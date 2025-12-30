Allanan la sede de la AFA y el predio de Ezeiza en el marco de la causa que investiga a los dirigentes del fútbol argentino

Los agentes del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal en la puerta del predio de Ezeiza (Foto: Gustavo Gavotti)

La causa que investiga los vínculos entre la AFA y la sociedad TourProdEnter LLC tuvo un nuevo capítulo este martes con el impulso de diversos allanamientos. La casa madre del fútbol nacional, ubicada en la calle Viamonte, y el predio de entrenamiento en Ezeiza fueron focos de los procedimientos policiales durante las primeras horas de este 30 de diciembre.

Los agentes del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal se hicieron presentes tanto en Viamonte 1366, sede de la Asociación del Fútbol Argentino, como en el Centro de entrenamiento ubicado en la Autopista Ricchieri para realizar las distintas diligencias que ordenó el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella.

También se llevan adelante actuaciones en el barrio Yacht de Nordelta, donde está ubicada la casa del empresario Javier Faroni, titular junto con su pareja –Erica Gillette– de la entidad TourProdEnter LLC, una sociedad que fue constituida en agosto del 2021 en Florida. En este marco, el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, levantó el secreto fiscal, bancario, financiero y bursátil del empresario, su esposa y demás vinculados a esta firma.

Las fuerzas de seguridad también arribaron a la sede de AFA en la calle Viamonte 1366 (Crédito: RSFotos)

El acceso judicial a cuentas bancarias en Estados Unidos alimentó una investigación sobre un presunto circuito financiero paralelo vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), buscando esclarecer el manejo de sumas millonarias fuera del control institucional. La entidad, presidida por Claudio Chiqui Tapia, rechazó las investigaciones en un comunicado oficial, reafirmando la legalidad de la relación comercial que mantiene con la empresa designada como agente comercial exclusivo en el exterior.

“La AFA mantiene un contrato vigente con la firma TourProdenter LLC, mediante el cual dicha empresa fue designada como agente comercial de esta Asociación para su representación en asuntos económicos y comerciales en el exterior. Esta relación contractual ha sido oportunamente sometida al análisis de distintos Tribunales, tanto en la República Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna”, expresaron en el comunicado que publicó este lunes 29 de diciembre la Casa Madre del fútbol argentino por intermedio de su sitio web.

En este marco, el empresario productor teatral se encontraba en Uruguay y el lunes por la mañana voló a Argentina. Fuentes judiciales consultadas por Infobae confirmaron que tras permanecer solo 12 horas, intentó abordar un vuelo de regreso a Uruguay desde Aeroparque, siendo interceptado por las autoridades. En ese momento, se le comunicó que regía una restricción de salida del país dispuesta por el juez Armella, a pedido de la Procuraduría de Lavado de Activos (Procelac). Durante la actuación en el aeropuerto, los efectivos intentaron secuestrarle el teléfono celular, aunque el empresario alegó no portarlo y solo se incautó un chip, que quedó bajo control judicial para determinar si pertenece a su dispositivo.

Los allanamientos se iniciaron durante la mañana del martes (Crédito: RSFotos)

Horas más tarde, se impulsaron distintos operativos incluyendo su domicilio en Nordelta y de dos sedes de la AFA, con el objetivo de recolectar contratos y documentación relativa a la operativa comercial entre la asociación y TourProdEnter LLC, especialmente respecto a la recaudación de fondos en el extranjero y supuestas deudas pendientes.

La empresa que tiene a Faroni como titular fue designada por la AFA para gestionar en exclusiva la recaudación de ingresos fuera del país, la administración de pagos internacionales y la cobertura de gastos logísticos. Su rol se volvió relevante en un contexto nacional caracterizado por el endurecimiento del cepo cambiario y dificultades para el acceso a divisas, lo que motivó la tercerización de la gestión internacional de contratos vinculados con la selección campeona del mundo.

Los procedimientos se iniciaron durante la mañana del martes (Crédito: RSFotos)

Según la documentación confidencial citada por La Nación, entre 2022 y 2025, TourProdEnter LLC administró en cuatro bancos estadounidenses (Bank of America, Citibank, Synovus y JP Morgan) transferencias por más de USD 260 millones. Estos fondos, según registros bancarios y el análisis de los investigadores, provinieron de tres rutas principales: sponsors internacionales, derechos de transmisión y plataformas digitales como AFA Play, además de la organización de partidos amistosos en Asia, Medio Oriente, África y Estados Unidos.

La AFA aseguró que no hay señales para dudar de la legalidad del acuerdo con esta empresa: “Como parte de esa estrategia, impulsó una denuncia contra la firma TourProdenter LLC ante tribunales del Estado de Florida, a fin de que se investigara su vínculo con esta Asociación. Dicho proceso judicial fue recientemente rechazado en todas sus partes y archivado, confirmando una vez más la legalidad y legitimidad de la relación comercial existente entre la AFA y TourProdenter LLC. De este modo, tanto la justicia argentina como la estadounidense han tenido plena oportunidad de evaluar el vínculo contractual entre las partes, concluyendo que el mismo se encuentra debidamente ajustado a derecho".

Agentes de la Policía Federal custodian los ingresos del predio de AFA en Ezeiza durante el allanamiento (Foto: Gustavo Gavotti)