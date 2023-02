El nuevo trabajo de Tom Brady tras su retiro: el millonario contrato que le espera

Tom Brady, quarterback de los Buccaneers de Tampa Bay, camina junto al terreno de juego durante el partido de playoffs de la NFL ante los Cowboys de Dallas, el 16 de enero de 2023 (AP)

Horas después de haber anunciado su retiro como jugador profesional de fútbol americano en la National Football League (NFL), a Tom Brady no le faltará trabajo y tendrá mayores ingresos pero fuera de los límites del terreno de juego, donde supo brillar como quarterback en los New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers.

El siete veces campeón del Super Bowl es considerado el mejor jugador de todos los tiempos y ningún empresario quiere desaprovechar la experiencia del californiano. Es por eso que Brady, de 45 años, emprenderá un nuevo rumbo lejos de las canchas, pero no del deporte que tantas alegrías le dio.

Es por eso que TB12 continuará su carrera como analista de fútbol americano en la prestigiosa cadena internacional Fox Sports. El nuevo rol del cual participará Brady será el de comentarista estrella de la NFL para la televisión y recibirá una suma millonaria que incluso supera a las ganancias que tuvo durante su etapa de jugador en Tampa.

Según los publicado por la cadena deportiva, el ex jugador firmó un contrato de 375 millones de dólares por los próximos diez años y se convertirá en el comentarista mejor pago de la historia. Es decir que por temporada le quedarán entre 20 y 25 millones.

“En el transcurso de este acuerdo a largo plazo, Tom no solo narrará nuestros juegos más importantes de la NFL con Kevin Burkhardt, sino que también servirá como embajador para nosotros, particularmente con respecto a las iniciativas promocionales y de clientes”, dijo el CEO de la compañía Lachlan Murdoch en mayo de 2022. El trato se selló antes del retiro definitivo de Brady.

El jugoso contrato que percibirá la ex estrella de los Patriots y Buccaneers incluso supera a lo que embolsó durante sus 23 años de carrera en la mejor liga de fútbol americano, donde sumó unos 350 millones de dólares a su cuenta bancaria.

Murdoch dijo que le “corresponde enteramente a Brady” cuándo decida retirarse y sumarse a la cadena Fox. Brady guió a los Buccaneers a un título del Super Bowl luego de la campaña de 2020 y al campeonato de la División Sur de la Conferencia Nacional. En 20 temporadas con el entrenador Bill Belichick en los Patriots de Nueva Inglaterra ganó seis títulos del Super Bowl.

Este martes 1 de febrero, Brady anunció mediante un mensaje en redes sociales su alejamiento definitivo como profesional. “Iré al grano de inmediato. Me retiro para siempre”, expresó.

“Sé que el proceso fue grande la última vez. Así que cuando me levanté esta mañana apreté ‘grabar’ para que ustedes se enteren primero”, agregó en el video. “Solo tienes un anuncio de retirada que sea emocionante y yo ya lo usé el año pasado. Les agradezco mucho a cada uno de ustedes por apoyarme. Mi familia, mis amigos, mis compañeros, mis rivales, son demasiados. Gracias por dejarme cumplir mi sueño. No cambiaría nada. Los amo a todos”, concluyó.

La estrella de la NFL, de 45 años, confirmó que esta ha sido su última temporada

El estadounidense, ex marido de Gisele Bündchen, hizo el mismo anuncio el 1 de febrero de 2022 pero un mes y medio después regresó diciendo: “El trabajo no está acabado”, para jugar su temporada número 23. Finalmente el californiano, que tiene un año más de contrato en Tampa y hasta ahora no había descartado jugar más allá de los 45 años, ha decidido dar por terminada su carrera.

Brady, que tiene un hijo de 14 años con su ex pareja Bridget Moynahan, y dos hijos, de 12 y 9 con la modelo brasileña, había declarado en entrevistas anteriores que su pareja lo había instado a retirarse, especialmente después de su quinta victoria en el Super Bowl con los New England Patriots en 2017.

