La defensa a Jack Doohan después de chocar tres días seguidos en la Súper Fórmula en Japón

El tercer accidente de Jack Doohan en los test de post temporada de la Súper Fórmula

El equipo Kondo Racing ha salido al cruce de las críticas surgidas tras el debut de Jack Doohan en los test de Súper Fórmula realizados esta semana en el circuito de Suzuka, en Japón. El piloto australiano, ex piloto de Fórmula 1 en Alpine, protagonizó tres accidentes en la curva derecha Degner 2 durante los tres días de actividades, una secuencia que generó cuestionamientos sobre su adaptación a la categoría japonesa. Sin embargo, la escudería defendió públicamente el potencial de su nuevo piloto y aseguró que los incidentes se produjeron a velocidades bajas y en condiciones complejas.

Jack Doohan forma parte de los planes de Kondo Racing, equipo motorizado por Toyota, de cara a la temporada 2026. El debut, efectuado en pruebas de postemporada, marcó la primera incursión del australiano en la Súper Fórmula luego de su paso por la Fórmula 1, donde compitió para Alpine durante los seis primeros Grandes Premios de 2025 antes de la llegada de Franco Colapinto como reemplazo.

El rendimiento de Doohan quedó bajo la lupa luego de los tres impactos consecutivos en el mismo sector, pero el director de fábrica y responsable máximo del equipo, Nobuaki Adachi, minimizó la gravedad de los episodios y puso el foco en las condiciones de pista. En declaraciones a Motorsport.com, Adachi sostuvo: “Tanto Luke Browning como Jack rindieron muy bien. Simplemente ocurrió que Jack tuvo una serie de accidentes, pero es un piloto con mucho potencial. Suzuka en esta época del año es muy difícil, y creo que será capaz de hacer los ajustes necesarios para asegurarse de que no vuelva a suceder la próxima vez”.

El ex piloto de Alpine volvió a despistarse en la curva 1 del circuito de Suzuka

La tercera salida de pista ocurrió durante la mañana del último día de pruebas, cuando las condiciones del asfalto se encontraban estables. El monoplaza número 3, un Dallara-Toyota, pudo ser reparado a tiempo para que Doohan sumara vueltas en la sesión vespertina, lo que permitió al piloto australiano cerrar el test en pista. Doohan finalizó como el noveno más rápido entre los 14 debutantes y se ubicó en el puesto 26 de la clasificación general. Su registro quedó a ocho décimas del británico Luke Browning, quien alcanzó el cuarto puesto en la Fórmula 2 este año y también participó en los ensayos con Kondo Racing.

Adachi enfatizó la importancia de que Doohan acumulase experiencia completa en sus primeras jornadas con el monoplaza de la Súper Fórmula. “Creo que habría sido desgarrador para él si el último accidente hubiera puesto fin a su test, así que hicimos todo lo posible por devolverlo a la pista”, expresó el responsable de la escudería. “Queríamos realmente que se fuera sin tener una mala impresión, y de algún modo pudimos conseguirlo, de lo cual estoy contento”, agregó en diálogo con el medio especializado.

El test de Suzuka sirvió también como escenario para la adaptación de Luke Browning, piloto británico de 21 años e integrante del programa junior de Williams en Fórmula 1. Browning rodó durante el segundo y tercer día de actividad en Japón, poco después de participar en los test de F1 realizados en Abu Dhabi.

Jack Doohan sufrió un accidente en Japón

De confirmarse, la presencia de ambos renovaría el plantel de conductores del equipo, en reemplazo de Kenta Yamashita, que se incorporará a la estructura Toyota KCMG, y Zak O’Sullivan, quien firmó con el Team Impul también para 2026. En cuanto al desempeño registrado, Browning concluyó el test con el quinto mejor tiempo entre los debutantes y 13º en la tabla general, quedando a 0,661 segundos del estadounidense Ugo Ugochukwu de TOM’S, debutante destacado del fin de semana.

La dirección técnica de Kondo Racing ha considerado que las impresiones de sus nuevos pilotos serán clave para la evolución técnica del equipo. “Dados nuestros resultados en las últimas temporadas, hemos llegado a la conclusión de que nuestros coches tienen algunos problemas. El feedback de Luke y Jack nos permitió identificar algunas áreas a mejorar, así que verificaremos esos puntos antes del próximo test en Suzuka en febrero”, concluyó Adachi.

Estos entrenamientos, vistos como clave para su futuro tras quedar fuera de la Fórmula 1, evaluaron tanto su habilidad conductiva como su fortaleza mental, en un escenario donde se lo menciona como candidato a ocupar un lugar en Kondo Racing o en un eventual rol de reserva dentro de Haas F1, escudería apoyada técnicamente por Toyota.

A lo largo de las jornadas de pruebas, Doohan sufrió tres incidentes en el mismo segmento de la pista: el día inicial, dañó la parte trasera de su auto; en la siguiente sesión, tuvo un accidente frontal en el mismo lugar; y posteriormente, experimentó otro percance en Degner 2, situación que motivó una bandera roja y la interrupción temporal de la actividad. El piloto salió ileso de los tres vehículos y no necesitó asistencia para abandonar ninguno de ellos.

La posible incorporación de Jack Doohan a la Súper Fórmula aparece como una oportunidad para relanzar su carrera con aspiraciones de volver a Fórmula 1 en 2027. Hasta el presente, no existe confirmación oficial respecto a sus próximos pasos.