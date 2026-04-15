Intendentes buscan tener policías municipales y esperan señales de Kicillof en la Legislatura

Kicillof enviará un proyecto para modificar la ley de seguridad pública. Los intendentes buscan tener injerencia en el msimo (foto: Aglaplata)

El gobierno de la provincia de Buenos Aires prepara el envío de dos proyectos de ley referidos al funcionamiento de la policía bonaerense y el rol que tendrán los municipios al respecto. En este contexto, algunos jefes comunales de distritos grandes buscan tener potestad real sobre el funcionamiento de la policía a partir de la creación, nuevamente, de una fuerza de carácter local, como se intentó en 2014 durante la gobernación de Daniel Scioli, cuando, por decreto, se anunció la creación de la Policía Local, que luego terminó fusionada con la bonaerense.

“Estamos haciendo un proceso de diálogo, fundamentalmente con diferentes intendentes. La idea que justamente viene a plantear la ley es el rol de los intendentes de los distritos grandes, que todos sabemos que tienen centro de monitoreo, que tienen cuerpo de prevención, pero que no tienen ninguna regulación hasta ahora”, explicó esta semana el ministro de Seguridad bonaerene, Javier Alonso, al respecto de los proyectos de ley que el Ejecutivo enviará a la Legislatura, según planteó el propio gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuando llevó adelante su apertura de sesiones.

En ese momento, al hablar de la política de seguridad de su gestión, el mandatario provincial planteó que iba a enviar una modificación “integral” a la Ley de Seguridad Pública “que tiene más de 30 años de antigüedad y debe ser, también, actualizada en casi todos sus aspectos”. Por el momento, esa ley no se presentó.

Además de ese expediente, Kicillof también había pedido a la Legislatura “que apruebe la nueva ley para el personal policial, que actualiza la normativa, y regula el reclutamiento y la carrera policial con los parámetros propios de una policía del siglo XXI”.

Kicillof en la apertura de sesiones de este año (AG La Plata)

Alonso detalló que lo que se busca es “ordenar”. El ministro sostiene que la reorganización a la política de Seguridad que se hizo desede el Ejecutivo “dio buenos resultados”, pero ante la posibilidad de que en 2027 cambie la fuerza política que gobierne la provincia de Buenos Aires “eso se desarma”.

“Hay una visión de los intendentes de querer institucionalizar esto”, confió sobre el rol de los jefes comunales y planteó que se está tratando de consensuar con los intendentes la redacción final del texto a presentarse en la Legislatura.

El argumento del grueso de los intendentes es que ya se ocupan de la puesta en marcha y funcionamiento de los centros de monitoreo en sus distritos, como así también del mantenimiento de buena parte de los móviles de la Policía bonaerense y hasta de la carga de combustible de las unidades para combatir la inseguridad.

En su momento, cuando el tema empezó a discutirse en la provincia de Buenos Aires, el Frente Renovador de Sergio Massa había sido uno de los sectores que más impulso le dio a la creación de policías municipales. El debate no es nuevo y los intendentes ven en el proyecto que Kicillof vaya a girar a la Legislatura la posibilidad de incluirlo en un capítulo.

El ministro de seguridad bonaerense, Javier Alonso

La discusión es compleja. “En todos estos años vimos como Axel centraliza la gestión, así que no sé qué hará con el tema de la policía”, deja correr un dirigente de influencia legislativa y diálogo con el Ejecutivo.

Sin embargo, en el último tiempo el tema empezó a hablarse nuevamente en las reuniones entre intendentes. El jefe comunal de San Isidro, Ramón Lanús, planteó: “Soy de los que quieren que tener una policía municipal de verdad y para eso hace falta que la provincia de Buenos Aires cambie la ley”.

En un acto en la rendición de cuentas de su gestión, el intendente del distrito del conurbano norte agregó: “Queremos hacernos cargo y para eso queremos tener una formación bien policial; por eso estamos apostando a que la Legislatura de la provincia de Buenos Aires sancione una ley que nos permita a los municipios grandes del conurbano contar con una policía propia”.

La Policía Local en la provincia de Buenos Aires se creó en 2014 a partir de la Resolución Ministerial N° 835 y el Decreto N° 373/14, ambos emitidos por el gobierno provincial. Esta fuerza surgió como parte de una política de descentralización y prevención del delito, orientada a municipios con más de 70.000 habitantes que adhirieran voluntariamente al régimen. Pero en 2016, durante la gobernación de María Eugenia Vidal y la conducción de Cristian Ritondo en el Ministerio de Seguridad bonaerense, tanto la Policía Local -para distritos de más de 70 mil habitantes- como la Policía Comunal se fusionaron y pasaron a depender directamente de la Bonaerense.

Este año, el diputado de Fuerza Patria, Carlos Puglielli, que integra el Frente Renovador, volvió a presentar un proyecto de ley para crear la Policía Comunal. Entre otros puntos establece que “las Policías Seguridad Comunal actuarán en los Municipios del interior de la Provincia de Buenos Aires con una población que no podrá exceder de los setenta mil (70.000) habitantes y que adhieran a la presente Ley mediante convenio que suscribirá el Intendente, y que entrará en vigencia luego de ser ratificado por ordenanza municipal”. El proyecto tomó estado parlamentario a principios del mes de marzo.