DeporTEA y dio el salto a la televisión cuando fue convocada por ESPN en 2019. Actualmente conduce programas como F90 y Generación F, además de participar en SportsCenter y cubrir el campo de juego en partidos.

Su estilo combina análisis táctico, presencia televisiva y una fuerte actividad en redes sociales, donde suma millones de seguidores en Instagram y X, compartiendo análisis, opiniones y contenido relacionado con el fútbol. En los últimos años, también estuvo presente en coberturas de mundiales y torneos internacionales que fortalecieron su perfil público.

Desde 2023 mantiene una relación con Lucas Blondel, defensor de Boca Juniors, a quien presentó oficialmente a su familia durante la celebración de sus 25 años. Se conocieron en el ámbito profesional, compartieron charlas y vivieron un “flechazo inicial”. Desde entonces, su vínculo se afianza cada vez más y hoy tienen tres mascotas juntos.

Morena Beltrán: “Yo tenía el prejuicio de que es muy difícil salir con un jugador de fútbol y me encontré con un pibe que me hace la vida más fácil”. (Maximiliano Luna)

Leo: — ¿Cómo describirías tu pareja? ¿Son de los que idealizan, son melosos, románticos?

Morena: — Yo creo que somos románticos. Tenemos una conexión re profunda. Yo soy una persona que me siento bien conmigo misma. Y yo creo que él un poco también es de ese estilo de que te tiene que gustar realmente una persona para que elijas que te acompañe en tu día a día.

Leo: — Sos buena disfrutadora de tu soledad. Entonces, para estar con alguien tiene que gustar mucho...

Morena: — Sí, total. No tiene una connotación negativa para mí el estar solo o la palabra soledad. Yo estaba bien con mi rutina de levantarme a la mañana, tomarme un mate, ver un partido, ir a visitar a mis viejos, o sea, tener mi rutina independiente. Pero la verdad es que con Lucas tengo una naturalidad... Para mí es eso, si podés tener esa naturalidad con el otro, es...

Leo: — Un golazo.

Morena: — Sí, la verdad que es un golazo. Yo creo que cuando avanzás en parejas también vas rompiendo, desbloqueando barreras. Creo que uno también va madurando con el tiempo, va cambiando, forjando su personalidad y desarrollando la idea de “esto sí lo quiero, esto por ahí era del momento y hoy no”.

Leo: — Y son muy jóvenes, también.

Morena: — Sí 26 y 28 años.

Leo: — Por fuera de las bromas. ¿Cuánto pesa la charla de casamiento, si es que pesa, esa formalidad en ustedes? ¿O no le dan ni bola?

Morena: — No, a mí me encanta el plan de casarme. Invitar a la gente que quiero y que Luqui quiere. Me encanta ese plan de sentirnos acompañados en ese día, divertirnos y hacer una fiesta. Creo que eso es lo que más me divierte hacer la fiesta (risas).

Leo: — Imagino al Chavo Fucks manejando el trencito...

Morena: — No, me muero. Me muero.

Leo: — Imagino a Manusovich con la corbata en la cabeza, al Pollo desquiciado. No sé si van todos de F90, pero...

Morena: — Diego, fundamentalista de la silla, creo que no acompañarían en las tandas de baile.

Leo: — Latorre no saldría a bailar, por supuesto.

Morena: — Obvio que mis compañeros están invitados y me divierte también porque yo a ellos los siento súper cercanos aun con la diferencia de edad que tenemos. Porque la mayoría son 25 o 30 años más grandes que yo y tenemos esa conexión. Pero bueno, volviendo a lo de Lucas, siento que es un planazo volver todos los días a mi casa. Me pasa eso.

Su trabajo y los comentarios que recibe

Leo: — Sos una chica linda, que habla de fútbol y conoce mucho del deporte. Hace unos años atrás era impensado tener ese lugar en la televisión. Si lo vinculamos tu relación con un jugador de fútbol de Boca, ¿cómo lo atravesás? ¿Te duelen las críticas? ¿Cuánta bola le das a eso?

Morena: — Bueno, o sea... No es fácil para mí. Yo siempre fui muy apasionada... A mí me preguntabas por ahí: “Che, ¿te gusta más el periodismo o el fútbol?” Y a mí siempre me gustó más el fútbol. Yo por ahí no soy esa periodista que mete la pregunta clave o que ve la situación en perspectiva. A mí me gusta más sentarme y decir: “Che, mirá este... Las características del volante o por qué le sentaría mejor un lateral que vaya por adentro de este equipo”. No sé, a mí me apasiona más eso. Las conversaciones que tengo con Lucas giran más en torno a eso… (risas).

Leo: — ¿A táctica?

Morena: — Sí. Al juego, a los jugadores. Viendo un partido cualquiera, decir: “Che, a mí me gustó este pibe. ¿Qué pensás vos?” O estamos viendo un partido y de repente hay un gol y yo le digo: “Para mí el error estuvo acá. ¿Vos qué viste?” Ese tipo de conversaciones son las que a mí me movilizan.

Leo: — ¿Y al él le gusta eso?

Morena: — Yo soy empalagosa de eso. Soy una pesada (risas).

Leo: — Vos sos empalagosa de la estrategia, del juego y de la táctica para hablar...

Morena: — Claro, o sea, a Lucas le gusta. Pero también entiendo que es su trabajo.

Leo: — Cuando aparecen los comentarios de si juega porque juega, si no juega porque no juega y vos estás al aire. ¿Cómo evitás esa mezcla entre lo personal y lo profesional?

Morena: — Es que sí, eso duele más. La realidad es que siempre intento no correr el foco y entender que también mi trabajo es parte de mi vida. Lucas es parte de mi vida. Es el amor de mi vida, es mi pareja, es mi novio. Pero también me encanta mi trabajo e intento siempre ser lo más objetiva posible y no perder el foco de lo que a mí me gusta que es analizar el juego. Y obvio, nunca fui una periodista muy explosiva. Siempre fui más bien moderada. Pero sí, entiendo que yo puedo opinar algo y otros pueden pensar que estoy opinando eso porque me lo dijo él…

Leo: — Claro, porque encima en el mundo fútbol está ese prejuicio.

Morena: — Los dos entendemos las reglas del juego. Yo creo que él está tranquilo porque sabe que sus compañeros saben cómo es él y quienes lo rodean saben cómo es. Y yo estoy tranquila porque mis compañeros saben cómo soy yo y me respetan por eso.

Leo: — ¿Y cómo es Morena?

Morena: — Apasionada por lo que hago y súper enfocada en que sigo intentando mi manera de hacer periodismo, como lo hice antes de conocer a Lucas. Pero entiendo que la perspectiva del afuera pueda cambiar y también entiendo que hoy está en el foco en Lucas porque no es que no está jugando, sino que no es tenido en cuenta. Entonces, yo estoy en un lugar de que si hablo es porque hablo, si no hablo es porque no hablo. La realidad es que intento hacer todo con la mayor naturalidad posible y hablar de Lucas como hablo de otro futbolista y hablar de Boca como hablo de otro equipo.

Leo: — De no salirte vos, de tu foco de analista.

Morena: — Obvio, yo como pareja, como todas las parejas de los chicos o la familia, van a querer lo mejor para ellos. Yo siempre quiero lo mejor para él: que la clave al ángulo todos los fines de semana, que no le coman nunca de la espalda, que gane todos los duelos. Obvio, chicos, es lo ideal. Pero bueno, los laburos son así y yo lo dije del primer día. Somos todos grandes, sabemos lo que es el ámbito del fútbol, sabemos lo agobiante para lo bueno y para lo malo que es estar en Boca y hay que convivir con eso. Son momentos.

Leo: — ¿Qué es lo más lindo que tiene como persona Lucas?

Morena: — ¡Ay!... Bueno, es que yo creo que me gusta todo, ¿viste? (risas). Para mí, Lucas es un amor en todo, en todo sentido. No sé si me puedo quedar con una sola cosa. Pero yo siempre lo noté conmigo como una persona que no le costó charlar, que no le costó abrirse...

Leo: — Para un periodista no hay nada mejor (risas).

Morena: — Claro, porque está como en la naturaleza. Él es muy amoroso conmigo, es muy expresivo. Somos muy pegotes y no nos guardarnos nada de lo que sentimos por el otro. Desde el minuto cero y, sin importar por ahí lo que iban a pensar los demás, nos dijimos lo que sentíamos. Nosotros aparte nos conocimos y fue como un vínculo que se unió muy rápido y muy profundo. Yo creo que en parte es por eso, por no tener miedo, ¿viste? El no estar pendiente de: “No le voy a contestar ahora porque ya le hablé dos días seguidos”.

“Lucas es el amor de mi vida y me encanta mi trabajo, así que intento siempre ser lo más objetiva posible para analizar el juego”, confesó Morena en diálogo con Leo Montero. (Maximiliano Luna)

Leo: — O sea, fueron re transparentes los dos con lo que les pasaba.

Morena: — Re. Como que los dos nos reenganchamos y no estuvo ese ego, especulación o histeriqueo de: “Che, bueno. Yo avanzo dos pasos porque por ahí quedo como que me estoy regalando”. Y así es nuestro día a día.

Leo: — No sé si contaste mucho cómo se conocieron, pero era lógico que dijeras: “¡Uy! Voy a terminar con un jugador de fútbol de Boca, trabajando como periodista, va a ser muy dificil” ¿Tuviste ese trip?

Morena: — Obvio, sí. Yo al principio tenía esa negación. Pero yo se lo decía a él.

Leo: — ¿La negación cuál era: “No voy a terminar con un jugador de fútbol”?

Morena: — Yo tenía la negación, ese complejo o ese prejuicio de que es muy difícil salir con un jugador de fútbol. Y me encontré con un pibe que me hace la vida más fácil. Yo creo que también por la experiencia que tengo en el ambiente, siento que Lucas es mucho más tranquilo en un montón de sentidos. No sé si la palabra es maduro, no lo sé, la verdad. A mí me tocó conocerlo en el momento que lo conocí y la verdad es que sentí eso.

Leo: — Es que probablemente salga de la media del estereotipo del futbolista que vos pensabas.

Morena: — Claro, por eso. Yo tampoco quiero agarrar y decir: “Todos los futbolistas son así”. Pero la verdad es que en mi experiencia me había pasado de no encontrarme con una persona tan sencilla y al mismo tiempo tan profunda, inteligente, madura y espiritualmente preparada. En un montón de cosas como que me sorprendió porque cuando entrás al ambiente te enterás de todo. El periodista tiene muchísimo off que no revela. Muchísimo más de los que por ahí la gente cree.

Leo: — Es una historia de amor re linda por lo que contás…

Morena: — Sí, la verdad que sí. Para mí, es eso. Tenemos como un vínculo muy natural en el que elegimos la compañía del otro. Todos los días para mí es un planazo volver a casa a ver una serie con Lucas o ver un partido con nuestros perros y gatos.

Quién y por qué

Leo le propuso a Morena un juego de preguntas y respuestas en el que debía decidir, en tres situaciones hipotéticas, cuál de sus colegas mujeres sería la más indicada para cada caso, evaluando su perfil y habilidades en escenarios imaginarios.

Leo: — Hay un fulbito, se juntan para jugar. ¿Quién sería la más calentona? La jugadora de mecha corta, la que le entraron un poquito mal, le llegó amarilla y se la agarró con el árbitro.

Morena: — Lola Del Carril y la China

Leo: — ¿La China San Juan, la fotógrafa?

Morena: — Sí.

Leo: — Te iba a decir la China o Naty Jota, cualquiera de los dos.

Morena: — Es recalentona la China, no le cabe una. Y Lola siento que aparte es a la que le irían a pegar porque juga muy bien. Está despegada.

Leo: — Segunda situación. No podés ir al Martín Fierro, pero ganás el premio y tenés que designar a alguna compañera para que hable por vos con un machete que vos le des. ¿Quién sería esa persona?

Morena: — Sofi Martínez porque tiene la palabra justa. Imaginate que le habló a Messi delante de una final del mundo, no le tembló la voz y le dijo todo lo que pensaba... Hablar en un Martín Fierro por mí es de primer grado. Estaría muy suelta y yo creo que ella tiene como esa capacidad de mirar las cosas en perspectiva y poder expresarlas muy bien.

Leo: — Tercera situación. ¿A quién dejarías a cargo de tus redes sociales por una semana? Tiene que ser alguien confiable, que sepa de redes, que sea creativa...

Morena: — Voy a romper las reglas y a poner un hombre y una mujer: Gastón y Sarita. Gastón Edul es como más ejecutivo. Te juntás a hacer un chivo y el chabón es tipo: “More, sí, listo. Hagamos eso. Vamos, lo hacemos”.

Leo: — Ejecuta bien, me gustó.

Morena: — Entonces, él probablemente me meta mucho contenido, no sé si filtraría (risas). Pero pondría mucho contenido. Y Sarita Skleit tiene mucho criterio. Está muy activa en las redes todo el tiempo. De hecho, la mayoría de sus laburos los hace en el celu, en redes, las entrevistas post partido. Está todo el tiempo activa con las redes y creo que claramente podría tener mucha responsabilidad en la materia. Entre los dos siento que saldría un muy buen combo.