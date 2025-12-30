La enigmática publicación de Jack Doohan en medio de especulaciones sobre su salida de Alpine

Los días de Jack Doohan como piloto de Alpine podrían estar llegando a su fin

La reciente publicación de Jack Doohan, quien fue piloto reserva de Alpine en gran parte de la reciente temporada de la Fórmula 1 generó debate en el entorno del automovilismo internacional. En una secuencia de fotos donde recordó varios momentos con el equipo, sobresalió la ausencia de dos figuras trascenentales en el 2025 del australiano: Franco Colapinto, quien lo reemplazó desde la séptima carrera del año, y Flavio Briatore, asesor principal del equipo y que decidió su degradación en la escudería.

Esta omisión entre las imágenes acrecentó las especulaciones sobre el futuro de Doohan en la escudería francesa, especialmente en medio de cambios internos y la posible llegada de nuevos protagonistas, como es el caso de Christian Horner, que según la prensa especializada, podría convertirse en accionista del equipo. En el carrete, el joven de 22 años subió fotos con mecánicos y empleados, también la foto grupal de los 20 pilotos de la parrilla que se tomó a principio de año y lo que fue su firma de contrato y una postal tras un podio en la F2.

El mensaje compartido por Doohan, de tono afectivo y retrospectivo, no brindó aclaraciones ni menciona públicamente a Colapinto o a Briatore, lo que provocó la interpretación como un posible cierre de su etapa en Alpine, aunque no existe al día de hoy una confirmación oficial por parte del piloto o del equipo respecto a una desvinculación definitiva o sus próximos pasos profesionales. Por ahora, la situación permanece abierta y sujeta a rumores.

El entorno de Alpine atraviesa una fase de profundas transformaciones. Con la confirmación de Colapinto como piloto titular junto a Pierre Gasly de cara a la temporada 2026, que será un cambio de era en la F1 por las modificaciones en el reglamento técnico, el futuro de Doohan parecería estar fuera de la Máxima, más allá de sus negociaciones para continuar en la categoría.

El posteo de Doohan en sus redes

Una vez que se disputó el Gran Premio de Abu Dhabi, que coronó a Lando Norris y McLaren como los mejores del año en la Fórmula 1, Doohan participó de pruebas oficiales de la Súper Fórmula Japonesa en el circuito de Suzuka. A bordo de un auto del con Kondo Racing, el piloto australiano sufrió tres incidentes en la curva Degner 2, todos a bajas velocidades y bajo condiciones meteorológicas adversas. Estos episodios generaron interrogantes sobre su proceso de adaptación a la categoría japonesa, aunque la escudería defendió públicamente su potencial y minimizó los accidentes.

El director de fábrica de Kondo Racing, Nobuaki Adachi, valoró el rendimiento de ambos pilotos en los test y destacó el potencial de Doohan: “Simplemente ocurrió que Jack tuvo una serie de accidentes, pero es un piloto con mucho potencial. Suzuka en esta época del año es muy difícil, y creo que será capaz de hacer los ajustes necesarios para asegurarse de que no vuelva a suceder la próxima vez”. Además, Adachi remarcó la importancia de mantener al australiano en pista tras los incidentes: “Creo que habría sido desgarrador para él si el último accidente hubiera puesto fin a su test, así que hicimos todo lo posible por devolverlo a la pista. Queríamos realmente que se fuera sin tener una mala impresión, y de algún modo pudimos conseguirlo, de lo cual estoy contento”.

Las sesiones concluyeron con Doohan como el noveno piloto más rápido entre los 14 debutantes y en el puesto 26 de la clasificación general. Su mejor vuelta estuvo a ocho décimas, o sea casi un segundo, del británico Luke Browning, quien también rodó con Kondo Racing y terminó 13° en la tabla absoluta. El equipo valoró el aporte técnico de ambos pilotos para orientar el desarrollo del monoplaza. “El feedback de Luke y Jack nos permitió identificar algunas áreas a mejorar, así que verificaremos esos puntos antes del próximo test en Suzuka en febrero”, mencionó Adachi.

De cara al futuro, existen distintas versiones en torno al destino profesional de Jack Doohan. Según se señala en el paddock, Kondo Racing tiene interés en sumarlo para la temporada 2026, mientras circulan rumores sobre una eventual función de piloto reserva en Haas, equipo vinculado técnicamente a Toyota. Las pruebas en la Súper Fórmula representaron para el hijo de Mick, una leyenda del motociclismo, una alternativa de continuidad competitiva como una oportunidad renovada para relanzar su carrera global.

Frente a este escenario, los movimientos en el mercado de pases y los reajustes en la Fórmula 1 abren la posibilidad de que Doohan aspire a regresar a la máxima categoría en 2027, si logra destacarse en el campeonato japonés o asegurar un rol relevante como reserva.

Las fotos que subió Jack Doohan en su publicación: