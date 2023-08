La legendaria estrella de la NFL Tom Brady se convirtió en copropietario del Birmingham City de Inglaterra

El referente de la NFL adquirió una participación en el club (@tombrady)

Después de anunciar su retiro de la alta competencia el pasado mes de febrero, el mejor jugador de la historia de la NFL, Tom Brady, continúa ligado al deporte profesional ahora como accionista minoritario tras haber adquirido una participación dentro del club de fútbol Birmingham City.

La estrella del fútbol americano se “ha asociado” con el grupo empresarial Knighthead Capital Management LLC, los nuevos propietarios de los Blues, según explicó en un comunicado el club británico que milita en la segunda división del fútbol inglés.

Brady, de 46 años, ocupará el puesto de presidente de la junta asesora, desde donde contribuirá con su “tiempo y amplia experiencia” para tener un “impacto directo” en la entidad deportiva, destacó en la nota Tom Wagner, cofundador de Knighthead.

“La incorporación de Tom Brady al equipo del Birmingham City es toda una declaración de intenciones. Estamos poniendo el listón a nivel de clase mundial”, aseguró el empresario. “El objetivo de Tom”, agregó, es convertir al club en un “líder respetado” en el campo de la “nutrición, salud, bienestar y recuperación en todos los ámbitos del fútbol”.

Tom Brady tendrá su primera experiencia en el fútbol inglés (Usa Today Sports)

En el mismo comunicado, el club recordó que en mayo del 2023 comenzaron un proyecto para agregar expertos del mundo del deporte a la dirigencia. A partir de ahí, el ex atleta británico Garry Cook se convirtió en el Director ejecutivo y la ex futbolista británica Hope Powell en la Directora técnica del fútbol femenino. “El éxito no llega de la noche a la mañana. Toma tiempo. Pero cuando tienes grandes líderes en el lugar todo se vuelve posible”, destacó la institución, que no juega en la máxima categoría desde que descendió de la Premier League en 2011.

En la última temporada, los Blue acabaron en la decimoséptima posición de la segunda división, a 47 puntos del líder, el Burnley, quien aseguró su lugar en la primera categoría para la campaña que empezará el próximo fin de semana. Curiosamente, este club también está vinculado a una estrella de la NFL después de que J.J Watt (se retiró el año pasado después de 12 temporadas) adquirió una porción minoritaria de las acciones junto a su esposa Kealia.

Asimismo, la entidad confía en que el perfil de Brady, una leyenda del deporte mundial, refuerce la estrategia de “mercadotecnia global” y contribuya a identificar “nuevas oportunidades comerciales”.

Por su parte, Brady recordó que éste es “un club icónico” con “mucha historia y gran pasión”. Afirmó que es capaz de dejar atrás su vitola de “segundo equipo” de la ciudad, en referencia al Aston Villa, actualmente en la Premier League .

Birmingham City milita en la segunda división del fútbol inglés (Action Images)

“Formar parte de los ‘Blues’ es un gran honor para mí (...) He integrado durante mi carrera algunos equipos increíbles, y estoy deseando aportar mi perspectiva para generar el mismo éxito aquí en Birmingham”, declaró el ex pasador de fútbol americano, ganador de siete Super Bowl.

Cabe destacar que, con esta decisión, Brady se sumó a una lista de personalidades estadounidenses que incurrieron en el deporte británico, después de la reciente compra del Wrexham AFC de la League Two de Gales por parte del famoso actor de Hollywood Ryan Reynolds, así como también la de Lebron James con el Liverpool de la Premier League (accionista minoritario) y la del actor Michael B Jordan con una participación en el Bournemouth.

Este es el segundo deporte por fuera del fútbol americano en el que decide dejar su huella el histórico jugador de la NFL, tras convertirse en propietario de un equipo de Botes eléctricos junto a Rafael Nadal y Sergio Checo Pérez que competirá en el Campeonato Mundial E1 en Arabia Saudita el mes pasado.

