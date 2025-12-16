Deportes

Impacto en la F1: la trama secreta de la negociación de Christian Horner para sumarse al equipo de Colapinto

El exjefe de Red Bull quiere sumarse al team francés. Qué busca y el cargo que podría tener. Los detalles

Flavio Briatore y Christian Horner.
Flavio Briatore y Christian Horner. La buena relación entre ambos es clave en el posible ingreso del inglés en Alpine (REUTERS/Jakub Porzycki)

El futuro de Christian Horner en la Fórmula 1 podría tomar un giro inesperado, ya que el exjefe de Red Bull mantiene conversaciones con Alpine y un grupo de inversores para regresar a la Máxima. Aunque no solo el aspecto profesional es lo que seduce al inglés, sino también la unidad de negocios sobre la escudería francesa.

La posibilidad de que el inglés adquiera una participación en el team galo se enmarca en el contexto de la reciente reestructuración accionarial de Alpine, donde desde 2023 el 24% de las acciones pertenece al consorcio estadounidense Otro Capital, que cuenta entre sus inversores a figuras como el boxeador Anthony Joshua, el golfista Rory McIlroy y el actor Ryan Reynolds.

Este movimiento podría materializarse una vez que Horner finalice su “permiso de jardinería” tras su salida de Red Bull, lo que le permitiría volver a la F1 en la primavera de 2026, según describe el periodista neerlandés Erik Van Haren en The Telegraaf.

En el último año, Alpine atravesó una etapa de bajo rendimiento, situándose como el equipo con peores resultados en la temporada 2025. Para el venidero ejercicio, los pilotos Pierre Gasly y Franco Colapinto dejarán de utilizar motores Renault en el flamante A526 y competirán con impulsores Mercedes, en un intento por revertir la tendencia negativa.

Mientras tanto, el Grupo Renault sigue siendo el accionista mayoritario de Alpine (76%), aunque la presencia de Otro Capital abrió la puerta a posibles cambios en la estructura de propiedad, ya que, según se filtró, el consorcio estadounidense estaría considerando vender su participación y ahí es donde estaría el interés de Horner más allá de tener un cargo importante en la escuadra de Enstone. Hoy el jefe del equipo es Steve Nielsen y Flavio Briatore es el asesor ejecutivo y también hombre fuerte dentro de la estructura.

Franco Colapinto junto a Flavio
Franco Colapinto junto a Flavio Briatore (@francolapinto)

Cabe recordar que Horner acordó con Red Bull una indemnización millonaria cercana a los 80.000.000 de libras esterlinas (más de 90 millones de euros). Según indicaron The Telegraph y BBC Sport. Se trata de una cifra que responde tanto a los años restantes de su contrato (que expiraba a finales de 2030) como a las cláusulas de no competencia incluidas en el acuerdo.

El interés de Horner en regresar a la F1 no se limita a un puesto directivo tradicional. Diversos informes señalan que el británico, de 52 años, aspira a convertirse en accionista de un equipo, siguiendo el ejemplo de su antiguo rival Toto Wolff, quien es coaccionista de Mercedes. En el pasado, Horner mantuvo conversaciones con Aston Martin para un posible cargo de director ejecutivo, aunque finalmente el puesto de director del equipo fue ocupado por su excompañero Adrian Newey.

La relación personal de Horner con Briatore facilitó el acercamiento entre las partes. Al ser consultado sobre las negociaciones, el ex responsable de Red Bull no negó estar en contacto con Renault o Alpine, pero prefirió no hacer más declaraciones. Por su parte, un portavoz de Alpine afirmó que el equipo nunca comenta públicamente este tipo de informaciones.

La incertidumbre persiste sobre si Horner y su grupo de inversores lograrán concretar la adquisición de la participación en Alpine. Por ahora, la única certeza es que el regreso del exjefe de Red Bull a la F1 podría coincidir con el final de su periodo de inactividad impuesto tras su salida del equipo austríaco, previsto para la primavera de 2026.

