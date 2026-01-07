Luis Advíncula confirmó que se va de Boca Juniors: “Estoy pasando por un momento familiar complicado”

Luis Advincula confirmó que se va de Boca Juniors

El sorpresivo acuerdo entre Boca y uno de sus jugadores más veteranos modificará el panorama del plantel para la siguiente temporada: Luis Advíncula dejará el club, tras rescindir el contrato de manera consensuada con la dirigencia, y regresará al fútbol peruano para incorporarse a Alianza Lima. Esta salida implica el fin de un ciclo que abarcó cinco temporadas y contribuye además a aliviar la carga salarial en la nómina de Boca, que se prepara para encarar nuevas incorporaciones.

En diálogo con El Canal de Boca, el Rayo contó sus sensaciones: “Con sentimientos encontrados, llevo muchos años en el club y estoy muy agradecido con las personas que me recibieron desde el minuto uno. Agradecido con el presidente también (Juan Román Riquelme). Es complicado irte de un club así, pero así es la vida, estoy pasando por un momento familiar medio complicado y ellos siempre se han portado bien conmigo y accedieron a mi pedido de volver a mi país. No me va a alcanzar la vida para agradecer lo que han hecho por mí”.

El defensor de 35 años alcanzó un entendimiento con las autoridades xeneizes para solventar el vínculo que tenía fecha de vencimiento en diciembre de este año. El Xeneize perderá a uno de los nombres con mayor experiencia en la defensa, situación que abrirá nuevas opciones para futbolistas como Lucas Blondel. “Cumplí el sueño de jugar en un club gigantesco como este y pasé por todo. De ser criticado y muchas veces ser elogiado. Siempre intenté dar lo mejor, pero soy un ser humano que también se equivoca y lo he aceptado. Siempre estareé agradecido por cómo me trataron. Es impresionante lo que se vive acá adentro, es una familia y se va a extrañar”, ahondó.

Desde Perú, Alianza Lima ya tiene todo acordado para presentar a Advíncula como nuevo refuerzo en la Serie Río de La Plata, certamen amistoso que se disputará en Uruguay esta semana. La incorporación del lateral derecho, que llega sin costo de transferencia ya que al club bonaerense “la ganancia será quitarse de encima uno de los altos contratos que mantenía dentro de su plantilla”, responde también a la necesidad urgente del equipo limeño de cubrir la salida del argentino Guillermo Enrique.

Advíncula rescindió contrato por problemas familiares (REUTERS/Marco Bello)

En Boca, Advíncula acumuló 169 partidos, seis goles y 14 asistencias, además de sumar cuatro títulos: Copa Argentina 2019/2020, Copa de la Liga 2022, Campeonato 2022 y Supercopa Argentina 2022. Su desempeño incluyó momentos de alta exposición, como la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense en el Maracaná, donde marcó el empate transitorio. Aunque parte de la afición lo ovacionó por su entrega, el desgaste mutuo se intensificó en los últimos meses con algunos reproches en la Bombonera.

En términos deportivos, Advíncula había perdido continuidad desde la gestión Russo-Úbeda, participando en sólo cuatro de los últimos 18 encuentros oficiales (y solo uno completado en su totalidad), lo que situaba al Rayo por detrás en la consideración del cuerpo técnico para el ciclo de 2026. El surgimiento de Juan Barinaga como titular y la reciente promoción del juvenil Dylan Gorosito acentuaron el desplazamiento del jugador peruano.

“Me quedo con lo mejor de cada persona, uno nunca termina de aprender. Esto me deja el gusto de haber jugado con futbolistas de talla mundial. Que en algunas ocasiones la Bombonera te ovacione es impresionante, el más lindo de los recuerdos. Estuve casi cinco años y dejo muchos amigos. Voy a estar atado a Argentina, eso es seguro. Fui muy feliz y me voy a ir con eso”, concluyó.

Si bien en las últimas semanas circularon versiones sobre un posible regreso a Sporting Cristal, fue Alianza Lima el que logró asegurarse su incorporación “al superar en lo económico a otros interesados”, específicamente para reemplazar la vacante generada en el lateral derecho. A lo largo de su carrera profesional, el defensor nacido en Perú transitó por clubes como Alianza Atlético, Juan Aurich, Sporting Cristal, SK Tavriya de Ucrania, Hoffenheim de Alemania, Ponte Preta de Brasil, Vitória Setúbal de Portugal, Bursaspor de Turquía, Newell’s Old Boys, Tigres UANL y Lobos BUAP de México, Rayo Vallecano de España y Boca Juniors.