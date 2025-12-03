Desde Shaquille O’Neal hasta Tom Brady: quiénes serán las leyendas encargadas de sacar las bolillas en el sorteo del Mundial

La placa de la FIFA con los nombres elegidos

El Mundial de 2026 definirá la conformación de sus doce grupos, en un sorteo que llega marcado por el nuevo formato del torneo, la ampliación a 48 selecciones y la presencia de tres países anfitriones.

Con 42 equipos ya clasificados y seis lugares pendientes entre repechajes intercontinentales y playoffs de la UEFA, la ceremonia organizará a las selecciones para la primera Copa del Mundo bajo este esquema renovado.

En las últimas horas, se conoció el line up de los artistas y presentadores que estarán al frente del sorteo. La modelo Heidi Klum y el actor y comediante Kevin Hart funcionarán como animadores, mientras que el actor y productor Danny Ramírez, aportará su carisma al evento. Andrea Bocelli, considerado una de las voces clásicas más aclamadas de la historia, la estrella del pop y rock británico Robbie Williams y la cantante estadounidense Nicole Scherzinger serán los cantantes en un espectáculo que concluirá con la participación de Village People.

La leyenda y ex capitán de Inglaterra, Rio Ferdinand, será uno de los conductores junto a la presentadora Samantha Johnson.

Además, una extraordinaria selección de asistentes al sorteo —Tom Brady, Shaquille O’Neal, Wayne Gretzky y Aaron Judge— estará en el escenario en un notable cruce de grandes figuras del deporte mundial para sacar las bolillas; mientras que el invitado especial Eli Manning aportará su estrellato como anfitrión de la alfombra roja del evento.

El Sorteo transformará a Washington en el epicentro del deporte mundial, cuando las miradas del planeta se dirijan al icónico Centro John F. Kennedy.

Cabe resaltar que la FIFA ha anunciado la excepcional reunión de leyendas deportivas y conductores de clase mundial que guiarán a los hinchas a través de este evento. “Conducir este sorteo histórico es un honor increíble”, dijo Ferdinand en declaraciones brindadas al sitio oficial de la organización. “Como jugador, vivía para estos escenarios globales; ahora me siento honrado de desempeñar un papel diferente y especial junto a un elenco increíble para revelar los 12 grupos de cuatro equipos que todo el mundo está esperando”, agregó.

Junto a ellos en el escenario estará un elenco extraordinario de íconos de deportes estadounidenses: fútbol americano, baloncesto, béisbol y hockey sobre hielo, haciendo de este sorteo final —una vez más— algo sin precedentes. El siete veces campeón del Super Bowl de la NFL, Tom Brady; el miembro del Salón de la Fama de la Liga Nacional de Hockey (NHL) y cuatro veces campeón de la Copa Stanley, Wayne Gretzky; el siete veces All-Star de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), Aaron Judge, de los New York Yankees; y el cuatro veces campeón de la NBA y miembro del Salón de la Fama, Shaquille O’Neal, serán asistentes del sorteo, uniendo los mundos del fútbol global y los deportes más celebrados de Norteamérica.

“El fútbol tiene un poder único para unir a personas de todo el mundo y crear un impacto positivo, y no puedo esperar a ver esto suceder en Norteamérica el próximo año y más allá, cuando seamos anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA más grande de la historia”, dijo Gretzky. Y agregó: “Estoy emocionado de ser parte del sorteo que decidirá el destino de los equipos participantes y despertará emociones en todo el mundo. Este será un momento inolvidable para mí personalmente”.

En la misma sintonía, Judge también manifestó su entusiasmo: “Sigo el fútbol de cerca, así que ser parte del sorteo de la Copa Mundial es algo increíblemente especial. Con la final programada para Nueva York-Nueva Jersey —justo donde juego—, no puedo esperar a ver qué equipos lucharán por el título en nuestro propio patio trasero”.

Para completar el elenco estelar de íconos deportivos en el sorteo final, el bicampeón del Super Bowl de la NFL, Eli Manning, aportará su carisma característico al evento como anfitrión de la alfombra roja.

El detalle de las estrellas que estarán en la gala

Tom Brady

Leyenda de la NFL

Es uno de los atletas más exitosos de todos los tiempos, célebre por su inigualable concentración, disciplina y excelencia sostenida. Siete veces campeón del Super Bowl de la NFL con los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers, ostenta el récord de más títulos para un mariscal de campo, con diez apariciones en el Super Bowl y 18 títulos divisionales, lo que le ha valido un lugar entre los más grandes competidores en la historia del deporte. Ha construido un legado como empresario, presentador, autor y filántropo, y actualmente es el principal analista de las transmisiones de la NFL en Fox Sports.

Rio Ferdinand

Una leyenda en el Reino Unido

Es un legendario ex defensor y una de las voces más influyentes en el fútbol mundial. Defensor laureado con 81 partidos internacionales con Inglaterra, fue capitán de clubes como el Manchester United, ganando casi todos los grandes títulos con los Red Devils y ganándose un lugar entre los mejores centrales de la historia del fútbol, un legado reconocido con su ingreso al Salón de la Fama de la Premier League inglesa en 2023. Desde su retiro, se ha convertido en una destacada personalidad y presentador de medios, dedicando además su plataforma a causas de impacto social, incluido su galardonado documental Being Mum & Dad.

Wayne Gretzky

Referente del hockey sobre hielo

Es considerado el mejor jugador de hockey sobre hielo de todos los tiempos, ostentando una serie de récords de la NHL, incluidos el mayor número de asistencias y puntos en la historia. Cuatro veces campeón de la Copa Stanley con los Edmonton Oilers y diez veces ganador del Trofeo Art Ross (máximo anotador), su influencia en el deporte es inigualable. Desde su retiro, ha seguido moldeando el juego a través de la dirección técnica, el liderazgo ejecutivo, la presentación y las iniciativas de desarrollo global.

Samantha Johnson

La presentadora ya estuvo en la edición de Qatar

Con más de dos décadas de experiencia en medios internacionales, Samantha Johnson es una galardonada presentadora, periodista y conductora británico-jamaiquina especializada en deportes internacionales y asuntos globales. Ha liderado grandes eventos como el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y el Sorteo de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025. También ha moderado debates en las Naciones Unidas y presentado programas originales para Al Jazeera English, como Now You Know y Game Theory.

Aaron Judge

El ídolo del béisbol también estará presente

Es una de las estrellas más dominantes y reconocibles de la MLB, conocido por su rara combinación de poder, atletismo y liderazgo. Siete veces All-Star de la MLB y tres veces Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana (AL), estableció el récord de jonrones en una temporada de la AL con 62 cuadrangulares y es el capitán de los New York Yankees. Es admirado por su ética de trabajo, deportividad y esfuerzos filantrópicos, especialmente a través de su fundación ALL RISE, que apoya el desarrollo juvenil.

Eli Manning

Fotografía de archivo, tomada en septiembre de 2013, en la que se registró al entonces mariscal de campo de los New York Giants, Eli Manning, durante un partido de la NFL, contra los Dallas Cowboys, en el estadio AT&T de Arlington (Texas, EE.UU.. EFE/Larry W. Smith

A lo largo de su carrera de 16 años con los New York Giants, Eli Manning fue considerado uno de los mariscales de campo más destacados de la NFL. Reconocido por su increíble ética de trabajo, mentalidad de “hombre de hierro” y habilidades naturales de liderazgo, llevó a su equipo a las victorias en el Super Bowl en 2008 y 2012, obteniendo el título de Jugador Más Valioso (MVP) del Super Bowl en ambas ocasiones.

Shaquille O’Neal

El histórico jugador de la NBA dirá presente

Es uno de los atletas convertidos en empresarios más exitosos del mundo, cuyos logros dentro y fuera de la cancha se han traducido en una marca de consumo altamente demandada. Como empresario, analista deportivo, DJ, restaurantero y embajador de marca, el lema característico de Shaquille O’Neal, “Business of Fun” (El negocio de la diversión), resuena en cada una de sus innumerables iniciativas. El 15 veces All-Star de la NBA tuvo una carrera atlética impredecible que se extendió por casi dos décadas y le valió innumerables premios y honores, incluidos el Jugador Más Valioso de la NBA, Novato del Año de la NBA, cuatro campeonatos de la NBA y su ingreso al Salón de la Fama de la NBA en la primera votación. Actualmente, O’Neal es analista en el programa ganador del Emmy “Inside the NBA” de TNT. Es accionista de Authentic Brands Group (Authentic), una plataforma unificada que integra fusiones y adquisiciones, estrategia de marca, creatividad e innovación digital. Su marca forma parte del creciente portafolio de entretenimiento de Authentic, que incluye a algunos de los atletas y marcas deportivas más celebrados del mundo, como David Beckham, Sports Illustrated y Muhammad Ali.