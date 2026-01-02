La leyenda del deporte que celebró Año Nuevo con una mujer 23 años menor y generó rumores de romance: “Fueron a un camarote”

Tom Brady y Alix Earle fueron vistos juntos en la víspera al Año Nuevo

Tom Brady es una auténtica leyenda de la NFL. El máximo campeón del Super Bowl con siete conquistas marcó a fuego la historia del fútbol americano y el anuncio de su retiro a principios de 2022 abrió nuevos caminos en su vida dentro de un año particular porque también se separó de su pareja, Gisele Bündchen, y madre de dos de sus tres hijos. Sin embargo, el quarterback de 48 años parece haber encontrado nuevamente el amor en vísperas al Año Nuevo en un exótico destino.

Un video publicado en las horas iniciales al 1° de enero disparó los rumores de romance en torno a Brady con la reconocida influencer de los Estados Unidos, Alix Earle. La mujer, que acaba de cumplir 25 años, posee más de 13 millones de followers entre sus cuentas de Instagram y TikTok y el 13 de diciembre había anunciado la separación con el receptor abierto de los Houston Texans, Braxton Berrios, luego de dos años de estar juntos.

Las imágenes publicadas por TMZ y el periódico británico Daily Mail, los mostró a ambos muy cerca en medio de una fiesta a bordo de un yate en la isla caribeña de St. Barts, un lugar muy repetido entre la farándula norteamericana porque también lo eligieron como su destino para esta puntual fecha varias personalidades, como el empresario Jeff Bezos, el presentador David Letterman y la modelo Heidi Klum, entre otros, según precisó el portal de espectáculos Page Six.

El diálogo de Earle y Brady continuó cuando la mujer se inclinó para transmitirle un mensaje en la oreja del ex mariscal de campo y le frotó varios segundos la mano sobre la espalda. Además, el deportista fue capturado en el preciso instante que colocó uno de sus brazos alrededor de la cintura de la mujer, que estudió una Licenciatura en Artes y Ciencias en la Universidad de Miami y reside en esa ciudad del Estado de Florida, según detalla la revista Forbes.

Fueron vistos muy acaramelados en una fiesta realizada a bordo de un yate

La diferencia de 23 años entre ambos sorprendió a los usuarios en redes sociales y a los seguidores de los protagonistas. Además, TMZ indicó que Brady (48) tendría casi la misma edad que el padre de Alix Earle, TJ, que “supuestamente tiene 50″.

El sitio Page Six dio más detalles del encuentro en base a la recolección de fuentes propias situadas en St. Barts: “Estaban en una fiesta en un yate, se conocieron y se separaron del grupo para hablar durante gran parte de la noche”. Otro de los espías confió que “fueron a un camarote privado para hablar”.

Luego de la viralización de esta grabación, el quarterback dejó un enigmático mensaje en redes sociales, del que también se hizo eco US Weekly: “Las personas no son hermosas por cómo se ven o hablan. Son hermosas por cómo aman, cuidan y tratan a los demás”. Mientras tanto, la influencer se limitó a realizar una publicación con un carrusel de fotografías y la siguiente frase: “2026 hemos llegado”.

Inicialmente, el retiro de Tom Brady del fútbol americano en 2022 se vinculaba a su deseo de pasar más tiempo con su antigua esposa, la supermodelo brasileña Gisele Bündchen, y sus tres hijos (tiene un hijo de 14 años con su ex pareja Bridget Moynahan, y dos de 12 y 9, con Bündchen). Pero en octubre de ese año se terminó el matrimonio. “En los últimos días, mi esposa y yo finalizamos nuestro divorcio mutuo después de 13 años de matrimonio. Llegamos a esta decisión de forma amistosa y con gratitud por el tiempo que hemos pasado juntos”, manifestó la ex figura de los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers a través de un comunicado en sus cuentas personales.

La influencer tiene 25 años

Gisele Bündchen rearmó su vida y tuvo un hijo en febrero de 2025 con su nueva pareja, Joaquim Valente. Los dos se conocieron en 2021, en el gimnasio, cuando anotó a uno de sus hijos en el establecimiento que daba clases Valente, repasó Vogue. Esto provocó rumores de infidelidad en el tramo final de su relación con Brady, pero la modelo lo desmintió en una entrevista en The New York Times con un dardo a su anterior pareja: “Es mentira. Esto es lo que les ocurre a muchas mujeres que son culpadas cuando tienen el coraje de abandonar una relación que no es sana y son etiquetadas como desleales”.

El finalista de 10 Super Bowls (tres derrotas) fue relacionado a la modelo Irina Shayk en 2023, pero el romance no prosperó. En la actualidad, destina su tiempo a su costado empresarial, luego de que se haya convertido en agosto de 2023 en copropietario del Birmingham City, equipo de la Segunda División de Inglaterra, aunque no se alejó de su deporte predilecto porque firmó un contrato para ser analista de fútbol americano en la prestigiosa cadena internacional Fox Sports. Días atrás, participó en la extracción de bolillas del sorteo del Mundial 2026.

Por otro lado, Alix Earle tuvo una relación de dos años con Braxton Berrios, pero ella se tuvo que alejar para residir en Los Ángeles por su participación en Dancing With The Stars y la distancia fue erosionando el vínculo. La mujer comunicó la ruptura el 13 de diciembre pasado a través de TikTok: “Braxton y yo ya no estamos juntos. Ha sido realmente difícil para mí”.

Una de las fotos posteadas por Alix Earle para darle la bienvenida al 2026 (Crédito: @alix_earle/Instagram)

Se separó de Braxton Berrios en diciembre pasado (Crédito: @alix_earle/Instagram)

Posee más de 13 millones de seguidores en redes sociales (Crédito: @alix_earle/Instagram)

Las sensuales curvas de Alix Earle en otra de las fotos publicadas en redes sociales (Crédito: @alix_earle/Instagram)