A través de un comunicado, la AFA rechazó acusaciones de presuntos desvíos millonarios a los Estados Unidos

La AFA emitió un comunicado

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentra bajo el foco de una investigación tras la autorización judicial en Estados Unidos para acceder a cuentas bancarias vinculadas a sus contratos internacionales, lo que permitió exponer un presunto circuito financiero paralelo que habría manejado cerca de 300 millones de dólares fuera del control institucional. Al mismo tiempo, la entidad difundió un comunicado en el que rechaza las publicaciones periodísticas recientes y ratifica la legalidad de su vínculo comercial con la empresa TourProdEnter LLC.

Tres jueces federales estadounidenses habilitaron el acceso a información bancaria relacionada con contratos de la AFA, lo que derivó en la detección de movimientos millonarios en cuentas de bancos como Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus. La investigación apunta a la administración de fondos generados por sponsoreo, derechos de transmisión y partidos amistosos de la selección nacional, canalizados a través de la firma TourProdEnter LLC, constituida en Florida en agosto de 2021 y designada luego agente comercial exclusivo del organismo argentino.

La documentación judicial examinada detalla transferencias superiores a 260 millones de dólares entre 2022 y 2025, con indicios de desvíos hacia sociedades radicadas en Florida y estructuras offshore en Islas Vírgenes Británicas. El registro bancario identificó que los fondos provenientes de sponsors internacionales, derechos audiovisuales y partidos amistosos ingresaron a cuentas de TourProdEnter LLC, sin pasar por la AFA en Argentina. La mayor parte del dinero permaneció controlada por la empresa estadounidense, que también remitió montos significativos a vehículos financieros en el exterior.

“Ante ello, corresponde aclarar que la AFA mantiene un contrato vigente con la firma TourProdenter LLC, mediante el cual dicha empresa fue designada como agente comercial de esta Asociación para su representación en asuntos económicos y comerciales en el exterior. Esta relación contractual ha sido oportunamente sometida al análisis de distintos Tribunales, tanto en la República Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna”, sostuvo la entidad que rige el fútbol argentino.

La Asociación informó que la denuncia original fue presentada por el empresario Guillermo Tofoni ante tribunales argentinos, en una causa que resultó en el sobreseimiento de sus autoridades. El comunicado indica que, tras el cierre del expediente en Argentina, Tofoni presentó nuevas denuncias en Florida, con el respaldo del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, y que la justicia estadounidense archivó el caso.

“Como parte de esa estrategia, impulsó una denuncia contra la firma TourProdenter LLC ante tribunales del Estado de Florida, a fin de que se investigara su vínculo con esta Asociación. Dicho proceso judicial fue recientemente rechazado en todas sus partes y archivado, confirmando una vez más la legalidad y legitimidad de la relación comercial existente entre la AFA y TourProdenter LLC”, aseveró el comunicado.

“Resulta llamativo entonces que, frente a fallos judiciales firmes y definitivos, ciertos comunicadores continúen presentando con tono de primicia aquello que ya fue descartado por los Tribunales, alimentando una narrativa cuyo único propósito parece ser el desgaste institucional y la búsqueda de desestabilización de la Asociación del Fútbol Argentino y de su conducción, que lleva nueve años al frente de la Institución”, agregó.

EL COMUNICADO COMPLETO DE LA AFA

Ante la publicación, en los últimos días, una vez más, de diversas informaciones periodísticas de carácter tendencioso y carentes de sustento, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) manifiesta su más enérgico rechazo a la campaña de difamación dirigida contra la propia Institución, su Presidente Claudio Tapia y su Tesorero Pablo Toviggino.

Ante ello, corresponde aclarar que la AFA mantiene un contrato vigente con la firma TourProdenter LLC, mediante el cual dicha empresa fue designada como agente comercial de esta Asociación para su representación en asuntos económicos y comerciales en el exterior. Esta relación contractual ha sido oportunamente sometida al análisis de distintos Tribunales, tanto en la República Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna.

Cabe recordar que el empresario Guillermo Tofoni, quien pareciera no resignarse a las decisiones judiciales que NO le resultan favorables, por sí o a instancias de quienes persiguen determinados intereses, promovió una denuncia ante la justicia argentina en el marco de la causa CFP 1294/2023, caratulada “Tapia Claudio Fabián s/defraudación por desbaratamiento de derechos e infracción art. 303”, vinculada al sponsoreo y a la organización de partidos amistosos del Seleccionado Nacional, particularmente los disputados en la República Popular China. En dicho proceso, tanto la AFA como su Presidente fueron sobreseídos el 6 de septiembre de 2023, decisión que fue confirmada por la Cámara Criminal y Correccional Federal (Sala I) en noviembre de ese año y, posteriormente, por la Cámara Federal de Casación Penal en abril de 2024, quedando definitivamente cerrado el expediente judicial en nuestro país. Aun así, y pese a la contundencia de los fallos, el expediente quedó cerrado sólo en los tribunales, no así en ciertos titulares periodísticos que, por supuesto, nunca se informaron ni dieron cuenta de los sobreseimientos.

En ese contexto, tras dichos reveses, el Sr. Guillermo Tofoni, con la anuencia del Gobierno Nacional, más precisamente del Ministro de Justicia Dr. Cúneo Libarona quien respaldó a Tofoni en sus demandas con cartas firmadas como representante del Estado Nacional, y el acompañamiento de importantes medios de comunicación del país, promovió nuevas acciones y campañas públicas contra la AFA y sus autoridades, con el evidente objetivo de generar un clima de deslegitimación y desestabilización institucional.

Como parte de esa estrategia, impulsó una denuncia contra la firma TourProdenter LLC ante tribunales del Estado de Florida, a fin de que se investigara su vínculo con esta Asociación. Dicho proceso judicial fue recientemente rechazado en todas sus partes y archivado, confirmando una vez más la legalidad y legitimidad de la relación comercial existente entre la AFA y TourProdenter LLC.

De este modo, tanto la justicia argentina como la estadounidense han tenido plena oportunidad de evaluar el vínculo contractual entre las partes, concluyendo que el mismo se encuentra debidamente ajustado a derecho.

Lejos de aceptar esos pronunciamientos, en los últimos días han vuelto a difundirse publicaciones que, sin realizar las mínimas verificaciones ni investigaciones correspondientes, hablan de supuestas irregularidades en la administración de los fondos de la AFA en el exterior, en particular en los Estados Unidos. Dichas afirmaciones, presentadas como “investigaciones”, tienen, en rigor, una ÚNICA fuente: viejas presentaciones judiciales impulsadas por el Sr. Guillermo Tofoni, replicadas en distintos ámbitos internacionales luego de los reiterados fracasos obtenidos en sede judicial, recicladas una y otra vez, ahora amplificadas sin mayor análisis por algunos medios.

Resulta llamativo entonces que, frente a fallos judiciales firmes y definitivos, ciertos comunicadores continúen presentando con tono de primicia aquello que ya fue descartado por los Tribunales, alimentando una narrativa cuyo único propósito parece ser el desgaste institucional y la búsqueda de desestabilización de la Asociación del Fútbol Argentino y de su conducción, que lleva nueve años al frente de la Institución.

La AFA reafirma que existe un vínculo contractual y comercial entre dos entidades privadas -una empresa extranjera y una asociación civil- plenamente válido, transparente y sometido a los controles judiciales correspondientes, aún para quienes prefieren ignorarlos.

Por todo lo expuesto, la Asociación del Fútbol Argentino invita a los medios de comunicación y a quienes ejercen la tarea de informar, a revisar además de las fuentes, los fallos judiciales, recordando que la responsabilidad de informar con veracidad implica evitar contribuir a operaciones que responden a intereses particulares.

La sociedad merece recibir información seria, responsable y comprobada; las operaciones, en cambio, suelen quedar expuestas por sí solas con el paso del tiempo.