Deportes

Allanan la sede de la AFA y el predio de Ezeiza en el marco de la causa que investiga a los dirigentes del fútbol argentino

Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo diversos procedimientos este martes por la mañana en medio de la investigación judicial

Guardar
Los agentes del Departamento Federal
Los agentes del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal en la puerta del predio de Ezeiza (Foto: Gustavo Gavotti)

La causa que investiga los vínculos entre la AFA y la sociedad TourProdEnter LLC tuvo un nuevo capítulo este martes con el impulso de diversos allanamientos. La casa madre del fútbol nacional, ubicada en la calle Viamonte, y el predio de entrenamiento en Ezeiza fueron focos de los procedimientos policiales durante las primeras horas de este 30 de diciembre.

Los agentes del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal se hicieron presentes tanto en Viamonte 1366, sede de la Asociación del Fútbol Argentino, como en el Centro de entrenamiento ubicado en la Autopista Ricchieri para realizar las distintas diligencias que ordenó el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella.

También se llevan adelante actuaciones en el barrio Yacht de Nordelta, donde está ubicada la casa del empresario Javier Faroni, titular junto con su pareja –Erica Gillette– de la entidad TourProdEnter LLC, una sociedad que fue constituida en agosto del 2021 en Florida. En este marco, el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, levantó el secreto fiscal, bancario, financiero y bursátil del empresario, su esposa y demás vinculados a esta firma.

Las fuerzas de seguridad también
Las fuerzas de seguridad también arribaron a la sede de AFA en la calle Viamonte 1366 (Crédito: RSFotos)

El acceso judicial a cuentas bancarias en Estados Unidos alimentó una investigación sobre un presunto circuito financiero paralelo vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), buscando esclarecer el manejo de sumas millonarias fuera del control institucional. La entidad, presidida por Claudio Chiqui Tapia, rechazó las investigaciones en un comunicado oficial, reafirmando la legalidad de la relación comercial que mantiene con la empresa designada como agente comercial exclusivo en el exterior.

“La AFA mantiene un contrato vigente con la firma TourProdenter LLC, mediante el cual dicha empresa fue designada como agente comercial de esta Asociación para su representación en asuntos económicos y comerciales en el exterior. Esta relación contractual ha sido oportunamente sometida al análisis de distintos Tribunales, tanto en la República Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna”, expresaron en el comunicado que publicó este lunes 29 de diciembre la Casa Madre del fútbol argentino por intermedio de su sitio web.

En este marco, el empresario productor teatral se encontraba en Uruguay y el lunes por la mañana voló a Argentina. Fuentes judiciales consultadas por Infobae confirmaron que tras permanecer solo 12 horas, intentó abordar un vuelo de regreso a Uruguay desde Aeroparque, siendo interceptado por las autoridades. En ese momento, se le comunicó que regía una restricción de salida del país dispuesta por el juez Armella, a pedido de la Procuraduría de Lavado de Activos (Procelac). Durante la actuación en el aeropuerto, los efectivos intentaron secuestrarle el teléfono celular, aunque el empresario alegó no portarlo y solo se incautó un chip, que quedó bajo control judicial para determinar si pertenece a su dispositivo.

Los allanamientos se iniciaron durante
Los allanamientos se iniciaron durante la mañana del martes (Crédito: RSFotos)

Horas más tarde, se impulsaron distintos operativos incluyendo su domicilio en Nordelta y de dos sedes de la AFA, con el objetivo de recolectar contratos y documentación relativa a la operativa comercial entre la asociación y TourProdEnter LLC, especialmente respecto a la recaudación de fondos en el extranjero y supuestas deudas pendientes.

La empresa que tiene a Faroni como titular fue designada por la AFA para gestionar en exclusiva la recaudación de ingresos fuera del país, la administración de pagos internacionales y la cobertura de gastos logísticos. Su rol se volvió relevante en un contexto nacional caracterizado por el endurecimiento del cepo cambiario y dificultades para el acceso a divisas, lo que motivó la tercerización de la gestión internacional de contratos vinculados con la selección campeona del mundo.

Los procedimientos se iniciaron durante
Los procedimientos se iniciaron durante la mañana del martes (Crédito: RSFotos)

Según la documentación confidencial citada por La Nación, entre 2022 y 2025, TourProdEnter LLC administró en cuatro bancos estadounidenses (Bank of America, Citibank, Synovus y JP Morgan) transferencias por más de USD 260 millones. Estos fondos, según registros bancarios y el análisis de los investigadores, provinieron de tres rutas principales: sponsors internacionales, derechos de transmisión y plataformas digitales como AFA Play, además de la organización de partidos amistosos en Asia, Medio Oriente, África y Estados Unidos.

La AFA aseguró que no hay señales para dudar de la legalidad del acuerdo con esta empresa: “Como parte de esa estrategia, impulsó una denuncia contra la firma TourProdenter LLC ante tribunales del Estado de Florida, a fin de que se investigara su vínculo con esta Asociación. Dicho proceso judicial fue recientemente rechazado en todas sus partes y archivado, confirmando una vez más la legalidad y legitimidad de la relación comercial existente entre la AFA y TourProdenter LLC. De este modo, tanto la justicia argentina como la estadounidense han tenido plena oportunidad de evaluar el vínculo contractual entre las partes, concluyendo que el mismo se encuentra debidamente ajustado a derecho".

Agentes de la Policía Federal
Agentes de la Policía Federal custodian los ingresos del predio de AFA en Ezeiza durante el allanamiento (Foto: Gustavo Gavotti)

Temas Relacionados

AFATour Prod Enter Llc

Últimas Noticias

Crece la expectativa en la F1 por la posible llegada de Christian Horner a Alpine: la millonaria inversión y el futuro de Briatore

El ex jefe de equipo en Red Bull tiene la clara intención de volver a la Máxima y la escudería de Franco Colapinto sería el mejor lugar para su regreso

Crece la expectativa en la

El futbolista que retornó a River Plate tras un préstamo y Marcelo Gallardo lo tendrá en cuenta para la pretemporada

El Muñeco sigue sumando soldados de cara a un 2026 cargado de competencia

El futbolista que retornó a

Los dos centrodelanteros que tiene en carpeta Boca Juniors en este mercado de pases

Mientras se cocina la contratación del colombiano Marino Hinestroza, el Xeneize podría cerrar a otro punta

Los dos centrodelanteros que tiene

Ganó por KO como visitante y se desató una salvaje batalla campal en el ring: “Nos atacaron 100 personas y nosotros éramos 4”

El episodio ocurrió después de la victoria de Giannis Tsoukalas sobre Vahid Kicara en la final por el título de la WKU de kickboxing

Ganó por KO como visitante

El gigante de Italia que quiere a Franco Mastantuono: la tajante postura del Real Madrid

El joven argentino despertó el interés en un club importante de la Serie A

El gigante de Italia que
DEPORTES
Crece la expectativa en la

Crece la expectativa en la F1 por la posible llegada de Christian Horner a Alpine: la millonaria inversión y el futuro de Briatore

El futbolista que retornó a River Plate tras un préstamo y Marcelo Gallardo lo tendrá en cuenta para la pretemporada

Los dos centrodelanteros que tiene en carpeta Boca Juniors en este mercado de pases

Ganó por KO como visitante y se desató una salvaje batalla campal en el ring: “Nos atacaron 100 personas y nosotros éramos 4”

El gigante de Italia que quiere a Franco Mastantuono: la tajante postura del Real Madrid

TELESHOW
Elba Marcovecchio recordó a Jorge

Elba Marcovecchio recordó a Jorge Lanata en el primer aniversario de su muerte: “Te encontré en mis sueños”

Beto Casella confirmó qué panelistas lo acompañarán en América: la figura a la que no pudo convencer

Sabrina Rojas reveló que un novio le fue infiel con Claudia Ciardone: “La encaré en un baño”

Jorge Lanata, a un año de su muerte: el periodista más original, influyente y popular de su generación

Los escándalos que marcaron a la farándula argentina en 2025: de la batalla del Chateau a un viejo amor que reabrió heridas

INFOBAE AMÉRICA

Las estatinas no solo protegen

Las estatinas no solo protegen contra el colesterol: prueban su efecto en personas con diabetes tipo 2

Rusia puso en servicio activo los misiles Oreshnik con capacidad nuclear: Putin los desplegó en Bielorrusia

Quién es quién en el nuevo conflicto de Yemen que enfrenta a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos

Hasina vs Zia: la eterna “batalla de las Begums” llegó a su fin en Bangladesh

Bolivia: afiliados a la COB instalan huelgas de hambre contra el Decreto Supremo 5503