Playa, cartas y gimnasio: la “pretemporada” de Lucas Blondel con Morena Beltrán mientras define su futuro lejos de Boca

La historia que compartió Morena Beltrán entrenando con su novio Lucas Blondel

Lucas Blondel y Morena Beltrán compartieron imágenes de sus vacaciones en Uruguay. La pareja disfrutó de la playa, juegos de cartas y también se hicieron un tiempo para entrenar en un gimnasio. Vale recordar que el defensor de Boca Juniors disfruta junto a su novia de los últimos días de descanso antes de sumarse a la pretemporada. Sin embargo, su futuro estaría lejos del Xeneize.

En las últimas horas, en un mercado de pases donde Boca Juniors afronta un recambio profundo de plantel, prescindiendo de varios futbolistas de su plantilla profesional, se definió que Lucas Blondel sea transferido a Argentinos Juniors. A la espera de la confirmación, el defensor de 29 años pasaría a préstamo al cuadro de La Paternal, que se enfocó en su contratación ante la necesidad de reforzarse para disputar el repechaje de la Copa Libertadores.

El futbolista de Boca Juniors descansa junto a su pareja en Uruguay, mientras se prepara para el comienzo de la pretemporada en su nuevo club: Argentinos Juniors

La decisión de Blondel de elegir el destino de La Paternal cierra así un proceso en el que también recibió interés de Racing Club y de su exequipo Tigre. No obstante, las dirigencias de esos clubes no avanzaron con ofertas formales, lo que permitió a Argentinos Juniors tomar la delantera en las negociaciones. El acuerdo contempla un préstamo por un año para el lateral derecho, que buscará minutos en la máxima competencia argentina tras haber quedado relegado en el Boca dirigido por Claudio Úbeda.

En el último tramo de su ciclo en Boca, Blondel disputó su partido final con el primer equipo el 19 de mayo de 2025, cuando completó los 90 minutos en la derrota por 1 a 0 ante Independiente, despedida del Torneo Apertura en los cuartos de final. La falta de oportunidades llevó al futbolista a buscar continuidad futbolística en la división reserva, un esfuerzo que el cuerpo técnico valoró, aunque no alteró su posición en la consideración de Úbeda. Durante su etapa con los xeneizes, sumó 32 partidos oficiales y marcó cuatro goles, entre ellos uno a Racing desde fuera del área.

El paso de Blondel por Boca se vio marcado por la consolidación de Juan Barinaga como titular en el lateral derecho y el lugar de Luis Advíncula como primer relevo, situación que lo relegó completamente en la competencia interna. El objetivo principal de Blondel ahora será recuperar continuidad para lograr un lugar en la lista de la selección de Suiza de cara al Mundial de 2026. El futbolista priorizó hallar un equipo donde pueda obtener la titularidad absoluta durante los próximos meses.

Las fotos de las vacaciones de Lucas Blondel y Morena Beltrán:

En las últimas horas, Lucas Blondel brindó una entrevista a La Fábrica del Podcast y lejos de encontrar explicaciones públicas convincentes para su marginación del Xeneize, confesó por primera vez el alcance emocional de su experiencia. “Creo que esa es la parte más difícil para un jugador, el no sentirse útil”, reconoció. El lateral, surgido en Atlético de Rafaela y con antecedentes en Tigre, expresó también una percepción distinta sobre su recorrido profesional: “Siempre quise ser futbolista, muy convencido de lo que quería, nunca me entró la duda”.

A pesar del momento adverso, Blondel destacó la relación de admiración que mantiene con Boca: “Es un club que tiene todo y más. Lo que le da esa grandeza es la locura que tiene la gente. Es imposible salir a la calle y que nadie te diga ‘aguante Boca’”.

Respecto a su posible nuevo destino, el lateral se refirió a los retos que le plantea la Selección de Suiza, con la que ya disputó cuatro partidos y dio una asistencia. “Cumplí un montón de cosas siendo jugador de Boca. Al dar ese paso, se me apagaron un poco sueños precisos de querer cumplir. Por supuesto que el Mundial debe ser una experiencia increíble para vivir y me encantaría”.

Vale recordar que Morena Beltrán, periodista de ESPN y pareja del defensor, se refirió a su presente en Boca en el programa Pase Clave y avivó la polémica: “Tenemos esa incertidumbre de por qué el cuerpo técnico nunca lo quiso o lo quiso tan poco”. Y agregó: “Lucas está en Boca desde mediados de 2023, es el quinto entrenador que tiene. Con los cuatro anteriores pudo haber sido titular o suplente, pero jugó. Es difícil cuando ves a alguien entrenarse tanto y no se valora”.