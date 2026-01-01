Deportes

Del Mundial de fútbol y la Finalissima, a los Juegos Olímpicos de Invierno: la agenda deportiva de 2026

La Copa del Mundo será la principal atracción del año, pero además habrá otras actividades destacadas

Guardar
Julián Álvarez y Lionel Messi
Julián Álvarez y Lionel Messi tendrán un desafío grande con la selección argentina en el Mundial 2026 (REUTERS/Rodrigo Valle)

El 2026 tendrá una agenda cargada de eventos deportivos que cautivarán al público. El más importante de todos será el Mundial de la FIFA, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio hasta el 19 de julio. Pero además del fútbol, que tendrá la Finalissima entre Argentina y España (27 de marzo en Doha) como otro de los platos fuertes, también habrá grandes atracciones en el resto de los deportes.

El primero de los eventos a seguir será la 48ª edición del Rally Dakar, que comenzará el 3 de enero, en Yanbu, Arabia Saudita, y se extenderá hasta el 17 del mismo mes. En la competencia por el desierto, que tendrá un total de 5.000 kilómetros, participarán 21 pilotos argentinos, entre los que se destacan Luciano Benavídez, Leonardo Cola y Santiago Rostan. En cambio, Juan Cruz Yacopini, quien sufrió un grave accidente, no estará presente.

Febrero también será un mes con actividades variadas, ya que del 6 al 22 se estarán llevando adelante los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina, Italia. Además, los Estados Unidos se paralizarán con el Super Bowl LX (8/2) del fútbol americano y el All Star Game (Juego de las Estrellas) de la NBA, del 13 al 15.

La Fórmula 1, por su parte, comenzará su temporada 2026 el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia y finalizará el 6 de diciembre en Abu Dhabi. El tenis contará con sus tradicionales cuatro Grand Slams (Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open) y el Final 8 de la Copa Davis del 18 al 23 de noviembre.

La Fórmula 1 tendrá su
La Fórmula 1 tendrá su nueva temporada en 2026 a partir de marzo (REUTERS/Amr Alfiky)

EL CALENDARIO DEPORTIVO DE 2026

Enero

  • 3 al 17: Rally Dakar en Arabia Saudita (Automovilismo)
  • 18 al 1 de febrero: Abierto de Australia (Tenis)
  • 24: Inicio del Torneo Apertura en Argentina (Fútbol)

Febrero

  • 6 al 22: Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina
  • 8: Superbowl LX, en Santa Clara, California, Estados Unidos (Fútbol americano)
  • 13 al 15: All Star Game de la NBA en Los Ángeles (Básquetbol)
  • 19 y 26: Serie final de la Recopa Sudamericana: Flamengo vs Lanús (Fútbol)

Marzo

  • 27: Finalissima Argentina vs España en Doha, Qatar (Fútbol)

Abril

  • 9 al 12: Masters de Augusta (Golf)
  • Fin de semana del 19: Boca Juniors vs River Plate (Fútbol)
  • 20: Maratón de Boston (Estados Unidos)

Mayo

  • 20: Final de la UEFA Europa League en Estambul, Turquía (Fútbol)
  • 25 al 8 de junio: Roland Garros en París, Francia (Tenis)
  • 30: Final de la UEFA Champions League en Budapest, Hungría (Fútbol)

Junio

  • 11 al 19 de julio: Copa del Mundo FIFA en Estados Unidos, México y Canadá (Fútbol)
  • 29 al 12 de julio: Wimbledon, en Londres, Inglaterra (Tenis)
  • Finales de la NBA (Básquetbol)

Julio

  • 4 al 26: Tour de Francia (Ciclismo)
  • 14: Juego de las Estrellas de la MLB, en Estados Unidos (Béisbol)
  • Fecha a definir: Comienzo de la World Nations Cup (Rugby)

Agosto

  • 15 al 30: Mundial de Hóckey sobre césped masculino y femenino en Bélgica y Países Bajos
  • 31 al 13 de septiembre: US Open, en Nueva York, Estados Unidos (Tenis)

Septiembre

  • 11 al 13: Campeonato Mundial de Atletismo en ruta, en Budapest, Hungría
  • 12 al 26: Juegos Odesur, en Santa Fe, Argentina
  • 30 al 4 de octubre: Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica, en Berlín, Alemania

Octubre

  • 15 al 31: Copa Libertadores Femenina, sede a confirmar (Fútbol)
  • 17 al 25: Campeonato Mundial de Gimnasia Aeróbica, en Rotterdam, Países Bajos
  • 31 al 13 de noviembre: Juegos Olímpicos de la Juventud, en Dakar, Senegal

Noviembre

  • 1 o 2: Maratón de Nueva York (Atletismo)
  • 21: Final de la Copa Sudamericana (Fútbol)
  • 28: Final de la Copa Libertadores (Fútbol)

Temas Relacionados

Agenda 2026FinalissimaMundial 2026Grand SlamJuegos Olímpicos de Invierno

Últimas Noticias

2026, el año del Mundial: el fixture completo, los estadios y todo lo que hay que saber

La fiesta más grande del fútbol tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá. Los detalles

2026, el año del Mundial:

Los 24 movimientos confirmados en el mercado de pases de la Liga Profesional en el inicio del 2026: el club que ya cerró seis refuerzos

Instituto de Córdoba es el equipo de Primera División que más fichajes anunció de cara a la nueva temporada

Los 24 movimientos confirmados en

¿Y si acaba de empezar el último año de Messi con la camiseta de la Selección?

El capitán cumplirá 39 años cuando se esté jugando el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Es momento de disfrutarlo como siempre y como nunca

¿Y si acaba de empezar

Con el foco en la Premier League y la NBA: las ocho propuestas deportivas para ver este 1° de enero

A la espera del regreso de todas las competiciones, el mundo del deporte no se detiene con atracciones a la tarde y a la noche dentro de una jornada especial marcada por el comienzo de 2026

Con el foco en la

Crisis en el Chelsea de Enzo Fernández: los motivos por los que el entrenador Enzo Maresca evalúa marcharse

El deterioro de la relación entre el orientador y la directiva, sumado al descontento de los aficionados, generó un clima enrarecido. Por qué los próximos dos partidos serán clave

Crisis en el Chelsea de
DEPORTES
2026, el año del Mundial:

2026, el año del Mundial: el fixture completo, los estadios y todo lo que hay que saber

Los 24 movimientos confirmados en el mercado de pases de la Liga Profesional en el inicio del 2026: el club que ya cerró seis refuerzos

¿Y si acaba de empezar el último año de Messi con la camiseta de la Selección?

Con el foco en la Premier League y la NBA: las ocho propuestas deportivas para ver este 1° de enero

Crisis en el Chelsea de Enzo Fernández: los motivos por los que el entrenador Enzo Maresca evalúa marcharse

TELESHOW
“Bicho” Gómez: “Si los grandes

“Bicho” Gómez: “Si los grandes de la comedia no nacieron en el circo, en algún momento pasaron por ahí”

María Vázquez y Adolfo Cambiaso con amigos en la playa: mates y charlas al atardecer

Romance confirmado: Zaira Nara y el multimillonario Robert Strom, a los besos en Punta del Este

La alegría de Joaquín Levinton luego que David Kavlin contara cómo se dio cuenta que sufría un infarto: “¡Salvé a dos!"

Juana Viale lanzó un fuerte llamado a la conciencia ambiental: “Fin de año, cambiemos hábitos”

INFOBAE AMÉRICA

Descubre qué parque de Walt

Descubre qué parque de Walt Disney World Resort es ideal para comenzar tu viaje en familia

¿Hacia dónde se dirige Taylor Swift a partir de ahora?

Ciencia en 2050: dilemas climáticos, medicina personalizada y misiones a Marte

Park Chan-wook y lo divertido del terror que revuelve el estómago

El lado oscuro del vampiro: los originales y perturbadores rituales que inspiraron el mito