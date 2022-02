El fin de una era deportiva: Tom Brady anunció su retiro tras 22 temporadas en la NFL

Brady anunció su retiro a los 44 años (Reuters)

La leyenda de la NFL, Tom Brady, finalmente confirmó lo que parecía un secreto a voces durante las últimas semanas. Considerado el mejor jugador de todos los tiempos del fútbol americano, el estadounidense comunicó su retiro del deporte a través de las redes sociales.

“Siempre he creído que el deporte del fútbol americano es una propuesta de ‘todo incluido’: si no hay un compromiso competitivo del 100%, no tendrás éxito, y el éxito es lo que tanto me gusta de nuestro juego”, aseguró el quarterback de 44 años en el comunicado que publicó en sus cuentas oficiales.

“Hay un reto físico, mental y emocional cada día que me ha permitido maximizar mi máximo potencial. Y me he esforzado al máximo durante estos 22 años. No hay atajos para el éxito en el campo o en la vida. Es difícil para mí escribir esto, pero ahí va: No voy a asumir más ese compromiso competitivo. He amado mi carrera en la NFL, y ahora es el momento de centrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención”, sentenció el siete veces campeón del Super Bowl (seis con los Patriots y el último con los Buccanners).

La posibilidad de que Brady anunciara su retiro tomó mayor relevancia durante el último tiempo, sobre todo después de las declaraciones que había realizado el lunes por la noche en su podcast de SiriusXM: “A veces se necesita tiempo para realmente evaluar cómo te sientes, lo que quieres hacer, y creo que cuando sea el momento adecuado, estaré listo para tomar una decisión, de una u otra forma, tal como dije la semana pasada”.

El quarterback de 44 años de edad señaló que desea pasar más tiempo con su esposa, la supermodelo Gisele Bündchen y sus tres hijos. Brady tiene un hijo de 14 años con su ex pareja Bridget Moynahan, y dos de 12 y 9, con Bundchen. Por otra parte, el ícono de la NFL ya había comentado en entrevistas anteriores que su pareja lo había instado a retirarse, especialmente después de su quinta victoria en el Super Bowl con los New England Patriots en 2017.

Después de dejar a los Patriots y ganar un Super Bowl con los Buccaneers el año pasado en su primera temporada con la franquicia de Florida, el deportista reveló que su esposa le preguntó después de la victoria: “¿Qué más tienes que demostrar?”.

Tom Brady es considerado el mejor jugador de todos los tiempos de la NFL (Reuters)

ESPN fue el primero en reportar el retiro de Brady el sábado, citando fuentes no identificadas. Al mismo tiempo la compañía de salud y bienestar de Brady publicó un tuit en el que indicó que el quarterback se retiraba, lo que desencadenó reacciones en todas partes del mundo felicitándolo por su carrera. Incluso la cuenta de Twitter de la NFL publicó varios mensajes de felicitación, algo que no le sentó del todo bien.

“Estamos en una era de información y la gente a menudo quiere ser la primera en tener la noticia, y lo entiendo totalmente y entiendo que es el entorno en el que estamos”, comentó Brady. “Pero creo que para mí, es literalmente una cuestión de día a día. Estoy tratando de hacer lo mejor que puedo cada día y evaluar las cosas conforme van llegando, y estoy tratando de tomar una gran decisión para mí y mi familia”.

En esta temporada, el norteamericano no mostró signos notables de que la edad lo estaba alcanzando, liderando la NFL con 43 pases de touchdown y 5,316 yardas aéreas, con un promedio de más de 312 yardas por juego, el más alto de su carrera.





