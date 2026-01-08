Michael Phelps, de campeón olímpico a referente mundial en salud mental: “Quiero que la gente sepa que está bien no estar bien”

Michael Phelps recibe el premio Muhammad Ali al legado 2025 por su impacto positivo en la sociedad deportiva (AP Foto/Matthias Schrader)

Michael Phelps ha sido distinguido con el premio Muhammad Ali al legado 2025, que otorga Sports Illustrated a personalidades del deporte que generan un impacto social positivo a través de su liderazgo y valores.

El galardón se entregó en Las Vegas, durante la celebración Sportsperson of the Year de la revista, y reconoce la influencia de Phelps en la promoción de la salud mental más allá de haber conseguido 28 medallas olímpicas.

El premio Muhammad Ali al legado fue creado para destacar a figuras del deporte comprometidas con la filantropía y el cambio social. Deportistas como Eunice Kennedy Shriver, Colin Kaepernick, LeBron James, Allyson Felix y Dikembe Mutombo han recibido esta distinción en ediciones anteriores. Desde su instauración, el premio distingue a quienes han trascendido sus disciplinas para influir de manera positiva en la sociedad, según detalla Sports Illustrated.

El galardón Muhammad Ali al legado fue instaurado para honrar a atletas que impulsan el cambio social desde el deporte (REUTERS/Brian Snyder)

El motivo central del reconocimiento a Phelps es su papel como referente global en la lucha contra el estigma asociado a los trastornos mentales. Tras hacer públicas sus experiencias más difíciles, el nadador estadounidense ha inspirado tanto a atletas de élite como a miles de personas que buscan ayuda para superar dificultades emocionales.

El psiquiatra Tom Insel, exdirector del Instituto Nacional de Salud Mental, aseguró en diálogo con Sports Illustrated que Phelps fue “uno de los primeros famosos en hablar abiertamente” sobre sus propios desafíos, calificándolo como un ejemplo ideal de cómo marcar la diferencia.

Una historia de vulnerabilidad y superación

La historia de Phelps está marcada por periodos de profunda vulnerabilidad. Durante años, sintió el peso del aislamiento: “Viví en una burbuja durante mucho tiempo”. La apertura de ese relato permitió poner en palabras un sufrimiento que afecta a figuras públicas y anónimas por igual, quienes atraviesan depresión, ansiedad y adicciones, con sentimientos que, incluso, los empujan a pensar en quitarse la vida.

En ese sentido, el exnadador recordó que su ingreso en un tratamiento residencial fue el inicio de un proceso de autoconocimiento: “Cuando volví a Baltimore, después de dejar la terapia, tenía una perspectiva diferente sobre todo”, señala a Sports Illustrated al indicar un cambio de mentalidad en su vida personal y profesional.

La trayectoria de Michael Phelps evidenció que el éxito deportivo no garantiza bienestar emocional ni mental

En sus palabras, el proceso de autocomprensión fue liberador: “Después de esa historia, ya no me escondía del espejo. Me sentía, no sé, más liviano”.

Además, en la entrevista el nadador no ocultó las dificultades familiares que debió atravesar: “Superé muchos obstáculos, y uno de ellos fue mi relación con mi padre”. Una sinceridad que contribuyó a que otros deportistas y seguidores encontraran en su historia un ejemplo de vulnerabilidad y superación.

El impacto de su labor es reconocido por expertos y por voces de su entorno cercano. La doctora Christine Yu Moutier, responsable médica de la Asociación Estadounidense para la Prevención del Suicidio, señaló en Sports Illustrated que “Michael Phelps ha formado parte de un movimiento de cambio fantástico”.

La influencia de Michael Phelps permitió abrir nuevas conversaciones sobre el autocuidado y el apoyo emocional entre deportistas (Foto: Archivo//Twitter @SergioADippW)

El entrenador Bob Bowman, su acompañante durante cinco Juegos Olímpicos, destacó lo gratificante y necesario que resulta la transformación de Phelps, y cómo ahora los entrenadores pueden involucrarse realmente en el cuidado emocional dentro del deporte. Por su parte, su amigo y periodista Jay Glazer resaltó que Phelps se mantiene “en la primera línea”, y la nadadora Allison Schmitt, amiga y múltiple medallista olímpica, indicó que Phelps entiende el valor de ser escuchado, facilitando que otros pierdan el miedo a pedir ayuda.

Difusión internacional y acción educativa

Desde 2016, Phelps ha recorrido el mundo compartiendo su testimonio en eventos, conferencias y plataformas digitales de salud mental. Su presencia en conferencias, como la brindada en la India ante miles de asistentes o la realizada en Microsoft en Redmond, ha fortalecido la visibilidad de estos temas y ha contribuido al desarrollo de plataformas de terapia en línea como Talkspace.

En tanto, respecto al impacto de su carrera y el paso del tiempo, Phelps evoca su primera experiencia olímpica con nostalgia y realismo: “Fue una locura en Australia, ¿qué?, ¿25 años desde Sídney [sus primeros Juegos Olímpicos, con apenas 15 años]? Me trajo recuerdos. Hubo algunas preguntas sobre natación, por supuesto, pero muchos padres hicieron preguntas relacionadas con la salud mental y los niños y sobre cómo ayudarlos cuando están pasando por dificultades”.

Además, involucra a su familia, especialmente a sus cuatro hijos, en actividades para gestionar las emociones, destacando la utilidad de ejercicios sencillos como la respiración profunda y el apoyo dentro del hogar.

Michael Phelps comparte su testimonio de salud mental en conferencias internacionales desde 2016 (REUTERS/Craig Hudson/File Photo)

Phelps reconoce el valor de compartir su experiencia y el inesperado alcance de su historia: “Nunca pensé que esa historia de 2015 me catapultaría a este mundo. Nunca pensé que me pondría en posición de quizá salvar una vida. Pero he mirado al suicidio, lo he pensado. Sé que hay gente que está pasando por eso. Quiero ser un ejemplo de esa vulnerabilidad, y de lo que significa pedir ayuda. Quiero que la gente sepa que está bien no estar bien”.

Al tiempo que describe estrategias cotidianas para gestionar emociones: “Las emociones son intensas y ruidosas. Nicole y yo hemos podido implementar la respiración de león [una técnica de yoga], donde simplemente toman una respiración profunda y luego pueden rugir y gritar tan fuerte como puedan. Es mucho. Pero baja los hombros”.

El caso de Michael Phelps adquiere mayor repercusión ante la realidad de la salud mental entre jóvenes. Es por eso que destacó que el paso del tiempo y la aceptación de los cambios físicos forman parte de su nueva identidad: “Me siento cómodo mirándome al espejo y viendo canas en mi barba y un moño”.

Phelps reconoce que equilibrar el deseo de ayudar a los demás con el cuidado de su propio bienestar es un reto diario. Finalmente, tras conocer datos alarmantes sobre el suicidio juvenil, Phelps se fija una meta clara: “Dios santo, la segunda causa más común. Ese es mi mayor objetivo. Bajar esa cifra.”