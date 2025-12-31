El nuevo trabajo que tendría Jack Doohan en la Fórmula 1 tras su posible salida de Alpine

Jack Doohan junto a su padre Mick, leyenda del motociclismo (Grosby)

Mienras en Australia se celebró la llegada del 2026, Jack Doohan se encuentra en un momento clave de su carrera en el automovilismo depués de un 2025 que lo dejó son el sinsabor tras disputar las primeras seis carreras de la temporada de la Fórmula 1 y luego perder su lugar como titular por ser reemplazado por Franco Colapinto en mayo.

A sus 22 años, el piloto australiano volvió a la posición de piloto de reserva, manteniendo tareas en pista, pero en un plano secundario dentro del equipo. A raíz de la reciente publicación en redes en el que omitió referencias a Colapinto y al asesor principal Flavio Briatore, surgieron rumores sobre un posible cierre de su ciclo en Alpine, que todavía no se hizo oficial por ninguna de las partes.

En las últimas horas, el medio especializado Planet F1, indicó que tras el final de la temporada en Abu Dhabi, Doohan figura como candidato para asumir ser piloto de reserva en el Haas F1 en 2026, un cambio directamente vinculado al fortalecimiento de la alianza entre la escudería estadounidense y Toyota. El fabricante japonés, que regresó a la Máxima como socio técnico de Haas en octubre de 2024, impulsa la transformación del equipo, que competirá la próxima temporada bajo el nombre TGR (Toyota Gazoo Racing) Haas F1 Team.

Este vínculo facilitaría la posibilidad de que Doohan combine el rol de reserva en Haas con el respaldo técnico y deportivo del gigante automotriz japonesa, lo que le permitiría integrarse a una estructura enfocada en el desarrollo de los autos de los titulares Oliver Bearman y Esteban Ocon. Según las proyecciones, el plan contempla que Doohan continúe aportando desde el área técnica y que esta plataforma le ayude a relanzar su carrera, ampliando su proyección internacional en la élite del automovilismo.

En paralelo a su futuro dentro de la Fórmula 1, podría encarar un nuevo desafío: competir en la Super Formula Japonesa con el equipo Kondo Racing, donde ya realizó pruebas oficiales en el circuito de Suzuka antes del final del año. Durante estas jornadas, el australiano experimentó tres incidentes en la curva Degner 2 bajo condiciones climáticas adversas, lo que generó dudas sobre su adaptación inicial a la categoría. El director de fábrica de Kondo Racing, Nobuaki Adachi, respaldó públicamente su potencial a pesar de estos episodios: “Simplemente ocurrió que Jack tuvo una serie de accidentes, pero es un piloto con mucho potencial. Suzuka en esta época del año es muy difícil, y creo que será capaz de hacer los ajustes necesarios para asegurarse de que no vuelva a suceder la próxima vez”.

El tercer accidente de Jack Doohan en los test de post temporada de la Súper Fórmula

El equipo priorizó su continuidad en pista tras cada incidente: “Creo que habría sido desgarrador para él si el último accidente hubiera puesto fin a su test, así que hicimos todo lo posible por devolverlo a la pista. Queríamos realmente que se fuera sin tener una mala impresión, y de algún modo pudimos conseguirlo, de lo cual estoy contento”, agregó Adachi. En la evaluación técnica, Doohan terminó noveno entre los 14 debutantes y se ubicó 26° en la clasificación general, a ocho décimas del británico Luke Browning, quien también participó en las pruebas con con la misma escudería. El equipo valoró el aporte técnico de ambos pilotos y anunció que los comentarios de ambos permitieron identificar áreas de mejora antes de la próxima tanda de pruebas en Suzuka, prevista para febrero.

De cara a la nueva era en la F1, que tendrá un importante cambio de reglamento técnico que podría modificar las posiciones de las escuderías hasta la reciente campaña, Alpine podría dar un nuevo golpe de efecto con la llegada de Christian Horner, el histórico director de equipo en Red Bull. Después del informe que publicó hace un par de semana el diario neerlandés De Teelegraf de la mano del peridista rik van Haren, el británico lidera un consorcio de inversionistas que prepara una oferta de 763 millones de euros para adquirir la mayoría de las participaciones en el equipo franco-británico, lo que representaría un cambio estratégico para una de las escuderías con menor rendimiento en la última temporada.

Es más, la revista alemana Auto Motor Sport sugirió que Horner buscaría ejercer un papel de peso dentro de la dirección de Alpine. No limitaría su rol al de jefe de equipo, sino que exigiría una cuota relevante de decisión como accionista de control. Asimismo, las diferencias sobre los alcances de su autoridad marcaron su salida de Red Bull como en la falta de acuerdo con otros equipos. La eventual incorporación de Horner también pondría en cuestión el futuro de Flavio Briatore.