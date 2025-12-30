Independiente renovó el contrato de Tomás Parmo, una de sus máximas promesas: la impactante cláusula y el mensaje del DT

Parmo, con la casaca de la selección argentina

Independiente empezó un lento proceso de movimientos en el mercado de pases y uno de los enfoques más importantes en los últimos días del 2025 llegó con la renovación de una de sus principales promesas: Tomás Parmo, quien cumplirá 18 años el próximo 8 de enero, renovó su contrato hasta 2028. La cláusula de salida asciende a 20 millones de euros.

El propio club confirmó el nuevo lazo en sus redes sociales. “Tomás Parmo firmó un nuevo contrato con Independiente hasta diciembre de 2028. Además de la mejora y la extensión, el vínculo cuenta con una cláusula de salida de 20 millones de euros. ¡Felicitaciones y a seguir Tomi!“, publicó el Rojo en su cuenta de X (antes Twitter).

El mediocampista, que viene sumando rodaje en la Reserva, había acordado su primer vínculo a inicios del año pasado hasta finales del 2026, pero ahora el Rojo decidió extender el contrato para evitar que tenga la posibilidad de marcharse libre en seis meses. Gustavo Quinteros, DT del primer equipo tras la salida de Julio Vaccari, ya confirmó que lo llevará a la pretemporada.

En diálogo con el programa partidario Independiente de América (AM 570), el entrenador dio a conocer los apellidos juveniles que tendrá en la preparación: “Nos quedamos entrenado hasta el sábado 6 de diciembre, hicimos fútbol con los chicos de Reserva para seguir conociendo a los jugadores de Inferiores. Algunos de ellos jugaron en Reserva la última parte. Vamos a llevarlos a la pretemporada y tengo pensado que algunos de ellos puedan jugar el primer partido amistoso en Uruguay. A algunos los conocen, son Parmo, Alan Laprida, Josías Palais, tal vez Felipe Tempone, Jonathan De Irastorza que ya jugó, Nicolás Garrido que viene entrenado con nosotros, Joel Medina que ya jugó en Primera”.

Quinteros también confirmó que pidió el retorno de Javier Ruiz, el extremo de 21 años que estuvo cedido en los últimos meses en Baracas Central: “Es un chico que se formó en el club, que el club lo dio a préstamo para que tenga minutos, para que pueda crecer y seguir creciendo como jugador. Ha demostrado en casi todos los partidos que está a un gran nivel y me parece que merece tener una oportunidad en el club que lo formó. No tengo dudas que las condiciones que tiene son muy buenas. Confío en que pueda seguir creciendo y dándole sus mejores condiciones para el equipo. Hablé con él y quise escucharlo para ver qué sentía. Está con muchas ganas. Hablé con los dirigentes y les dije que quería que se quede”.

Tras la venta de Nicolás Vallejo al Club León de México, el Rojo podría desprenderse de Kevin Lomónaco, Santiago Montiel y Felipe Loyola. La entidad mexicano desembolsó 875 mil dólares netos más el 10% de una futura plusvalía y renuncia a la deuda de 1 millón 150 mil dólares pendiente por Luciano Cabral, según comunicaron oficialmente desde Avellaneda. Pero la tesorería podría ver el ingreso por alguna venta resonante por una de sus tres figuras.

La confirmación de Independiente en las redes

“Los tres jugadores son muy importantes, como los demás. Ellos tuvieron en esta temporada un primer semestre muy bueno, después tuvieron altibajos en rendimientos. Ellos tres son muy importantes, pero también entiendo que el club tiene que vender tal vez a uno, o a dos de ellos. Estamos buscando alternativas como para reemplazarlos a los que se van. Me gustaría mucho que se queden, pero entiendo la necesidad del club”, expresó Quinteros ante las posibles bajas de estas figuras.

En relación al chileno Loyola, que es seguido de cerca por el Santos de Brasil, aclaró: “En ningún momento he escuchado a un jugador que no tiene ganas de seguir en Independiente. Hablé con ellos y les dije la verdad: es difícil conseguir un equipo mejor que Independiente, o más grande. Pero siempre hay clubes en el mundo que pueden ofrecer contratos, y tal vez esos contratos son superiores para el jugador. El jugador también tiene familia y piensa en el futuro que le pueda dar eso. Independiente como todas las instituciones del fútbol argentino necesitan vender para acomodar la situación”.