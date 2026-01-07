Otra repentina muerte conmociona al mundo del fisicoculturismo: LaMarcus Morris falleció a los 29 años

Morris murió a los 29 años

La comunidad internacional del culturismo enfrenta la pérdida de LaMarcus Morris, figura destacada de la división Classic Physique de la IFBB, quien falleció en Oklahoma a los 29 años. El deceso se suma a una serie de muertes recientes que han conmocionado al entorno del fitness. Según reportes de NPC IFBB Oklahoma, la causa de la muerte de Morris no ha sido divulgada hasta el momento.

LaMarcus Morris nació en Talihina, Oklahoma, donde desde joven sobresalió como atleta, especialmente en el fútbol americano. Durante su etapa universitaria en la Universidad de Central Oklahoma, mostró una fortaleza física notable y un liderazgo que le permitieron destacar en el campo deportivo. Tras concluir su paso por el fútbol americano, Morris dirigió su energía al culturismo, deporte en el que rápidamente obtuvo reconocimiento por su disciplina y dedicación.

La carrera de Morris en el mundo del fitness comenzó a consolidarse tras sus primeras competencias en la National Physique Committee (NPC), organización que lo proyectó como uno de los talentos emergentes. De acuerdo con información registrada en el sitio web de la NPC, y los medios especializados FitnessVolt y GenerationIron, Morris logró ubicarse entre los tres primeros en el Showdown of Champions de 2020. Su ascenso continuó en 2021 con una victoria en el NPC Heart of Texas, mientras que en 2022 alcanzó el tercer lugar en el Campeonato de Estados Unidos.

LaMarcus Morris compitió activamente durante los últimos 6 años

En 2024, Morris dio el salto a la IFBB Pro League, donde debutó en el Texas Pro y obtuvo el puesto 11 en la categoría Classic Physique. Además, compitió en el Optimum Classic Pro y en el Oklahoma Pro durante el mes de junio de ese mismo año. Según la cobertura de NPC IFBB Oklahoma, sus presentaciones en la primavera de 2025 incluyeron un noveno puesto en el Optimum Classic Pro y una participación en el Oklahoma Pro, donde finalizó empatado en el puesto 16.

La presencia de Morris trascendía los escenarios de competición. Utilizaba su cuenta de Instagram para compartir rutinas de entrenamiento, actualizaciones de su progreso físico y consejos de nutrición con una audiencia en constante crecimiento.

La comunidad digital y los aficionados al culturismo lo reconocían por su motivación y por el apoyo que ofrecía a quienes buscaban mejorar su condición física. “Con el corazón roto, nuestra familia IFBB PRO y NPC Oklahoma anuncia nuestra profunda pérdida de un gentil gigante, humilde caballero y un joven encantador. IFBB Classic Physique Pro LaMarcus Morris. No hay palabras… Enviando amor y oraciones a su familia y muchos amigos”, expresó la organización en la red social.

Se desconoce la causa de su muerte

La noticia generó numerosas reacciones entre seguidores, compañeros y colegas del ámbito fitness, quienes expresaron condolencias y evocaron recuerdos junto al atleta. “Tengo el corazón pesado… te extraño Superman”, escribió un usuario en el perfil de Morris. Otro mensaje señaló: “Me entristece mucho esto. Siempre pensé que pasaríamos más tiempo juntos entre bastidores en los conciertos. Eras una persona increíble. Te extrañaré muchísimo”.

El funeral de LaMarcus Morris se realizó en el cementerio Bache Red Oak, en Oklahoma, según informó NPC IFBB Oklahoma. Durante la ceremonia, familiares, amigos y miembros de la comunidad deportiva se congregaron para despedir al atleta.

La muerte de Morris ocurre en un contexto de luto para el culturismo internacional. En las últimas semanas, el entorno del fitness ha perdido a otros profesionales jóvenes. A principios de diciembre, el ex campeón Wang Kun falleció a los 30 años, presuntamente por complicaciones cardíacas, aunque la causa oficial aún no se ha confirmado. Semanas antes, la profesional de IFBB Women’s Physique Jessica Rivera también perdió la vida, tras una trayectoria que la llevó a obtener la tarjeta profesional y a convertirse en una referente de su división. Además, el influencer italiano de fitness Alessandro Antonicelli falleció a los 26 años tras una lucha contra el cáncer de huesos.

El fisicoculturista perdió la vida a los 29 años