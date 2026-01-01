Del Mundial de fútbol y la Finalissima, a los Juegos Olímpicos de Invierno: la agenda deportiva de 2026

Julián Álvarez y Lionel Messi tendrán un desafío grande con la selección argentina en el Mundial 2026 (REUTERS/Rodrigo Valle)

El 2026 tendrá una agenda cargada de eventos deportivos que cautivarán al público. El más importante de todos será el Mundial de la FIFA, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio hasta el 19 de julio. Pero además del fútbol, que tendrá la Finalissima entre Argentina y España (27 de marzo en Doha) como otro de los platos fuertes, también habrá grandes atracciones en el resto de los deportes.

El primero de los eventos a seguir será la 48ª edición del Rally Dakar, que comenzará el 3 de enero, en Yanbu, Arabia Saudita, y se extenderá hasta el 17 del mismo mes. En la competencia por el desierto, que tendrá un total de 5.000 kilómetros, participarán 21 pilotos argentinos, entre los que se destacan Luciano Benavídez, Leonardo Cola y Santiago Rostan. En cambio, Juan Cruz Yacopini, quien sufrió un grave accidente, no estará presente.

Febrero también será un mes con actividades variadas, ya que del 6 al 22 se estarán llevando adelante los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina, Italia. Además, los Estados Unidos se paralizarán con el Super Bowl LX (8/2) del fútbol americano y el All Star Game (Juego de las Estrellas) de la NBA, del 13 al 15.

La Fórmula 1, por su parte, comenzará su temporada 2026 el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia y finalizará el 6 de diciembre en Abu Dhabi. El tenis contará con sus tradicionales cuatro Grand Slams (Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open) y el Final 8 de la Copa Davis del 18 al 23 de noviembre.

La Fórmula 1 tendrá su nueva temporada en 2026 a partir de marzo (REUTERS/Amr Alfiky)

EL CALENDARIO DEPORTIVO DE 2026

Enero

3 al 17: Rally Dakar en Arabia Saudita (Automovilismo)

18 al 1 de febrero: Abierto de Australia (Tenis)

24: Inicio del Torneo Apertura en Argentina (Fútbol)

Febrero

6 al 22: Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina

8: Superbowl LX, en Santa Clara, California, Estados Unidos (Fútbol americano)

13 al 15: All Star Game de la NBA en Los Ángeles (Básquetbol)

19 y 26: Serie final de la Recopa Sudamericana: Flamengo vs Lanús (Fútbol)

Marzo

27: Finalissima Argentina vs España en Doha, Qatar (Fútbol)

Abril

9 al 12: Masters de Augusta (Golf)

Fin de semana del 19: Boca Juniors vs River Plate (Fútbol)

20: Maratón de Boston (Estados Unidos)

Mayo

20: Final de la UEFA Europa League en Estambul, Turquía (Fútbol)

25 al 8 de junio: Roland Garros en París, Francia (Tenis)

30: Final de la UEFA Champions League en Budapest, Hungría (Fútbol)

Junio

11 al 19 de julio: Copa del Mundo FIFA en Estados Unidos, México y Canadá (Fútbol)

29 al 12 de julio: Wimbledon, en Londres, Inglaterra (Tenis)

Finales de la NBA (Básquetbol)

Julio

4 al 26: Tour de Francia (Ciclismo)

14: Juego de las Estrellas de la MLB, en Estados Unidos (Béisbol)

Fecha a definir: Comienzo de la World Nations Cup (Rugby)

Agosto

15 al 30: Mundial de Hóckey sobre césped masculino y femenino en Bélgica y Países Bajos

31 al 13 de septiembre: US Open, en Nueva York, Estados Unidos (Tenis)

Septiembre

11 al 13: Campeonato Mundial de Atletismo en ruta, en Budapest, Hungría

12 al 26: Juegos Odesur, en Santa Fe, Argentina

30 al 4 de octubre: Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica, en Berlín, Alemania

Octubre

15 al 31: Copa Libertadores Femenina, sede a confirmar (Fútbol)

17 al 25: Campeonato Mundial de Gimnasia Aeróbica, en Rotterdam, Países Bajos

31 al 13 de noviembre: Juegos Olímpicos de la Juventud, en Dakar, Senegal

Noviembre

1 o 2: Maratón de Nueva York (Atletismo)

21: Final de la Copa Sudamericana (Fútbol)

28: Final de la Copa Libertadores (Fútbol)