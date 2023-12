Los llamativos posteos de la periodista Morena Beltrán y el futbolista de Boca Lucas Blondel tras los rumores de romance

La foto que disparó los rumores de romance entre Blondel y Beltrán

Las versiones en redes sociales habían circulado durante los últimos días apoyándose en diversas publicaciones de sus Instagram que parecían dar señales de romance, pero la foto que se viralizó recientemente hizo explotar definitivamente los rumores de un vínculo entre la periodista Morena Beltrán y el futbolista de Boca Juniors Lucas Blondel.

Lo llamativo del caso es que ambos estarían compartiendo unos días de descanso de sus respectivos trabajos en Punta del Este, pero decidieron lanzar sendos posteos en sus cuentas oficiales que parecerían tener el objetivo de contrarrestar las informaciones con cierta ironía. Eso sí: ninguno desmintió hasta ahora lo que se instaló con fuerza en los principales portales sobre una incipiente relación.

El posteo de Blondel tras los rumores (Foto: lucasblondel17)

El lateral del Xeneize, de 27 años subió una Storie donde no daba demasiadas pistas del lugar en el que se encontraba, más allá de ser notoriamente una playa. Él, en su publicación, identificó el sitio como “Las Toninas”. La periodista de la cadena ESPN, de 24 años, imitó el hecho una hora más tarde: subió una Storie a su perfil de Instagram etiquetando la ubicación “Ibiza”. La foto, tomada en lo que parecería ser un baño, tuvo otra escena ya sin la etiqueta de la ubicación.

"Ibiza", posteo Morena Beltrásn (Foto: morenabeltran10)

Horas antes habían estallado ya las versiones en las redes porque los usuarios comenzaron a comparar los fondos de dos fotos que habían compartido por separado cada uno en sus respectivas cuentas oficiales. No fueron pocos los que especularon con que se encontraban en el mismo lugar, hasta que el usuario de X (antes Twitter) @joaccolyon difundió una foto y aseguró: “Blondel en una playa (No puedo decir cual) con MORE BELTRÁN!!!!!!!!”. El lugar en cuestión sería Punta del Este. El detalle de la comparativa entre imágenes ya se había generado tiempo atrás cuando los seguidores percibieron que los fondos de las distintas fotos de Beltrán y Blondel en una pileta parecían ser similares.

Rápidamente comenzó a circular también un video de hace más de un año cuando el lateral por entonces de Tigre y la periodista compartieron un partido de fútbol tenis en un programa de ESPN. Pero por entonces, Beltrán estaba en pareja con el defensor Tomás Mantia que militaba en Flandria de la Primera Nacional y del que se separó meses atrás.

Una de las fotos recientes de Blondel y Beltrán que los usuarios compararon en redes sociales

Mientras las versiones sobre el vínculo entre Blondel y Beltrán crecen, ambos se siguen en sus cuentas de Instagram e incluso detectaron que la periodista le puso “me gusta” a una posteo reciente del futbolista. Tampoco pasó inadvertido el detalle que entre los casi 5 mil seguidores que ostenta en Instagram la hermana del deportista, Cloé, aparece Morena Beltrán.

La historia de Lucas es especialmente singular: su padre es el ex tenista suizo Jean-yves Blondel, que en los 80 llegó a estar rankeado entre los mejores 500 tenistas del circuito ATP tanto en singles como en dobles. En sus redes se identifica como entrenador de tenis, más allá de parecer compartir con su hija la pasión por distintas ramas del arte.

Lucas se inició como futbolista profesional en el 2017 con la camiseta de Atlético Rafaela y emigró a Tigre luego de cinco temporadas en La Crema. Tras destacarse tanto en la Primera Nacional como en la Liga Profesional con el Matador, dio el salto consagratorio en su trayectoria este año al firmar con Boca Juniors.

El Xeneize pagó casi 2 millones de dólares por su ficha y, hasta el momento, sumó 10 presencias (9 como titular) y colaboró con 2 goles en este semestre que lleva como deportista del club presidido actualmente por Juan Román Riquelme.

Morena Beltrán es una de las periodistas más destacadas de su generación. Nacida en 1999, se destacó rápidamente en redes sociales por su puntilloso análisis del fútbol y a partir del 2019 se convirtió en una de las figuras de la cadena ESPN que la tiene como referente en distintas producciones.