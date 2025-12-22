Deportes

Yacopini continúa con un “cuadro delicado” y no participará del Rally Dakar 2026: el nuevo parte médico tras su grave accidente

El equipo Toyota Gazoo Racing Sudáfrica confirmó que el piloto argentino no correrá en la competencia cuya largada está prevista para el 4 de enero en Arabia Saudita

El piloto argentino Juan Cruz Yacopini experimenta una evolución positiva tras el grave accidente que sufrió durante sus vacaciones, según el último parte médico difundido por la Clínica de Cuyo.

El informe destaca que, al reducir la sedación, el joven se encuentra lúcido y responde, y que, tras retirarle la asistencia respiratoria, logra respirar por sus propios medios, lo que representa “un avance significativo dentro del delicado cuadro que atraviesa”, según el comunicado del centro de salud. Aunque su estado general sigue siendo delicado, los médicos subrayan que estos progresos constituyen “señales alentadoras en el marco del período crítico de evaluación que atraviesa el deportista mendocino”.

El equipo Toyota Gazoo Racing Sudáfrica, al que pertenece Yacopini, confirmó que el piloto no podrá participar en el Rally Dakar 2026, cuya largada está prevista para el 4 de enero en Arabia Saudita. El mendocino era el único argentino inscripto en la clase mayor de coches para esa edición y tenía previsto competir junto al catalán Dani Olivares como copiloto.

El parte médico, difundido este domingo, señala que el aspecto que permanece bajo estricta observación es la evolución del compromiso medular, ya que el golpe afectó principalmente a las vértebras cervicales C1 y C2, una zona de alta sensibilidad para el sistema nervioso central. Los especialistas de la Clínica de Cuyo consideran que este factor será determinante para definir los próximos pasos del tratamiento.

De acuerdo con información confirmada a Infobae por allegados al entorno del corredor, el accidente ocurrió el viernes 19 de diciembre, cuando Yacopini disfrutaba de unos días de descanso junto a sus amigos en El Carrizal, Mendoza, pocas horas antes de su viaje a Arabia Saudita. El piloto navegaba en lancha y, al lanzarse a un espejo de agua en una zona de poca profundidad, sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó un paro cardiorrespiratorio. Tras ser asistido inicialmente por sus amigos, fue trasladado de urgencia al Hospital Perrupato en San Martín y, posteriormente, derivado a la Clínica de Cuyo en la ciudad de Mendoza, donde permanece internado con un diagnóstico de politraumatismo grave con shock medular.

El Ministerio de Seguridad de Mendoza informó que el accidente tuvo lugar en uno de los campings más recientes de la costa Este de El Carrizal, durante una jornada de altas temperaturas. El Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) intervino en el rescate, realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar que permitieron estabilizar a Yacopini antes de su traslado al hospital.

“El personal médico le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar, logrando estabilizarlo y trasladarlo de urgencia al Hospital Perrupato”, detallaron desde el Ministerio de Seguridad provincial.

El mendocino, nacido el 15 de julio de 1999, debutó en el Rally Dakar en 2021 con una Toyota Hilux previamente utilizada por el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso. Desde entonces, su progresión en la competencia fue constante: abandonó en la tercera etapa de su estreno, finalizó vigésimo en 2022, alcanzó el séptimo puesto en 2023 y repitió esa posición en 2025, acompañado por Dani Oliveras Carreras.

Su trayectoria en el Rally Raid se forjó desde joven, influenciado por su padre Alejandro, quien también compitió en el Dakar desde su llegada a Sudamérica en 2009. Juntos, lograron victorias consecutivas en el South American Rally Race (SARR) en 2020, 2021 y 2022 en la categoría Autos T1, y Juan Cruz fue bicampeón del Campeonato Argentino de Navegación (CANAV) en 2018 y 2019.

Parte médico oficial de Juan Cruz Yacopini día 21-12-2025.

Se disminuyó la sedación, se encuentra lucido y responde. Además de retirarse la asistencia respiratoria logró respirar de manera natural lo que representa un avance significativo dentro del delicado cuadro que atraviesa.

El aspecto que continúa bajo estricta observación es la evolución del compromiso medular, un punto central que los especialistas siguen de cerca y que será clave para definir los próximos pasos de tratamiento.

Si bien el estado sigue siendo delicado, estos progresos son señales alentandoras en el marco del periodo crítico de evaluación que atraviesa del deportista.

