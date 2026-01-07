La drástica decisión que tomó Gustavo Quinteros con la promesa de Independiente que había repatriado de Barracas Central

Javier Ruiz no viajó a la pretemporada en Uruguay y entrenará con Reserva

La historia entre Javier Ruiz e Independiente llegó a un punto de no retorno este miércoles. El club dio a conocer la lista de con los 34 futbolistas que viajarán a Montevideo de pretemporada con la inclusión del flamante refuerzo Ignacio Malcorra, pero confirmando que el extremo de 21 años no estará con sus compañeros.

El delantero, que estaba cedido en Barracas Central desde septiembre del 2024, había sido repescado por pedido de Gustavo Quinteros para ser parte del equipo del Rojo en esta temporada, pero el lunes decidió ausentarse repentinamente del entrenamiento para marcar su disconformidad con la dirigencia.

Si bien reapareció el martes por Villa Domínico, entrenó apartado del plantel en el gimnasio y este miércoles se terminaron por dinamitar los últimos puentes posibles de entendimiento. Según reportaron fuentes del club a Infobae, Ruiz mantuvo una nueva charla con Quinteros, pero el delantero explicó que espera recibir una oferta del exterior en las próximas 48 horas con el fin de emigrar. En ese contexto, el DT decidió bajarlo definitivamente del barco que trasladará a la delegación a Montevideo: entrenará con Reserva y no será tenido en cuenta para el primer equipo.

Hasta el momento, no llegó a Avellaneda la propuesta desde Peñarol de Uruguay como se esperaba y la dirigencia se plantea inflexible en percibir al menos 3 millones y medio de dólares por su pase para venderlo. En caso contrario, la intención es que permanezca en las prácticas de las juveniles.

Gustavo Quinteros mantuvo una última charla con Javier Ruiz este miércoles

El dato que sin dudas marca a esta historia es que el delantero había charlado con el DT antes del arranque del año y a partir de allí se gestó su regreso desde Barracas, tras un buen rendimiento durante la cesión. “Ha demostrado en casi todos los partidos que está a un gran nivel y me parece que merece tener una oportunidad en el club que lo formó. No tengo dudas que las condiciones que tiene son muy buenas. Hablé con él y quise escucharlo para ver qué sentía. Está con muchas ganas. Hablé con los dirigentes y les dije que quería que se quede”, había remarcado Quinteros en una nota con el programa partidario Independiente de América horas antes del inicio de la pretemporada.

El deseo de tenerlo como alternativa para la temporada 2026 duró apenas un puñado de días y este miércoles se esfumó la posibilidad de utilizarlo. Ruiz esperará una oferta para salir en este mercado de pases por intermedio de una venta, o seguirá con la plantilla de Reserva.

Por lo pronto, el Rojo tampoco contará en la pretemporada con el arquero ex River Lucas Lavagnino, los juveniles Santino Viollaz y Joel Medina, además de los defensores experimentados Franco Paredes y Federico Vera en comparación con los que iniciaron la pretemporada el fin de semana. En el caso de Paredes, podría recibir una oferta para marcharse a otro club del fútbol argentino; mientras que Vera tiene todo acordado para emigrar a Huracán.

El club, además, anunció en los últimos días las renovaciones de contrato de Mancuello, Fernández Cedrés, Montiel, Freire, Blázquez, Fedorco y Parmo.

Ruiz, Lavagnino, Viollaz, Medina, Paredes y Vera son los jugadores que no viajaron a Uruguay de los que iniciaron la pretemporada en Villa Domínico

Independiente disputará la Serie Río de La Plata en Uruguay, con tres partidos amistosos programados en el Parque Viera: enfrentará a Alianza Lima de Perú el sábado 10 de enero, a Everton de Chile el martes 13 y a Montevideo Wanderers de Uruguay el viernes 16, todos a las 21:00.

Tras estos encuentros, el plantel viajará el sábado 17 de regreso a Argentina para completar la última semana de preparación antes del inicio del Torneo Apertura, cuyo debut será ante Estudiantes de La Plata en el Estadio Libertadores de América el viernes 23 de enero desde las 20:00.

Con el fixture de la Liga Profesional determinado hasta la fecha 12, Independiente también conoce el día de su desafío por los 32avos de final de la Copa Argentina: jugará frente a Atenas Río Cuarto de Córdoba el viernes 27 de marzo, restando confirmar estadio y horario.

EL PLANTEL DE INDEPENDIENTE PARA VIAJAR A URUGUAY

Arqueros: Rodrigo Rey, Joaquín Blázquez y Mateo Morro.

Defensores: Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Luciano Barros Ayala, Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Fernando Closter, Nicolás Garrido, Nicolás Freire, Jonathan De Irastorza, Milton Valenzuela y Facundo Zabala.

Mediocampistas: Felipe Loyola, Ignacio Malcorra, Pablo Galdames, Rodrigo Fernández Cedrés, Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Federico Mancuello, Luciano Cabral, Lautaro Millán y Tomás Parmo.

Delanteros: Santiago Montiel, Walter Mazzantti, Alan Laprida, Matías Abaldo, Diego Tarzia, Josias Palais, Enzo Taborda, Gabriel Ávalos, Ignacio Pussetto y Felipe Tempone.

Los convocados de Independiente para la pretemporada