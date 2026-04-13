El blooper del año en el fútbol: un jugador erró un penal, pero la pelota le dio en la cara y terminó en gol tras un mal rechazo

Un jugador de Olimpia anotó un gol de penal con la cara en Paraguay

El partido entre Rubio Ñu y Olimpia por la fecha 16 de la Primera División de Paraguay fue protagonista del blooper del año en el fútbol mundial. Con el duelo 1-0 en favor de la visita, un penal terminó en una insólita acción después de que el arquero contuvo el disparo que, luego de un increíble rebote, acabó en el segundo gol para lo que fue el triunfo de líder del campeonato guaraní.

En la segunda mitad del encuentro, una secuencia digna de repetición quedó registrada cuando, tras un penal sancionado por el árbitro central, el balón ejecutado por Sebastián Ferreira fue atajado por el arquero rival, pero el despeje defensivo impactó de manera violenta y absolutamente fortuita en el rostro del delantero uruguayo, desviando el balón directamente al fondo de la red. La acción, calificada como “uno de los goles más extraños del año” por los fanáticos, otorgó la segunda anotación al Decano del fútbol paraguayo y dejó descolocado al guardameta, que solo pudo observar cómo la pelota cruzaba la línea de meta.

Ferreira ya había inaugurado el marcador durante el primer cuarto de hora, luego de recibir un pase de Richard Sánchez. El delantero controló el esférico y definió con sutileza ante la zaga de Rubio Ñu, que buscó el fuera de juego pero dejó habilitado al atacante de Olimpia. Esa jugada temprana, sumada a la posesión del 71% registrada durante la primera parte, mostró el dominio inicial del conjunto dirigido por Sergio “Vitamina” Sánchez. Solo un mano a mano de Rodi Ferreira frente a Gastón Olveira inquietó la portería franjeada en ese tramo, como informó Hoy.

El episodio del segundo gol, además de su carácter accidental, ocurrió después de que Ferreira fallara el disparo de penal tras la intervención de Frágueda, el guardameta rival. En el rebote, el jugador del conjunto local Fernando Martínez intentó despejar hacia tiro de esquina, pero el balón fue desviado por la cara de Ferreira, quien, sin quererlo, convirtió así su segundo tanto.

La increíble acción que terminó en gol en Paraguay

El planteamiento defensivo de Rubio Ñu no consiguió contener la presión y el dinamismo del conjunto de Olimpia, que mantuvo la iniciativa en juego y generó oportunidades para ampliar la diferencia, aunque sin lograr el tercer tanto. En el segundo tiempo, tras los cambios en el visitante, el equipo de Gustavo Caballero adelantó líneas y quedó expuesto en el fondo.

En otra jugada relevante, el VAR intervino para sancionar un penal para Rubio Ñu por una supuesta falta de Iván Vargas a Pérez. El disparo posterior fue detenido por Olveira, quien mantuvo el cero en su portería. El resultado reafirmó la solidez de Olimpia en el torneo, bajo la conducción de Sánchez, y dejó a Rubio Ñu sin respuestas ofensivas, tras una estrategia que no logró el equilibrio defensivo necesario durante la lluviosa tarde altoparanaense.

Transcurridas las primeras 16 jornadas del certamen, el Decano se mantiene como líder de la clasificación con 39 puntos, producto de 12 victorias, tres empates y sólo una derrota. Es seguido por Cerro Porteño, que tiene 33 unidades, cuando todavía restan seis fechas para la finalización del campeonato.