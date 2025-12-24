Lucas Blondel afirmó “no sentirse útil” en Boca Juniors y se refirió al impacto mediático de su relación con Morena Beltrán

Blondel contó cómo se siente por no jugar en Boca

Lucas Blondel atraviesa el peor momento desde que llegó a Boca Juniors a mediados del 2023. Después de la lesión de ligamentos cruzados que irrumpió en su mejor etapa en el equipo, el lateral no vio acción en el último semestre. Es decir, desde la llegada de Miguel Ángel Russo, y luego la continuidad con Claudio Úbeda tras la muerte del histórico DT, no jugó un minuto y en la mayoría de los partidos ni siquiera se concentró con el plantel.

A la espera de conocer sobre su futuro, y en medio de rumores que lo vinculan con una salida a préstamo a Argentinos Juniors para jugar en 2026, el lateral dio una entrevista y habló de cómo se siente sin jugar y también dio su mirada sobre su relación con Morena Beltrán, la periodista y analista.

“Sé de dónde salí, las cosas que viví e incluso hoy estar en Boca sin jugar es el paraíso al lado de, no sé, de la incertidumbre que tenía a los 15, 16, donde decís: ‘Che, ¿me dará o llegaré?’. Incluso en los momentos donde uno cree que son malos, se puede darle valor desde otro lado”, fue su primer comentario ante la consulta de cómo atraviesa esta etapa en su carrera.

“Es la parte más difícil para un jugador, el no sentirse útil. Una parte bastante complicada. El jugador quiere darle algo al equipo, sentir que, no sé si lo necesitan, pero que importa. Y por ahí cuando no tenés participación desde el juego… yo admiro mucho a los jugadores que cuando no les toca logran ocupar un rol importante para el equipo igual. A mí me parece espectacular eso, está buenísimo. Yo por ahí tengo una personalidad un poco más callada o tímida, donde mi apoyo hacia el equipo es más desde yo voy a seguir entrenando como corresponde, voy a apoyar desde mi lugar, pero me cuesta tomar un rol importante sin participación, sin que se me dé importancia desde lo futbolístico”, explicó el ex jugador de Tigre que llegó al Xeneize hace dos años y medio.

Blondel y su mirada sobre su relación con Morena Beltrán en el ambiente del fútbol

Otro de los tópicos durante la charla con El Fútbol Podcast fue su relación de pareja y la influencia que puede tener en su día a día en Boca y el mundo del fútbol. “Desde el primer momento que empezamos a salir, yo sabía que si la rompía era por ella y si jugaba mal, era por ella. Es así. Es ‘che, este no se puede mover porque no lo deja moverse’ o es ‘Si la está rompiendo, veo que bien lo tiene’”, expresó Blondel sobre la visión general.

“¿Te cuesta?”, fue la pregunta de Fran Cánepa, uno de los conductores del podcast y quien además es compañero de la periodista en la cadena ESPN. “Intento no darle la importancia que no tiene. Yo estoy muy tranquilo con mi forma de ser o con mi forma de tomarme las cosas o de entrenarme. Yo he jugado bien y he jugado mal, pero siempre intentando hacer lo mejor. Por ahí no me gustan algunas cosas que se dicen porque no son ciertas. Hubo cuatro entrenadores antes y con todos jugué y, si fuese ese el caso, me hubieran separado del grupo. A ver, en ese sentido estoy tranquilo con mis compañeros. Creo que no me ven de esa forma. Hay un montón de cosas que son injustas y que no me gusta que se digan, primero y principal por ella, pero intento no darle más importancia de la que tiene”, fue su análisis de la situación.

Por cerrar sobre el tema de cómo ve el ambiente su relación con Beltrán y la mirada interna del plantel de Boca, Blondel fue contundente: “Sí, lo hablé con dos o tres compañeros por ahí que, que tengo mejor relación, pero no siento que mis compañeros en ningún momento me hayan mirado de esa forma y saben la forma en que tengo de ser y de expresarme. Incluso muchos la conocen a ella y saben que no es cierto. Yo creo que se armó una bola detrás de no gustarle a un entrenador o de que el entrenador considere que hay dos jugadores que están mejor que yo. Yo sé que a partir de que salimos es inevitable que no se la haga parte a ella. Uno, obvio quiere que se la haga parte en el momento que va bien, pero bueno es así, ¿viste? Al ser conocida es como la más fácil porque no dicen cuando cualquiera de los chicos juega mal, ‘la novia lo tiene mal o juega bien y la novia lo tiene bien’. Es porque es conocida. Entonces, son las reglas del juego, es así, y nosotros elegimos esto”, concluyó.

Blondel junto a Morena Beltrán

Además, el futbolista que surgió en Atlético Rafaela y que espera volver a tener rodaje para ser considerado para jugar el Mundial 2026 con la selección de Suiza, se refirió al impacto de llegar al famoso “mundo Boca”. “Nunca me lo imaginé. Es mucho más grande viviéndolo de adentro que lo que se ve desde afuera. Me di cuenta de la grandeza de Boca estando dentro. Es un club que tiene todo y más. Pero creo que al final lo que le da esa grandeza es la locura que tiene la gente. Es imposible salir a la calle y que nadie te diga ‘Aguante Boca’”, declaró el lateral de 29 años.

Para finalizar, aprovechó también para elegir al futbolista del plantel que más lo sorprendió y destacó la figura de Leandro Paredes. “¿Qué jugador te sorprendió?”, le consultaron. “Fabra. Sí, un animal técnicamente, una bestia. De los mejores jugadores que ví”, explicó sobre el lateral colombiano que tras 10 años se despidió del Xeneize.

¿Y Paredes? “Es crack. Me sorprendió muchísimo lo bien que juega al fútbol. Viste que cuando ves de cerca es otra cosa. Yo siempre le digo a los chicos: ‘Da de tres dedos el pase con la misma facilidad que nosotros lo daríamos con interno’ Y después, tomó un rol bastante importante desde unir el grupo, de agarrar a los que por ahí no venimos teniendo continuidad y acercarlos un poco. Puso esto del asado todos los miércoles y van todos. Creo que modificó muchísimo el juego, cambió mucho el juego él”, cerró Blondel.